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Beyaz Saray’dan yayımlanan ve ABD Kongresi’ne sunulan yıllık ekonomik raporunda kripto paraların çıkış amacının dışında hareket etttiği ve hem yatırımcılar hem de ABD finans sisteminin tamamı için riskleri artırdığı belirtildi.

“Kripto Paraların Temel Bir Değeri Yok”

Biden Yönetimi tarafından ABD Kongresi’ne sunulan yıllık ekonomik raporunda kripto paraların fayda sağlama noktasında büyük şüphe uyandırdığının altı çizildi. Raporda kripto paraların fikri mülkiyet, daha iyi bir ödeme mekanizması, mevcut finans sistemine alternatif bir yol ve finansal araçları ortadan kaldırma amacına yönelik varlıklar olarak nitelendirildiği görülüyor. Bu yönde ortaya koyduğu olumlu değerlendirmelere rağmen Biden Yönetimi, kripto paraların bugüne kadar herhangi bir değer sunmadığını ve itibari paraya (fiat para) alternatif bir varlık olarak hareket etmediğini savunuyor. ABD Hükümeti, bunun yanında gelişimi, daha çok kripto paraların fiyatlarını desteklemek amacıyla yapay kıtlık oluşturmak olarak görüyor.

Biden Yönetimi’ne göre temel bir değeri olmayan kripto paraların yatırımcıları ve finans sisteminin geri kalanını çöküşler ve dolandırıcılık girişimleriyle paniğe sevk ediyor ve bu yüzden yatırımcıları korumak amacıyla düzenlemeler artık daha önemli hale gelmiş durumda.

Biden Yönetimi CBDC’ye Sıcak Bakmıyor

Raporda ayrıca ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) yakında kullanıma açacağı anında ödeme sistemi FedNow ile daha hızlı bir ödeme ağına sahip olunacağını ve kripto paralara olan ihtiyacın büyük çoğunlukla ortadan kalkacağı iddia edilmesi dikkat çekti. Merkez bankası dijital parası (CBDC) konusunda da fikir sunan Biden Yönetimi, CBDC sisteminin kredi yapısına zarar verebileceğini ve banka tasfiyelerini hızlandırma riskini artırabileceğini savunuyor. CBDC’ye açıkça sıcak bakılmadığının ortaya konulduğu raporda yine de bu sistemle ilgili araştırmaların devam etmesi için açık kapı bırakılmış.

Stablecoin’ler İçin “Çok Riskli” Vurgusu

Değeri 1:1 oranında ABD doları gibi varlıklara endeksli stablecoin’lerle ile ilgili görüşlerede yer verilen raporda, stablecoin’lerin küresel çapta bir ödeme sistemi için çok riskli olduğu belirtiliyor. Biden Yönetimi ayrıca DeFi sektörü hakkındaki endişelerini de dile getirirken bu sektörün yüksek kaldıraç kullanımı ve yasalar kapsamında gerçekleşmesi gereken kredi işlemleri için uygun şartlara sahip olmaması gibi bünyelerinde çok ciddi riskler barındırdıklarını savunuyor.