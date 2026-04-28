Ekonomi

Son Dakika: 28 Nisan ABD Tüketici Güveni ve beklentiler

Bilmeniz Gerekenler

  • Tüketicilerin mevcut ve beklenen iş koşullarına ilişkin değerlendirmeleri geçen aya kıyasla ılımlı bir düşüş gösterdi.
  • 12 aylık enflasyon beklentileri hafifçe gerilese de yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyen rapor önümüzdeki 12 ay içinde faiz oranlarının artacağını belirten tüketicilerin net oranın %50’ye ulaştığına dikkat çekiyor.
  • ABD CB Tüketici Güven Endeksi Açıklanan: 92,8 (Tahmin 89, Önceki 91,8)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Yarın Powell başkanlığında son faiz kararı açıklanacak ve beklenti kesin biçimde faizlerin sabit bırakılması yönünde. Yazı hazırlandığı sıradaysa ABD CB Tüketici Güveni raporu geldi. Savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak için oldukça önemli olan bu rapor sürecin uzaması halinde nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda fikir verecek.

ABD Tüketici Güveni

Beklenti 89 olsa da CB Tüketici Güveni 92.8 ile beklentinin hatta önceki ay gelen 91,8’in üzerinde açıklandı. 12 aylık enflasyon beklentileri hafifçe gerilese de yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyen rapor önümüzdeki 12 ay içinde faiz oranlarının artacağını belirten tüketicilerin net oranın %50’ye ulaştığına dikkat çekiyor.

En erken kesin faiz indirimi önümüzdeki yılın sonlarına ötelendiğinden tüketici endişelerini anlamak zor değil. Trump’ın bugün “ablukayı kaldırabileceğine” dair verdiği mesaj son derece önemli. Eğer abluka kalkar ve OPEC’ten ayrılan BAE arzını ciddi şekilde artırırsa petrolün küresel enflasyon üzerindeki baskısı oldukça hafifletilebilir bu kararın ABD’nin teşvikiyle alınmış olması muhtemel. Ancak diğer körfez ülkeleri de aynı adımı atarsa bireysel olduğu kabul edilebilir.

CB Tüketici Güveni 2025 Ocak ayından bugüne 100’ün altına saplanıp kaldığından kısmi toparlanma pek anlam ifade etmiyor. 2021 Temmuz ayında 129’a ulaşan gösterge uzun süredir düşüş eğiliminde.

The Conference Board Baş Ekonomisti Dana M. Peterson şunları söyledi;

“Tüketici güveni Nisan ayında hafifçe yükseldi ancak genel olarak çok az değişti; Orta Doğu’daki savaşın Brent ham petrol fiyatlarında ani bir artışa yol açmasıyla birlikte artan benzin fiyatları konusunda ciddi endişeler olmasına rağmen bu değişim yaşandı.

Tüketicilerin mevcut ve beklenen iş koşullarına ilişkin değerlendirmeleri geçen aya kıyasla ılımlı bir düşüş gösterdi. Bu durum, tüketicilerin hem mevcut hem de beklenen işgücü piyasasına ilişkin algılarındaki mütevazı iyileşmeler ve Nisan ayında biraz daha iyimser olan gelir beklentileriyle dengelendi.”

Tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli beklentilerine dayanan Beklentiler Endeksi ise 1,2 puan artarak 72,2’ye yükseldi. Bu ayın ön sonuçlarına ilişkin anket dönemi 1-22 Nisan tarihleri arasındaydı; bu dönem, 8 Nisan’da başlayan Orta Doğu çatışmasında iki haftalık geçici ateşkesin ve ardından ABD hisse senetlerindeki toparlanmanın yaşandığı dönemi de içeriyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
