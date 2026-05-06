Uniswap 2026 fiyat tahmininde maksimum seviye $5.81 olarak açıklandı

2026 yılı için Uniswap (UNI) fiyat tahminleri, kripto para piyasasında ilgiyle takip ediliyor. Merkezsiz borsa protokolü olan Uniswap, 2018 yılında mühendis Hayden Adams tarafından Ethereum blokzincirinde kuruldu. Platform, kullanıcıların aracısız şekilde kripto para takası yapabilmelerini sağlayan otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemiyle biliniyor. Kendi yönetim token’ı UNI, protokolün işlem hacminin ve kullanıcı kitlesinin büyüklüğüyle öne çıkıyor.

Uniswap mevcut fiyat verileri ve piyasa göstergeleri

CryptoAppsy’ye göre UNI token’ın güncel fiyatı $3.46 seviyesinde ve son 24 saatte %2.98 artış gösterdi. Uniswap’ın piyasa değeri 2,21 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 244,21 milyon dolar olarak kaydedildi. Dolaşımdaki UNI adedi 636,29 milyon civarında. En yüksek fiyatını 3 Mayıs 2021’de $44.97 ile gören UNI, en düşük noktasını ise Eylül 2020’de $1.03 ile yaşadı.

Teknik analizde, UNI için en yakın destek noktası $3.27 olarak öne çıkarken, fiyatın kısa vadede $3.46 bandında hareket ettiği görülüyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55.18 ile nötr-baskı gösteriyor. Son 30 günde 14 gün “yeşil” geçmiş ve volatilite oranı %2.84 civarında seyrediyor.

2026 ve sonrası için fiyat tahminleri

2026 yılı özelinde UNI fiyatı için öngörülen maksimum seviye $5.81 olarak öne çıkıyor. Yılın ortalama fiyatı $4.84, taban fiyat ise $2.63 olarak tahmin edildi. 2027’de fiyatın $9.04’e ulaşabileceği belirtiliyor. Daha uzun vade için yapılan tahminlerde ise 2032’ye kadar UNI’nin ortalama fiyatının $24.22’ye, maksimumun ise $25.19’a yükseleceği bekleniyor.

2027 yılı için fiyat aralığı $7.10 ile $9.04 arasında değişirken, 2028’de minimum $10.33, maksimum $12.27 seviyeleri öngörülüyor. 2029, 2030 ve 2031 yıllarında ise ortalama fiyatların sırasıyla $14.53, $17.76, ve $20.99 olduğu bir tablo dikkat çekiyor.

Uniswap fiyat tahminlerinde UNI’nin 2032’de 25,19 dolarlık bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Ancak yakın dönemde 100 dolara çıkması öngörülmüyor. Yatırım kararları için profesyonel danışmanlık alınması öneriliyor.

Son gelişmeler ve Uniswap ağında öne çıkan haberler

Uniswap Labs, Ethereum ağında başlatıldığı 2018’den bu yana 3 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını açıkladı. Bu rakam, Mayıs 2022’de bir trilyon dolar eşiğinin geçilmesinden sonra önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Bir diğer güncel gelişmede, çok zincirli kripto cüzdanı olan Zerion, Uniswap’ın API’sini doğrudan cüzdanına entegre ettiğini duyurdu. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar Uniswap’ın derin likiditesine direkt erişim sağlayabiliyor ve rekabetçi fiyatlar üzerinden anında işlem yapabiliyor.

Piyasanın genel havasında ise UNI dahil çok sayıda altcoin’de alıcıların baskın olduğu ve fiyatların yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Bollinger Bantları’nın geniş olması piyasa oynaklığının arttığını işaret ediyor ve önümüzdeki günlerde kısa vadeli dalgalanmalar bekleniyor.

Teknik indikatörlere bakıldığında; 3, 5, 10, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar ‘al’, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ise ‘sat’ sinyali veriyor. Benzer şekilde, üstel hareketli ortalamalar da kısa vadede alım, uzun vadede satış gösteriyor.

Uzmanlar, Uniswap’ın merkeziyetsiz borsa sektöründeki güçlü konumuna ve yüksek işlem hacmine dikkat çekiyor. Platformun kullanıcı tabanı ve likidite seviyesi ile UNI’ye olan talebin uzun vadede devam edebileceği vurgulanıyor.

2026 yılı için fiyat dalgalanmalarının sert olabileceği, en düşük $2.73’a kadar inişlerin, en yüksek ise $4.15’e kadar çıkışların mümkün olduğu belirtiliyor. Yıllık ortalamanın ise $3.26 seviyesinde oluşması bekleniyor.

2020’den günümüze kadarki fiyat geçmişine bakıldığında, UNI ilk çıktığında $3 seviyesinde işlem görüp $7’ye kadar yükselmişti. 2021’de ise boğa piyasasında fiyat $44.93’a kadar çıkmış, sonrasında ise düşüşe geçmişti. 2023 ve 2024’te piyasadaki genel düşüşe rağmen zaman zaman yukarı yönlü hareketler yaşandı.