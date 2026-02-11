Son Dakika: BlackRock DeFi Altcoin İle Ortaklık Açıkladı, Fiyat Yüzde 30 Sıçradı!

DeFi kripto paraların sonraki aşamasını temsil ediyor ve birçok büyük şirket bu alanda varlık gösterme yarışında. Bugün, Securitize ve BlackRock Uniswap ile güçlerini birleştirerek BUILD için DeFi erişiminin önünü açtı.

Uniswap (UNI) Son Dakika

USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu’nun (BUIDL) UniswapX üzerinden işlem görmeye başlayacağını açıklayan Uniswap ortaklığın detaylarını paylaştı. Bu entegrasyon, BUIDL’in on-chain erişilebilirliğini genişletecek. Yeni entegrasyon, Uniswap teknolojisinin verimliliğini geleneksel piyasaların aşinalığıyla birleştirerek, yatırımcılar için BUIDL ve USDC arasında neredeyse anında likidite sağlıyor.

“Merkeziyetsiz finansın lideri Uniswap Labs ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesinde lider olan Securitize, bugün BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) hisselerinin UniswapX teknolojisi aracılığıyla işlem görmesini sağlamak için stratejik bir entegrasyon duyurdu.” – Uniswap

Uniswap Labs Kurucusu ve CEO’su Hayden Adams bu büyük adımla ilgili şunları söyledi;

“Misyonumuz basit: değer alışverişini daha ucuz, daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirmek. BlackRock ve Securitize ile UniswapX’te BUIDL’yi etkinleştirmek, verimli piyasalar, daha iyi likidite ve daha hızlı takas yaratarak misyonumuzu güçlendiriyor. Birlikte ne inşa edeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.”

BlackRock ayrıca Uniswap ekosistemine stratejik bir yatırım yaptı. UNI Coin fiyatı duyurunun ardından tam yüzde 30 arttı.