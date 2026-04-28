BITCOIN (BTC)

BTC ve Nasdaq 100 korelasyonu güçlendi: fiyat 80.000 dolara yaklaşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, teknoloji hisseleriyle neredeyse birebir hareket ediyor.
  • 💡 Büyük şirketlerin bilanço haftası, $BTC fiyatında kısa vadeli dalgalanmayı tetikleyebilir.
  • 📉 2026’nın ilk çeyreğinde Bitcoin tarihinde ilk kez iki ay üst üste düşüş yaşadı.
  • ⚡ Ama asıl kritik olan, $BTC ’de artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve psikolojik 80.000 dolar barajının gündemde olması.
Bitcoin’in son dönemde teknoloji hisseleriyle güçlü bir paralellik gösterdiği dikkat çekiyor. Son 30 gün içinde Bitcoin’in, özellikle Nasdaq 100 endeksiyle olan korelasyonu rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre önümüzdeki hafta, ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek finansal sonuçları kripto para piyasası üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Büyük teknoloji şirketlerinin bilanço haftası

Kripto piyasalarında gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak teknoloji hisselerine çevrildi. Tesla, Alphabet (Google), Microsoft, Meta, Amazon, Apple ve Nvidia, 22 Nisan ile 20 Mayıs 2026 arasında bilançolarını açıklayacak. Bu döneme yayılacak bilanço sezonunun özellikle Nasdaq 100’ün hareketleriyle Bitcoin fiyatını önemli ölçüde etkileyebileceği öngörülüyor.

Tesla’nın bilançosunu geçtiğimiz günlerde paylaşmasının ardından, 29 Nisan’da Alphabet, Microsoft, Meta ve Amazon yönetimleri finansal sonuçlarını yayımlayacak. Apple yatırımcılarını 30 Nisan’da, Nvidia ise 20 Mayıs’ta bilgilendirecek. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan ivmenin, şirket hisselerinde hareketlilik yarattığı, bunun da Bitcoin ile Nasdaq arasındaki korelasyonu güçlendirdiği ifade ediliyor.

Bitcoin’in dijital altın anlatısı zayıfladı

Son bir ayda Bitcoin neredeyse Nasdaq 100’ü birebir takip etti. Kimi günlerde kripto piyasasının kendi volatilitesiyle bu paralellik kırılsa da, genel eğilim teknoloji hisseleriyle birlikte hareket etmek oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında Bitcoin ‘dijital altın’ söylemini geride bırakıp, risk iştahının arttığı bir varlık gibi davrandı ve ağırlıklı olarak hisse senetleriyle aynı yönde değişti.

2025’in son çeyreğinde yaşanan sert düşüş sonrası, Bitcoin ile geleneksel piyasalar arasındaki bağ bir süreliğine kopmuş görünse de, bu yıl yeniden benzer hareketler gözlendi. Özellikle İran’daki savaş haberleri her iki piyasada da güçlü fiyat hareketlerine yol açtı.

Geçen ay boyunca Bitcoin, teknoloji odaklı Nasdaq 100 endeksiyle neredeyse tam bir korelasyon gösterdi, yalnızca kripto piyasasındaki ani dalgalanmalar bu eğilimi zaman zaman bozdu.

Yılın ilk çeyreğinde 79.000 dolar seviyesini aşamayan Bitcoin, 28 Nisan itibarıyla 76.747,43 dolardan işlem gördü. Bu seviyenin, önümüzdeki dönemde 80.000 dolar psikolojik barajının test edilmesinin önünü açabileceği belirtiliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in bu fiyatı, kripto piyasalarının kısa vadeli beklentilerinin yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor.

Piyasa duyarlılığı ve yatırım davranışı

2026 yılının ilk çeyreği Bitcoin için alışılmışın dışında geçti. Bitcoin, tarihinde ilk kez hem ocak hem de şubat ayını negatif performansla kapattı. Bu dönemde yüzde 22’den fazla değer kaybı yaşayan Bitcoin, 2025’in sonunda yaşanan likidite krizinin etkisini atlatmakta zorlandı.

Korku ve Açgözlülük Endeksi bu süreçte uzun süre ‘aşırı korku’ bölgesinde kaldı ve son olarak 33 puan seviyesinde seyrediyor. Buna rağmen Bitcoin, kurumsal yatırımcılar ve büyük balinalar tarafından birikmeye devam etti. Büyük ölçekli şirketlerin de rezervlerini artırdığı gözlendi; bunun yanında, kripto paralara dair genel piyasa algısı hala temkinli seyretti. Öte yandan, kısa vadedeki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde vadeli işlemler piyasasında gerçekleşen tasfiyeler ve ani yükselişler tarafından yönlendirildiği belirtildi.

Son haftalarda Bitcoin’in ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılardan yeni ve uzun vadeli yatırımcılara geçtiği tespit edildi. Bu değişim, piyasadaki fiyat hareketlerinin kısa vadeli dalgalanmalara daha açık olduğunu gösteriyor. Özellikle son likidasyon haritası, kripto piyasasının kısa süreli paniklerde büyük oranda alım-satım baskısı altında kaldığını ortaya koydu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
