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Uniswap (UNI), köprü güvenliğini artırmaya yönelik hamlelerine devam ediyor. Yeni adımlar kripto para projesine ne gibi yenilikler getirecek? Token’ın fiyatına etkisi olacak mı?

Unıswap’tan Yeni Adım!

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen kripto para hırsızlıklarının çoğu zincirler arası köprüleri içeriyordu, bu nedenle Uniswap’in son hamlesi uzmanlara göre oldukça önemli. Uniswap’in yönetişim forumu aracılığıyla yapılan duyuruya göre, hırsızlıkların önüne geçilmesi adına bir Köprü Değerlendirme Komitesi oluşturuldu. Yapılan duyuruda yeni girişimde seçilen komisyon üyeleri zaman kaybetmeden hemen göreve başlayacak. Ayrıca açıklamalara göre, Uniswap’ın köprülere nasıl yaklaşması gerektiğine dair kısa vadeli öneriler sunarak başlayacak.

Değerlendirme komitesi, yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için köprüleri değerlendirmekle görevlendirilecek. Bu durum Uniswap’ın köprü güvenliğini artırma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca çabalar, Uniswap’in uzun vadeli etkinliğini ve ilgisini artırmak amacıyla uyguladığı önlemlerin bir yöntemi olduğu belirtildi.

DEX’lerin Lideri!

Bununla birlikte merkezi olmayan borsa diğer alanlarda da kendini daha ileriye götürmek adına yeni kazanımlar sürdürüyor. Örneğin yerel token’u UNI, mevcut konum itibariyle piyasa değerine göre lider DEX olarak yer alıyor. En son ki sıralamalara göre, 4,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle güçlü bir liderliği ortaya koyarken, Synthetix 841 milyon dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor. UNI ayıları, Şubat ayının son haftasından bu yana baskın durumda ve Mart ayının başındaki yükseliş girişimine rağmen bu gidişatı sürdürmekte ısrarcı.

Öte yandan UNI Şubat ayındaki zirvesinden %18 oranında düşüşün ardından 6,23 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki UNI’nın olumsuz tarafı ilerleyecek mi yoksa destek güçlü kalacak mı? UNI’nin arz dağıtım metriği, bazı balina kategorilerinin birikime başladığını ortaya koyuyor. 1.000 ila 1 milyon token tutan adresler, yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde satın alma baskısına katkıda bulunuyor. Ancak fiyat, birikimin gerçekleştiği aynı dönemde önemli bir farkla geriledi. Bunun nedenlerinden biri olarak hala birkaç balinanın satış baskısının devam ettiği gösteriliyor. Özellikle, 1 milyon ile 10 milyon UNI arasında tutan adreslerdeki satışlar önemli bir baskı oluşturuyor.