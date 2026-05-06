XRP ETF’lerine nisanda 81 milyon dolar girişle kurumsal ilgi artışı kayda geçti

Nisan ayında spot kripto para ETF’lerine yönelik kurumsal hareketlilik dikkat çekti. Ocak-nisan döneminde toplam net girişler 2,48 milyar dolara ulaşırken, yönetim altındaki toplam varlıklar yaklaşık 120 milyar dolara yükseldi. Piyasada en büyük girişi Bitcoin ETF’leri gerçekleştirdi; nisan ayında bu ürünlere 1,97 milyar dolar yatırım yapıldı ve yaklaşık 26.183 adet Bitcoin portföylere eklendi. Ethereum ETF’lerinde ise 355,98 milyon dolarlık girişle piyasanın ikinci büyük dijital varlığına olan istikrarlı kurumsal ilgi sürdü.

XRP ETF’lerinde aylık bazda dikkat çeken artış

Nisan ayında XRP ETF’lerine toplamda 81,59 milyon dolar net giriş oldu. Bu süreçte ETF fonları üzerinde 57,96 milyon adet XRP işlemi gerçekleşti. Rakamlar, Bitcoin ve Ethereum’a kıyasla daha düşük seviyede kalsa da, öne çıkan asıl unsur XRP’ye olan istikrarlı girişlerin sürmesi olarak görünüyor. Kripto para piyasası analizlerine göre, bu sonuç XRP’nin ETF ürünlerinde aralık 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık giriş rakamı oldu ve yıl başından itibaren düşük ivmeyle seyreden kurumsal ilgide kayda değer bir toparlanmaya işaret etti.

Nisan, XRP ETF ürünlerinde yeni bir kurumsal ivmenin başlangıcı olarak öne çıkıyor. Bitcoin ve Ethereum’un hâlâ toplam girişlerde belirgin üstünlüğü bulunsa da, XRP tarafında görülen tutarlı artış, piyasa oyuncularının risk dağılımına yönelik yeni stratejilere yöneldiğini gösteriyor.

Kurumsal stratejilerde yeni yönelimler

ETF verileri, kurumsal yatırımcıların sadece Bitcoin ve Ethereum’a ağırlık veren yaklaşımdan çıkarak portföylerini diğer büyük dijital varlıklara çeşitlendirdiğini ortaya koydu. XRP, bu değişimde öne çıkan coin’lerden biri oldu. Regülasyonlarla uyumlu ve şeffaf işleyen ETF modelleri, geleneksel finans kuruluşları için XRP’yi erişilmesi kolay bir yatırım aracına dönüştürmeye başladı.

Yatırım fonu şirketi Bitwise, XRP ETF ürünleri alanında başı çekiyor. Şirket, XRP odaklı yatırım ürünlerini piyasaya ilk süren ve yönetiminde aktif biçimde rol alan kurum olarak öne çıkıyor. Bitwise’ın XRP’ye yönelik erken dönem hamleleri ve piyasadaki istikrarlı varlığı, ürünün toplam akışında önemli belirleyici oldu. Bu durum, XRP’nin ileriye dönük potansiyeli konusunda kurumsal çevrelerde güven oluşturdu.

Piyasanın olgunlaşmasında yeni bir aşama

XRP’nin nisan ayındaki ETF performansı, Bitcoin ve Ethereum’un hacmiyle kıyaslandığında mütevazı görünse de, asıl önem taşıyan unsur kurumsal tarafta görülen uzun vadeli eğilim. Söz konusu pozitif akışların kısa süreli dalgalanmalardan ziyade, kalıcı bir güveni ve yatırım stratejilerinde yeniden yapılanmayı yansıttığı yorumları öne çıkıyor.

Kripto piyasasında sermaye hareketlerinin çeşitlenmesi dikkat çekiyor. Artık yatırımcılar sadece büyük iki varlığa yönelmiyor; XRP gibi alternatif coin’ler de portföylerde daha fazla yer buluyor. Uzmanlar, nisan ayı verilerinin kripto fonlarında yalnızca büyümenin değil, yatırım stratejilerinde seçiciliğin ve çeşitliliğin de belirginleştiğinin sinyalini verdiğini belirtiyor.

XRP’nin yeniden giriş sıralamasına yükselmesi, kurumların ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor. Bitcoin ve Ethereum piyasaya hâkim olmaya devam etse de, altcoin’lerde görülen bu yükselişin gelecek dönemde kripto yatırımlarında etkili olabileceği kaydediliyor.