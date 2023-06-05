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3 Haziran’da Uniswap (UNI), yeni bir dönüm noktasına ulaştığı için benimsenmesinde büyük bir artışa tanık oldu. Uniswap’in son tweet’ine göre, Uniswap cüzdan indirmeleri, piyasaya sürülmesinden bu yana altı hafta içinde 200.000 işaretini geçti. İlk bakışta, bu büyük dönüm noktası, dünya genelinde blok zincirinin benimsenmesinin arttığını gösteriyordu. Ancak, gerçek farklıydı.

Uniswap v3 Endişe Veriyor

Token Terminal’in verilerine göre, Uniswap blok zincirinde üretilen ücretler son 30 gün içinde keskin bir düşüş yaşadı. Metriklerdeki bir düşüş tipik olarak ağın daha az kullanıldığını gösterir. Bu durum, UNI’nin günlük aktif kullanıcı sayısındaki düşüşle de kanıtlandı.

Sadece ağın ücretleri ve aktif kullanıcıları düşmekle kalmadı, Dune’un verileri UNI’nin v3 istatistiklerinin de aynı eğilimi izlediğini ortaya koydu. Uniswap v3’ün USD cinsinden hacmi son birkaç ayda düştü ve takas başına gaz kullanımı da düştü, bu da ağın daha az kullanıldığını gösteriyor.

UNI’nin fiyat cephesindeki performansı, haftalık ve günlük grafiklerinin kırmızıya boyanması nedeniyle ek bir endişe kaynağı oldu. CoinMarketCap’e göre UNI’nin fiyatı son 24 saat içinde %2 oranında geriledi.

Bu yazının yazıldığı sırada, 2,8 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 4,97 dolardan işlem görüyordu ve bu da onu piyasa değerine göre 22. en büyük kripto yapıyordu. UNI’nin arzı endişe kaynağı oldu.

Elde edilen veriler token’ın borsalardaki arzının arttığını, borsalar dışındaki arzının ise azaldığını ortaya koydu. Bu tipik bir yükseliş işareti olabilir veya fiyatların daha da düşeceğini gösteriyor olabilir. Bununla birlikte, yatırımcıların UNI’ye olan güveni, geçen hafta artan en iyi adresler tarafından tutulan arzından da anlaşılacağı üzere etkilenmedi.

Uniswap’ta Negatif Görüntü

CryptoQuant’a göre, Uniswap’ın döviz rezervi artıyordu. Bu durum, tokenin satış baskısı altında olduğunu ve fiyat düşüşünün devam ettiğini gösterdi. Transfer edilen toplam coin sayısı 4 Haziran’a kıyasla %90,86 azalarak olumsuz bir sinyal verdi.

UNI’nin MVRV Oranı da önemli ölçüde düştü. Coinglass’ın verileri, UNI’nin Açık Faizinin artmasıyla düşüş fikrini daha da destekledi. Artan Açık Faiz, piyasaya yeni veya ilave para girdiğini gösterir.

Bununla birlikte, iyi bir not olarak, UNI’nin türev piyasasındaki talebi, yeşil Binance fonlama oranından da anlaşılacağı üzere yüksek kalmaya devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.