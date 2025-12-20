Ethereum Fiyatında Sıkışma Alarmı: Kurumsal Çıkışlar ve Teknik Baskı Aynı Anda

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Ethereum $3,062.54, son günlerde yön bulmakta zorlanan kripto varlıklar arasında öne çıkıyor. Fiyat hareketleri genişlemek yerine daralırken, volatilitedeki düşüş piyasanın kararsız bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Hem teknik göstergeler hem de zincir üstü veriler, Ethereum’un kısa vadede net bir trend yerine sıkışma sürecinde kaldığına işaret ediyor. Bu tablo, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, olası bir kırılım için kritik seviyeler daha da önem kazanmış durumda.

Günlük ve 4 Saatlik Grafikte Ethereum Ne Anlatıyor?

Günlük zaman diliminde Ethereum, uzun süredir korunan düşen trend çizgisi ile 2.500 dolar civarındaki güçlü yatay destek arasında işlem görüyor. Bu düşen trend çizgisi, her yükseliş denemesinde fiyatı geri çevirerek dinamik bir direnç görevi görmeye devam ediyor. Alıcılar zaman zaman devreye girse de, bu çabalar kalıcı bir kırılım yaratmak için yeterli olmuyor. Bu durum, piyasada hâlâ güçlü satıcıların varlığını koruduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Aşağı yönde ise 2.500 dolar seviyesi kritik bir savunma hattı olarak çalışıyor. Son haftalarda bu bölgeye gelen satış baskısı, alıcılar tarafından karşılanarak daha derin bir geri çekilmenin önüne geçti. Sonuç olarak Ethereum, yönsüz bir sıkışma formasyonu içinde hareket ediyor. Günlük kapanışların bu bant dışında gerçekleşmemesi, konsolidasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan dört saatlik grafikte ise kısa vadeli piyasa daha net okunabiliyor. ETH, yerel diplerden gelen tepkiyle bir bayrak formasyonu oluştursa da, yukarı yönlü kırılım denemesi başarısız oldu. Fiyat kısa süreliğine destek altına sarktıktan sonra hızla toparlanarak sahte bir kırılım oluşturdu. Bu hareket, kısa vadeli satıcıları tuzağa düşürürken alıcılara sınırlı bir alan açtı. Ancak fiyatın yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmemesi, bu tepkinin de şimdilik düzeltme niteliğinde kaldığını gösteriyor.

ETF Çıkışları, Zincir Üstü Veriler ve Diğer Gelişmeler

Teknik sıkışmanın yanında zincir üstü veriler de ETH adına temkinli bir tablo çiziyor. Aralık ayının ortasında spot Ethereum ETF’lerinden yaşanan güçlü kurumsal çıkışlar dikkat çekti. Özellikle BlackRock’ın Ethereum ETF’sinden yüz milyonlarca dolarlık çıkış gerçekleşmesi, kurumsal risk iştahının zayıfladığını ortaya koydu. Haftalık toplam çıkışların 600 milyon doları aşması, alım yönlü likiditenin önemli ölçüde daraldığını gösteriyor.

Bu gelişmelerin zamanlaması da oldukça kritik. Haftanın başında gelen yoğun çıkışlar, Ethereum’un önemli destek seviyelerini savunma gücünü zayıflatıyor. Kurumsal yatırımcıların mevcut fiyatlardan pozisyon azaltması, kısa vadede aşağı yönlü riskleri artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Ethereum ekosistemine dair farklı bir gelişme de dikkat çekiyor. Son günlerde bazı büyük Layer-2 projelerinde artan işlem hacmi ve düşük işlem ücretleri, ağ üzerindeki kullanımın ana zincirden yan çözümlere kaydığını gösteriyor. Bu durum uzun vadede Ethereum’un ölçeklenebilirliğini desteklese de, kısa vadede ana ağ üzerindeki talebin sınırlı kalmasına neden oluyor.