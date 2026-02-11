Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) Tekrar Yükselişte, Neler Oluyor?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada aniden 69 bin dolar sınırına sıçradı ve kötü gelen verilere rağmen yükseliş gördük. İstihdam rakamları Ocak ayındaki gibi beklenti üzerinde geldi ve Tarım Dışı İstihdam epey yüksekti. Bunun geçen ayki gibi düşüşü beslemesi gerekse de şimdi tam tersi oldu.

Bitcoin Yükselişi Son Durum

BTC fiyatı yeniden 69 bin doları geri almak üzere ve eğer bunu başarabilirse 6 Şubat dibinden sonraki seri geri kazanılmış olacak. ABD Çalışma Bakanlığı istihdam raporu revizelerini açıkladı ve bugünkü tek iyi veri buydu. 2025 Mart ayı için sezonsal olarak düzeltilmiş tarım dışı istihdam seviyesi 898.000 aşağı revize edildi. Eğer bu rakamlar geçen yıl doğru gelseydi Fed daha fazla faiz indirimi yapabilirdi.

Fakat Ocak ayı rakamları istihdamda toparlanmayı yansıttığından geçtiğimiz yıl için gelen lehte revizeler pek bir anlam ifade etmiyor. Kripto paraların geleceğine dair inancı yansıtan BlackRock ve Uniswap ortaklığı biraz önce açıklandı ve günün kripto cephesinde en iyi haberi de buydu.

Beyaz Saray CEA Başkan Vekili Yared istihdam rakamlarının beklenenden iyi gelmesini “harika” olarak yorumladı ancak Fed üyeleri muhtemelen hafta boyunca faiz indirimlerine piyasaların artık ihtiyacı olmadığını söylediğini göreceğiz. Nasdaq, Russell 2000 düşüşte fakat Bitcoin bunu da umursamıyor.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett de dahil olmak üzere ABD hükümet yetkilileri, yatırımcıların bundan sonra daha düşük istihdam rakamları beklemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu ancak bugünkü veriler tersini söylüyor. Tek iyi şey yukarıda da belirttiğimiz üzere yıllık revizyondu.

BTC 69 bin doları geri almaya çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde Fed’den Schmid ve Bowman konuşacak. 19:00’da Trump, Netanyahu ile görüşecek ve muhtemelen açıklamalar yapacak. 20:00’da AMB Başkanının açıklamaları bekleniyor. 00:30’da Trump’ın açıklamaları olacak ve BTC’nin kazanıp koruması gereken seviye 69 bin dolar olsa da veriler, borsa ve diğer faktörler onu desteklemediğinden bu sıçrama kısa sürebilir.