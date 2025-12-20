Gizlilik Odaklı O Altcoin Sahnede: 24 Saatte Rekor Hacim ve Yeni Ortaklık Sinyali

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Cardano $0.3741 ekosistemi içinde geliştirilen gizlilik odaklı Midnight (NIGHT) blokzinciri, son 24 saatlik verilerle kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Nadir görülen bir benimsenme hamlesiyle işlem hacminde yüzde 68’i aşan artış kaydeden ağ, kısa sürede milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşarak yatırımcıların radarına girdi. Bu hareketlilik, yalnızca fiyat tarafında değil, aynı zamanda uzun vadeli anlatı ve ortaklık beklentileri açısından da önemli sinyaller veriyor.

İşlem Hacmi Yükseldi, Fiyat Hareketi Güç Kazandı

CoinMarketCap verilerine göre Midnight’ın 24 saatlik işlem hacmi 3,53 milyar dolara ulaştı. Hacimdeki bu sert artış, fiyat momentumunu da destekledi. NIGHT fiyatı aynı zaman diliminde yaklaşık yüzde 3,15 yükselerek 0,06866 dolar seviyesine çıktı. Varlık, gün içinde 0,06389 dolardan başlayarak 0,07 dolar seviyesine kadar yükseldi ve ardından sınırlı bir düzeltme yaşadı.

Teknik göstergeler, fiyatın kritik eşiklerde olduğunu ortaya koyuyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 63,68 seviyesinde bulunuyor ve aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Bu durum, yükselişin sürdürülebilir olabileceğine işaret ederken kısa vadeli dalgalanma riskini de artırıyor.

Öte yandan, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 27 seviyesinde, yani “korku” bölgesinde yer alması, yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Bitcoin $90,064.22 hakimiyetinin yüzde 58,94 seviyesinde olması da altcoin piyasasında ani hareketlerin riskli olabileceğine işaret ediyor.

Analistlere göre NIGHT fiyatının 0,0659 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Ancak olası bir geri çekilmede 0,063 dolar seviyesinin altı, fiyatı 0,06 dolardaki destek noktasına doğru sürükleyebilir.

Gizlilik Vurgusu ve Yeni Ortaklıklar Gündemde

Midnight ekosistemine yönelik beklentileri artıran bir diğer gelişme ise Midnight Foundation’ın büyük bir stablecoin kuruluşuyla ortaklık planları. Vakfın Başkanı Fahmi Syed, anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanabileceğini belirterek bu adımın benimsenmeyi hızlandırabileceğini vurguladı. Böyle bir iş birliği, özellikle regülasyon baskılarının arttığı bir dönemde gizlilik odaklı çözümlere olan ilgiyi daha da güçlendirebilir.

Bu noktada farklı bir haber de sektörde yankı bulmuş durumda. Avrupa Birliği’nde dijital kimlik uygulamalarının zorunlu hale getirilmesine yönelik tartışmalar sürerken, birçok blokzincir projesi gizlilik çözümlerini ön plana çıkarıyor. Ethereum $3,062.54 ekosisteminde de bazı sıfır bilgi kanıtı (ZK) projeleri, benzer endişeler nedeniyle yatırımcı ilgisi topluyor. Bu genel eğilim, Midnight gibi gizliliği merkeze alan projelerin uzun vadede avantajlı bir konumda olabileceğini gösteriyor.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da son açıklamasında Midnight’ın Avrupa’daki gizlilik reformlarına karşı güçlü bir yanıt olabileceğini ifade etti. Hoskinson’a göre bu ağ, merkezi kontrol riskine karşı bir savunma mekanizması işlevi görebilir. Midnight’ın, Input Output Global tarafından geliştirilen gizlilik odaklı bir yan zincir olması da bu söylemi destekliyor.

Sonuç olarak Midnight’ın son 24 saatte gösterdiği performans, yalnızca kısa vadeli bir hacim artışından ibaret değil. Artan regülasyon baskıları, dijital kimlik tartışmaları ve gizlilik ihtiyacının yükselmesi, bu tür projeleri daha görünür hale getiriyor. Ancak teknik göstergelerin işaret ettiği volatilite riski göz ardı edilmemeli. NIGHT, güçlü anlatısı ve olası ortaklıklarıyla umut verse de yatırımcıların temkinli ve veri odaklı hareket etmesi kritik önem taşıyor.