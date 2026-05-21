UNISWAP (UNI)

Uniswap yönetimi 13 ağda ücret ve yakma sistemini yaygınlaştırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Uniswap ücret ve UNI yakma sistemini 13 blockchain ağına yaymak için yönetim oylaması başlattı.
  • 🎯 Topluluk yüzde yüz destek verirken, BNB Chain, Polygon ve Celo yeni eklenen zincirler arasında öne çıkıyor.
  • 📊 Binance’ten $UNI çıkışı hızlandı, uzun vadeli yatırımcıların birikim yaptığı gözlemleniyor.
  • ⚡ En önemli nokta: Yönetim oylaması 21 Mayıs’ta sona erecek; toplamda 18,1 milyon UNI oyu kullanıldı.
Uniswap, işlem ücretlerini platformun yerel tokeni UNI ile yakma mekanizmasını üç yeni blockchain ağına daha taşımak için topluluk oylamasını başlattı. Bu adımla birlikte toplamda 13 farklı ağda aynı sistem uygulanacak. Yüzde yüz destek alan yönetişim oylamasına şu ana dek 18,1 milyon UNI ile 258 farklı cüzdan katıldı ve karar için gereken 10 milyon oya çoktan ulaşıldı. Son oylama 21 Mayıs günü sona erecek.

Ücret ve yakma mekanizması genişliyor

Yönetim önerisine göre, Uniswap’ta yeni eklenmesi planlanan ağlar arasında BNB Chain, Polygon ve Celo öne çıkıyor. Buradan yapılan her takasta ortaya çıkan protokol ücreti Ethereum ağına aktarılıp özel bir adreste kalıcı olarak yakılarak UNI miktarı azaltılıyor.

Bu mekanizma, Aralık ayından bu yana Ethereum ve dokuz farklı zincirde uygulanıyor. BNB Chain ve Polygon ile token geçişi, Wormhole altyapısı kullanılarak sağlanacak. Daha önce onaylanan ancak teknik bir yapılandırma hatası nedeniyle devreye alınamayan Celo ise bu teklifle beraber yeniden sisteme dahil edilmek isteniyor.

Mini sözlük: Yakma mekanizması (Token Burn), özellikle kripto paralar için sıkça kullanılan bir sistemdir. Belirli miktardaki tokenlar, herkesçe doğrulanabilen “ölü” cüzdanlara gönderilerek dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılır. Bu da toplam arzı zamanla azaltır ve token’ın değerinin yukarı yönlü baskı görmesini sağlayabilir.

Uniswap forumlarında yapılan topluluk tartışmalarında, üyelerden Abel189 bu hamleyi platformun çoklu-zincir ortamına uyum sürecinin mantıklı bir devamı olarak nitelendirdi. Bunun yanında, giderek genişleyen zincirler arası etkileşimin yönetimi karmaşıklaştırabileceğine de dikkat çekildi.

L2BEAT yönetim ekibinden Kaereste ve Manugotsuka, kendi araştırma ekiplerinin teknik incelemesi sonrasında bu genişlemeye olumlu oy verdiklerini belirtti. Ek olarak, mevcut ücret yapısında bir değişiklik olmadan ilerlenmesinin riskleri azalttığı ve uyumun korunmasını sağladığı ifade edildi.

Veriler Binance çıkışlarının arttığına işaret ediyor

Piyasa tarafında, CryptoQuant’ın blockchain verilerine göre UNI’nin Binance borsasındaki net çıkışlarında son günlerde dikkat çekici bir artış görülüyor. Fiyatın dip seviyelere gerilemesiyle paralel biçimde, cüzdanlara çekilen UNI miktarı artmaya başladı. Uzun vadeli yatırımcıların ve büyük sermayeli kullanıcıların bu süreçte birikim yaptığı değerlendiriliyor.

Bu haraketlilik, borsadan çekilen token miktarının yükselmesiyle dolaşımdaki arzı kısıtlayarak satış yönlü baskıyı azaltıyor. Analistler bu tür çıkışlar sonrası yükseliş bölgesinin oluşabileceğini düşünüyor. Şu an UNI’de hafif bir fiyat toparlanması gözlenirken, çıkış trendinin mevcut hızda sürmesi halinde talep artışının fiyatları yukarı taşıyabileceği belirtilmekte.

Uniswap kimdir? Nasıl çalışır?

Uniswap, merkeziyetsiz borsa (DEX) modelini temel alarak kullanıcıların akıllı kontratlar üzerinden kripto para takası yapabilmesini sağlayan, Ethereum üzerinde inşa edilmiş önemli bir DeFi projesidir. Yönetimi topluluk oylaması ile şekillenir; protokoldeki yenilikler ve teknik güncellemeler için UNI token sahiplerinin üzerinden karar alınır.

Bu yapı, Uniswap ekosistemini daha geniş ağlara adapte etme konusunda esnek ve hızlı kararlar alınmasına olanak tanıyor.

Forum tartışmalarında, zincirler arası mesajlaşmadaki karmaşıklığın dikkatle yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Bu süreçte yapılan güncellemeler ve oylama sonuçlarının platformun bütününde etkili olabilmesi için teknik altyapıdaki uyuma önem verilmesi gerektiği aktarıldı.

Sonuç olarak, Uniswap’ın ücret ve yakma uygulamasını yeni ağlara taşıma girişimi ile hem platformda UNI’nin aşamalı azalması, hem de kullanıcı tabanının genişletilmesi amaçlanıyor. Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından, hangi zincirlerde ve hangi teknik standartlarda entegre edileceği topluluk tarafından yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
