Satoshi bağlantılı 500 bin Bitcoin önerisi gündemde

Bitcoin dünyasında, erken döneme ait coinlerin sahipliği ve bu varlıkların geleceği tekrar tartışma konusu oldu. LayerTwo Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Paul Sztorc, Bitcoin’in orijin hikayesindeki en tartışmalı varlık gruplarından olan, “Patoshi” desenine sahip yaklaşık 500 bin coin’in zincir geçmişindeki dağılımını değiştiren yeni bir çatallanma (hard fork) önerdi. Bu girişim, Satoshi Nakamoto’ya atfedilen ancak kime ait olduğu net şekilde belirlenmemiş coinlere odaklanıyor.

Yeni Zincir: eCash Projesi

Sztorc’un önerisine göre, mevcut Bitcoin ağı değişmeden kalacak; bunun yerine “eCash” adında bambaşka bir zincir oluşturulacak. Bu yeni zincir, Bitcoin’in işlem geçmişini kopyalayacak ancak erken döneme ait bazı bloklardaki coinlerin sahipliğini değiştirerek “Patoshi” ile bağlantılanan yaklaşık yarım milyon coin’i başka yatırımcılara aktaracak. Araştırmacıların büyük kısmı, Patoshi desenli madenciliğin Satoshi Newcastle’a ait olabileceği yorumunu getiriyor fakat bugüne dek bunun kesinliği kanıtlanmış değil.

Bu plan kapsamında, çatallanma tarihinde ne kadar Bitcoin’i bulunan kişi varsa, eşit miktarda eCash coin’i de elde edecek. Öte yandan, Bitcoin’in ana zincirindeki coinler ve sahiplik yapısı doğal akışta korunacak.

Piyasada Etkileri ve Tepkiler

LayerTwo Labs CEO’su Paul Sztorc, bu yeni dağılımın hedefinin, eCash projesinin ilk yatırımcılarını desteklemek ve yeni zincirin başlangıcına ivme kazandırmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Bu yalnızca Bitcoin’in bir kopyası ve tamamen yeni bir zincir. Mevcut Bitcoin bakiyeleri, eCash çatallanma anındaki bakiyelerle birebir eşlenecek” açıklamasında bulundu.

Bitcoin uzmanı Jameson Lopp ise, oluşacak yeni zinciri “doğrudan Bitcoin para transferi” olarak değerlendirmiyor. Ona göre bu, tamamen ayrı bir blokzincir etkinliği. Benzer örneklere bakıldığında, 2017 yılına damga vuran Bitcoin Cash ve 2016’daki Ethereum-DAO çatallanması gibi durumlar, ana zinciri değiştirmeden yeni varlıkların piyasaya sürülebileceğini göstermişti.

Yani ana zincirde herhangi bir coin’in sahipliği değişmeyecek. Yalnızca çatallanmanın gerçekleştiği noktada, Bitcoin sahipleri eCash adlı yeni zincirde bire bir kopya coin hakkına sahip olacak. İlgili kripto paranın değeri ise, eCash’e gösterilen ilgiye ve piyasadaki işlem hacmine göre şekillenecek.

Uzun Süre Hareketsiz Coinler ve Kuantum Riskleri

Paul Sztorc’un önerisi, Bitcoin dünyasında halihazırda süren bir tartışmanın ortasında ortaya atıldı. Geliştiriciler ve piyasa analistleri, 10 yılı aşkın süredir cüzdanlarda hareketsiz bekleyen yaklaşık 5,6 milyon BTC için “kuantum bilişim kaynaklı risklerin” azaltılması adına, bu coinlerin dondurulup dondurulamayacağını tartışıyor. Destekleyen taraf, gelecekte gelişebilecek kuantum bilgisayarların eski cüzdanların şifrelerini kırabileceği ve varlıklara izinsiz erişim sağlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, eleştirmenler ise, Bitcoin’in temel vaadinin hiçbir kullanıcının varlığının, merkezi ya da sosyal baskılar nedeniyle zorla değiştirilemeyecek olması olduğunu hatırlatıyor. Herhangi bir zincir üzerinde sahipliğin topluluk veya geliştirici kararıyla değişmesi, Bitcoin’in güven tesisini ve kurumsal ilgi odağını zedeleyebilir.

Bu bağlamda, eCash gibi tamamen ayrı zincirde yapılan sahiplik değişikliği Bitcoin ana ağı üzerinde doğrudan bir değişiklik yaratmasa da, yine de piyasada Satoshi imzalı coinlerin ve yeni fork zincirlerinin değeri konusunda tartışmaları tetikleyebilir.

Bitcoin ana zinciri yalnızca çok geniş ekosistem desteğiyle ve toplu konsensüsle değiştirilebiliyor. Bu tip çatallanmalarda, yeni zincir zorunlu olarak kabul edilmediğinden, değeri daima yatırımcı, borsa ve madencilerin ilgisine bağlı oluyor.