UNISWAP (UNI)

Bitwise, Uniswap Odaklı ETF İçin ABD’de Başvuru Yapan İlk Şirket Oldu

Özet

  • Bitwise, Uniswap temalı ETF için SEC’e başvurdu.
  • Uniswap’ın UNI tokeni son 24 saatte yüzde 16’dan fazla geriledi.
  • Piyasa genelinde önemli oranda değer kayıpları devam ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto varlık yönetim şirketi Bitwise, Uniswap’a özel bir borsa yatırım fonu (ETF) başlatmak amacıyla ABD’deki düzenleyici kuruma resmi başvuruda bulundu. Bitwise, geleneksel yatırımcıların Uniswap’ın yerel token’i UNI’nin fiyat hareketlerine dolaylı olarak erişmesini hedefliyor.

İçindekiler
1 Bitwise’ın Yeni ETF Hamlesi
2 Yetkilendirmenin Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
3 UNI Fiyatı, Kripto Piyasasındaki Düşüşten Etkilendi

Bitwise’ın Yeni ETF Hamlesi

Bitwise, kripto varlık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor ve yatırımcılara farklı dijital varlık türlerinde portföy çeşitliliği sunuyor. Şirketin Uniswap ETF’i için hazırlanan fonu, doğrudan Uniswap protokolüne bağlı UNI tokeni üzerinden yatırım yapmayı amaçlıyor.

Bitwise’ın başvurusu, merkeziyetsiz finans ekosisteminin önemli oyuncularından biri olan Uniswap için de kritik bir adım olarak görülüyor. Uniswap, Ethereum blokzinciri üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir alım-satım protokolü olarak biliniyor.

Yetkilendirmenin Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?

Şirketin ETF başvurusu öncesinde, 27 Ocak tarihinde Delaware’de bir fon tröstü kurduğu belirtildi. Bankacılık ve menkul kıymetler sektöründe genelde yasal bir gereklilik olarak görülen bu hamle, ETF için federal başvuru yapılmadan önce atılan bir adım olarak öne çıktı.

Başvurunun ardından gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kararına çevrildi. Bitwise’ın fonu onay alırsa, ETF’in saklama hizmetini Coinbase Custody Trust Company’nin üstleneceği aktarıldı.

Bitwise’ın, merkeziyetsiz finans protokolü temelli bir ETF hazırlığı, Uniswap Labs hakkında sürdürülen SEC soruşturmasının Şubat 2025’te geride kalmasının hemen ardından gündeme geldi.

SEC’nin daha önce Uniswap Labs’i kayıt dışı menkul kıymet satmak ve kayıt dışı borsa işletmekle suçladığı, ancak bu soruşturmadan daha sonrasında vazgeçtiği kaydedildi.

UNI Fiyatı, Kripto Piyasasındaki Düşüşten Etkilendi

Uniswap’ın yerel token’i UNI, son 24 saat içinde yüzde 16,59 değer kaybederek 3,15 dolara geriledi. Bu düşüş, genel kripto piyasasında yaşanan sert satış dalgasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Piyasa verilerine göre, son 24 saatlik süreçte toplam piyasa değeri yaklaşık yüzde 9,84 gerilerken, Korku ve Açgözlülük Endeksi “Aşırı Korku” seviyesinde 5 puana indi.

Öte yandan, Bitcoin’deki 1,03 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiyesi, piyasanın genelinde kısa süre içerisinde baskı yarattı. Bu gelişmelerin UNI fiyatında aşağı yönlü ivme yarattığı değerlendirmesi yapılıyor.

UNI tokeni haberin yayımlandığı saat itibarıyla yaklaşık 3,25 dolardan işlem görüyor. Söz konusu ETF’in onaylanması durumunda, geleneksel yatırımcıların UNI’ye yönelik ilgisinin artabileceği ileri sürülse de, başvuru sürecinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
