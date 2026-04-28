Ethereum, 2.200 dolardaki kritik desteği kaybetti

Ethereum’un son günlerdeki fiyat hareketlerinde önemli bir eşiğe gelindi. Analistler, özellikle 2.200 dolar civarındaki 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA), yatırımcılar için ciddi önem taşıdığını vurguluyor. Bu seviyenin altına inilmesi hâlinde daha derin bir gerilemenin kapısı aralanabilir.

Teknik seviyelerde kritik izleme dönemi

Ether’in fiyatı son iki gün içinde yüzde 5 değer kaybederek 2.300 doların altına düştü ve hafta sonundaki yükselişi silmiş oldu. Piyasa verilerine göre fiyat, 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 2.350 dolar ile 100 günlük basit hareketli ortalamadaki 2.220 dolar arasına sıkıştı. Analistler, fiyat bu iki çizgi arasında dalgalanabileceği ve yön tayin edilmeden önce bir süre burada tutunabileceği görüşünde birleşiyor.

TradingView üzerinden yapılan analizlerde, 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalan fiyatın daha fazla değer kaybı riski taşıdığına dikkat çekildi. Teknik analiz kaynakları, 2.200 dolarda hem 50 hem de 100 günlük hareketli ortalamaların buluştuğunu belirtiyor. Bu nedenle, bu destek seviyesi yakından izleniyor.

Teknik Crypto Analyst, “2.300 dolardaki trend desteği kaybedildikten sonra Ethereum’da yeni bir gerileme beklenebilir, önümüzdeki günlerde alt destek seviyelerinin test edilmesi olası görünüyor” ifadelerine yer verdi.

Ted Pillows isimli analist ise, Ether’in 2.300 doların altına gerilemesinin ardından en önemli alım bölgesinin 1.800-1.750 dolar aralığı olabileceğini, bu seviyenin Şubat başında çok yıllı düşük seviyeye işaret ettiğini vurguladı.

Piyasa takipçileri, 2.000 doların psikolojik açıdan bir sonraki ana destek konumu olduğunu belirtiyor. Ayrıca, trader Daan Crypto Trades’e göre 2.100 dolar destek, 2.800 dolar ise güçlü direnç rolünü sürdürüyor.

Yükseliş için 2.400 dolar aşılmalı

Yükseliş beklentileri için Ethereum’un 2.400 doları tekrar aşması ve bu seviyeyi kalıcı destek haline getirmesi gerekiyor. Bu seviye, güncel “realized price” (gerçekleşen fiyat) ile de örtüşüyor ve analistler bu psikolojik eşikte yaşanacak hareketin belirleyici olacağını öne sürüyor.

CryptoQuant yazarı CW8900, “Bu, önemli bir psikolojik etken. Yoğun yatırımcının kâra geçmesi durumunda alım gücü de artabilir” yorumunda bulundu.

Ayrıca, Ethereum’un likidasyon haritalarındaki güncel görünüm, 2.400 dolar seviyesinin aşılması ile borsalarda toplamda 1,94 milyar doların üzerinde kısa pozisyonun zorunlu tasfiyeye gidebileceğini gösteriyor. Bu durumda, yukarı yönlü hızlı bir hareket yaşanma olasılığı dikkat çekiyor.

Cointelegraph’ın güncel raporuna göre, hareketli ortalamaların altında günlük kapanışlar devam ederse ana savunma hattı olarak 2.000 dolar öne çıkıyor. Ancak 2.400 doların üzerinde kalıcı bir kapanış, iyileşmenin güç kazanmasına zemin hazırlayabilecek kritik bir adım sayılıyor.