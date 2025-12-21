Kripto Paralarda Son Durum (21 Aralık), UNI Coin Yükselişi

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Pazar sabahı klasiği olarak hacimler daha da düştü ve önümüzdeki hafta çok büyük bir haber akışı yok. Altcoinler güne cılız kayıplarla devam ederken BTC 88 bin doları korumak için mücadele ediyor. Yatırımcılar için zorlu bir hafta oldu. Peki BTC ve altcoinlerde güncel görünüm ne yönde? Hangi altcoinler ön plana çıkıyor?

Bitcoin (BTC)

Son 5 işlem gününün dördünde BTC 100 milyon doların üzerinde ETF çıkışı gördü. 15 Aralık 357 milyon dolarlık çıkışlar başladı ve Cuma günü de 158 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Çarşamba günü verilerin etkisiyle kısa süreli giriş olsa da satışlar son derece baskındı. Bu da yıl sonu yaklaşırken kurumsal yatırımcıların risklerini azalttığını gösteriyor.

Önümüzdeki hafta Cuma günü yılın en büyük opsiyon kapanışı olacak ve analist beklentileri bunun düşüşü destekleyebileceği yönünde. BTC ETF’leri için bu yıl kümülatif girişler 62 milyar doların üzerinde olsa da bu 58 milyar doların altına geriledi. Geçen yılki toplam net girişin epey altında kalan 2025 pek iyi geçmedi.

Kötü haber hafta sonunda da ayı bayrağının destek seviyesinin kazanılamamış olması. BTC ikna edici düşüş yönlü kapanışlarını sürdürdüğü için 80 bin dolar ve altına uzanan daha derin düzeltmeye dair potansiyel artıyor. Eğer önümüzdeki günlerde 84.500 dolar altında kapanışlar görürsek bu 80.780 ve 76 bin dolara kadar kayıpların artmasına neden olabilir.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların toplam piyasa değeri 3 trilyon dolarlık psikolojik eşiğin altında. Altcoin sezonu endeksi 17 ile diplerde ve korku ve açgözlülük endeksi halen korku da. Kripto paraların ortalama RSI’ı satışların baskın olduğunu gösterir şekilde 49’un altında. Sadece 6 altcoin son 24 saatte çift haneli kazanç elde etti. En büyük 100 kripto para arasında en büyük artışı Canton (CC) %36,5’lik ralliyle yaşadı.

BEAT %26, NIGHT %18, UNI %16,6 arttı. Uniswap (UNI) yükselişi bu hafta sonuçlanacak olan oylama nedeniyle bir süre daha devam edebilir. Ekip 100 milyona kadar UNI Coin’in dolaşımdan çıkarılması için ücretleri aktif etmeyi ve buradaki geliri yakmayı önerdi. Karar muhtemelen boğalar lehine olacak ve 19 Aralık’ta başlayan oylama fiyatı destekliyor.

PUMP ve M Coin haftayı %30 kayıpla zararda lider kapanıyor. Onu yeni ATL arayışındaki Aster ve TAO izliyor.