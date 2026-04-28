Uniswap (UNI)’de son durum ne?

2018 yılında eski bir makine mühendisi olan Hayden Adams tarafından kurulan Uniswap, Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan ve tamamen zincir üstünde otomatik piyasa yapıcı (AMM) modeliyle merkeziyetsiz alım satım imkânı sunan bir protokoldür. Sunduğu akıllı sözleşme yapısı sayesinde kullanıcılar, arbitraj ya da ikincil bir aracıya ihtiyaç duymadan ERC-20 tokenleriyle swap işlemleri gerçekleştirebiliyor. Özellikle likidite sorunlarına çözüm getirmesiyle öne çıkan Uniswap’ın yönetişim token’ı UNI, yatırımcılar ve kripto piyasası takipçileri arasında ilgiyle izleniyor.

Güncel fiyat ve teknik görünüm

Uniswap (UNI), nisan ayının son haftasında 3,22 dolar seviyesine gerileyerek, son 24 saatte yüzde 0,85 oranında düşüş kaydetti. CryptoAppsy verilerine göre UNI’nin mevcut fiyatı 3,22 dolar ve piyasa değeri 2,04 milyar dolar olarak bildirildi. Alım satım hacmi ise 24 saatte 109,28 milyon dolar seviyesinde. Fiyat analizinde 3,13 dolar seviyesinde destek bulunurken, ana direnç noktaları 3,44 dolar ve 3,80 dolar olarak öne çıktı.

Teknik göstergeler, piyasa baskısının devam ettiğini işaret ediyor. Relative Strength Index (RSI), bugün değerini 45 seviyesinde gösterdi ve bu da piyasada kısa vadede satış baskısının etkili olduğu anlamına geliyor. Hem basit hem de üssel hareketli ortalamalar (SMA ve EMA), haftalık ve günlük bazda düşüş sinyali vermekte. Özellikle SMA 50’nin 3,45 dolarda ve SMA 200’ün ise 4,89 dolarda bulunması, şu anda kısa vadeli hareketin zayıf kaldığına işaret ediyor.

Orta ve uzun vadeli tahminler

Uzman tahminlerine göre, UNI fiyatının 2026 yılı sonuna kadar en fazla 5,71 dolara yükselmesi bekleniyor. Yılın ortalama fiyatı ise 4,76 dolar olarak öngörülüyor. Takip eden yıllarda, özellikle 2027’de 8,88 dolara, 2028’de 12,05 dolara, 2030’da ise 18,39 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. 2031 ve 2032’de ise fiyatın sırasıyla 21,56 dolar ve 24,73 dolar seviyelerine ulaşma ihtimali var. Yine de bu öngörüler kesin yatırım önerisi niteliği taşımıyor.

Uniswap Labs Nisan 2026’da yaptığı açıklamada Uniswap Web Uygulaması, cüzdan ve API için otomatik yönlendirme (auto-routing) özelliğinin devreye alındığını, böylece kullanıcıların artık ek bir izin süreciyle uğraşmayacağını duyurdu.

Geçmiş fiyat hareketleri ve piyasa duyarlılığı

UNI, 2020 yılında piyasaya çıktığı ilk günlerde 3,00 dolar civarında listelendi ve kısa sürede 7,00 dolara ulaştıktan sonra yıl sonunda 5 dolar seviyesine oturdu. 2021’de ciddi bir yükseliş yaşayarak mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 44,97 dolara ulaştı. Ancak, genel kripto piyasasındaki geri çekilmelere paralel olarak sonraki yıllarda kademeli biçimde geriledi ve 2024’e girerken 15 dolardan 3 dolar bandına indi.

Teknik analizde piyasa hissiyatı halen “nötr-bearish” durumda. Korku ve Açgözlülük Endeksi 47 ile nötr bölgede bulunuyor. Son 30 günün yarısında (15 gün) yükseliş görülürken, güncel volatilite oranı yüzde 4,13 ile yüksek olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte alıcıların destek noktalarında güçlenmesi durumunda kısa vadeli yukarı hareket mümkün olabilir.

Analist tahminleri arasında fiyat aralığı konusunda farklılıklar bulunmakla birlikte, orta ve uzun vadede UNI fiyatında yükseliş beklentisi ağırlık kazanıyor. Örneğin, 2026 tahminleri 2,04–5,71 dolar, 2027 tahminleri ise 1,46–8,88 dolar arasında değişiyor.

UNI’nin 2026 Nisan ayı için en düşük 2,73 dolar, ortalama 3,43 dolar ve en yüksek 4,15 dolar değerlerine ulaşabileceği öngörülüyor. Oldukça geniş fiyat bantları Uniswap piyasasında yüksek oynaklığın devam edeceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Uniswap’ın merkeziyetsiz yapısı, kullanıcı odaklı güncellemeleri ve geniş ekosistemi, uzun vadeli potansiyeli destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak, UNI ve benzeri varlıklarda işlem yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önerilir.