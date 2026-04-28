Son Dakika: 28 Nisan ABD Tüketici Güveni ve beklentiler

Yarın Powell başkanlığında son faiz kararı açıklanacak ve beklenti kesin biçimde faizlerin sabit bırakılması yönünde. Yazı hazırlandığı sıradaysa ABD CB Tüketici Güveni raporu geldi. Savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak için oldukça önemli olan bu rapor sürecin uzaması halinde nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda fikir verecek.

ABD Tüketici Güveni

Beklenti 89 olsa da CB Tüketici Güveni 92.8 ile beklentinin hatta önceki ay gelen 91,8’in üzerinde açıklandı. 12 aylık enflasyon beklentileri hafifçe gerilese de yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyen rapor önümüzdeki 12 ay içinde faiz oranlarının artacağını belirten tüketicilerin net oranın %50’ye ulaştığına dikkat çekiyor.

En erken kesin faiz indirimi önümüzdeki yılın sonlarına ötelendiğinden tüketici endişelerini anlamak zor değil. Trump’ın bugün “ablukayı kaldırabileceğine” dair verdiği mesaj son derece önemli. Eğer abluka kalkar ve OPEC’ten ayrılan BAE arzını ciddi şekilde artırırsa petrolün küresel enflasyon üzerindeki baskısı oldukça hafifletilebilir bu kararın ABD’nin teşvikiyle alınmış olması muhtemel. Ancak diğer körfez ülkeleri de aynı adımı atarsa bireysel olduğu kabul edilebilir.

CB Tüketici Güveni 2025 Ocak ayından bugüne 100’ün altına saplanıp kaldığından kısmi toparlanma pek anlam ifade etmiyor. 2021 Temmuz ayında 129’a ulaşan gösterge uzun süredir düşüş eğiliminde.

The Conference Board Baş Ekonomisti Dana M. Peterson şunları söyledi;

“Tüketici güveni Nisan ayında hafifçe yükseldi ancak genel olarak çok az değişti; Orta Doğu’daki savaşın Brent ham petrol fiyatlarında ani bir artışa yol açmasıyla birlikte artan benzin fiyatları konusunda ciddi endişeler olmasına rağmen bu değişim yaşandı. Tüketicilerin mevcut ve beklenen iş koşullarına ilişkin değerlendirmeleri geçen aya kıyasla ılımlı bir düşüş gösterdi. Bu durum, tüketicilerin hem mevcut hem de beklenen işgücü piyasasına ilişkin algılarındaki mütevazı iyileşmeler ve Nisan ayında biraz daha iyimser olan gelir beklentileriyle dengelendi.”

Tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli beklentilerine dayanan Beklentiler Endeksi ise 1,2 puan artarak 72,2’ye yükseldi. Bu ayın ön sonuçlarına ilişkin anket dönemi 1-22 Nisan tarihleri arasındaydı; bu dönem, 8 Nisan’da başlayan Orta Doğu çatışmasında iki haftalık geçici ateşkesin ve ardından ABD hisse senetlerindeki toparlanmanın yaşandığı dönemi de içeriyordu.