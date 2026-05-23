Uniswap, toplamda 11 ağa yayılacak UNIfication token yakımını oylamaya açtı

Uniswap DAO, protokol ücretleri toplama ve UNI token yakımı işlemlerini BNB Chain, Polygon ve Celo ağlarına taşımayı hedefleyen yeni bir öneriyi topluluğa sundu. Bu hamle, Ethereum ana ağında 2025 sonunda devreye giren ve dikkate değer bir ilgi yaratan UNIfication programının kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

Topluluk Oylaması ve Yeni Zincirler

Uniswap yönetim portalında yayınlanan ve “Protokol Ücret Genişlemesi: Oylama 3” başlığını taşıyan 96 numaralı teklifin oylaması, Uniswap Foundation’ın platformuna göre 24 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Eğer topluluk onay verirse, daha önce Ethereum, Arbitrum, Base, OP Mainnet ve beş farklı ağda etkinleştirilen ücret-yakma mekanizması şimdi üç yeni zincire daha taşınacak.

Teklifte yer alan ayrıntılara göre, BNB Chain ve Polygon’da v2 havuzlarının ücreti doğrudan TokenJar adlı akıllı kontrata aktarılacak ve v3 fabrikasının kontrolü yeni nesil V3OpenFeeAdapter kontratına devredilecek. Celo tarafında ise geçmişte yaşanan konfigürasyon sorunları nedeniyle işlemler daha karmaşık ilerleyecek ve birkaç rol/işlem için çapraz zincir hesabı devreye alınacak.

Mini sözlük: TokenJar ve Firepit, Uniswap ücret toplama ve yakma sisteminde anahtar rol oynayan akıllı sözleşmelerdir. TokenJar, her zincirde toplanan protokol ücretlerinin biriktirildiği akıllı kontrattır. Firepit ise çekilecek ücretin karşılığı kadar UNI token yakarak, bu süreci tamamlayan yan sözleşmedir.

Teklif, protokol ücretini merkezi bir hesapta toplayıp, çekim için önce UNI yakılmasını ve ardından yakılan UNI’nin Ethereum ana ağındaki 0xdead adresine gönderilmesini gerektiriyor.

Ücret Yakım Programının Uniswap Ekosistemine Etkisi

UNIfication, Aralık 2025’te topluluğun onayıyla Uniswap üzerinde aktif hale getirilmişti ve protokoldeki ücret toplama ile yakım uygulamaları Uni tokenine olan ilgiyi gözle görülen şekilde artırmıştı. O süreçte UNI’nin kısa sürede $4,95 seviyesinden $9,25’e yükseldiği görülmüştü.

Geçen mart ayında yapılan 94 ve 95 numaralı teklifler, toplamda 139 milyon UNI ile desteklenerek sekiz farklı zincire daha ücret toplama mekanizmasının genişletilmesine olanak sağladı.

Son teklif olan 96 numarayla, UNIfication kapsamındaki ağ sayısı 11’e ulaşacak. Aktive edilen zincirlerde, v2 havuzlarında var olan %0,3’lük toplam ücret, %0,25’i likidite sağlayıcılarına, %0,05’i ise protokol ücretine ayrılacak şekilde bölünüyor. v3 havuzlarında ise ücret seviyeleri, yeni nesil adaptör kontrat tarafından belirleniyor.

Uniswap Ekosisteminin Finansal Profili

Defillama verilerine göre, Uniswap’ın bugüne dek tüm zincirlerde topladığı protokol ücretleri 5,57 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda yaklaşık 477 milyon dolar gelir elde ediliyor ve protokolün toplam kilitli varlık miktarı 3,3 milyar dolar seviyesinde.

BNB Chain, Uniswap’a 117 milyon dolarlık kilitli varlık ve 30 günde 3,53 milyon dolar protokol ücreti katkısı yaptı. Polygon ise 76,5 milyon dolarlık kilitli değere ve son 30 günde 1,02 milyon dolarlık ücrete sahip. Ancak bu iki ağda, protokol ücreti henüz UNI sahiplerine dağıtılmıyor; zira tekliflerin onaylanması gerekiyor.

Ağ Kilitli Varlık (TVL) 30 Günlük Ücret UNI Sahiplerine Dağıtım BNB Chain 117 milyon $ 3,53 milyon $ Hayır Polygon 76,5 milyon $ 1,02 milyon $ Hayır Celo 4,87 milyon $ 174 bin $ Hayır

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan son fiyat hareketlerine göre UNI’nin güncel fiyatı 3,30 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, Mayıs 2021’deki 44,97 dolarlık zirveye kıyasla %92,7 gibi büyük bir düşüş anlamına geliyor.

UNIfication kapsamında ayrıca hazine kaynaklı 100 milyon UNI, retrospektif olarak toplu şekilde yakıldı. Bu, Uniswap ekibinin oylama sürecine sunduğu teklifin bir parçasıydı ve ilk günden bugüne ortamda olabilecek yakım miktarı esas alınarak hesaplandı. Teklifin yazarları arasında Uniswap’ın kurucusu Hayden Adams da yer alıyor.

Yönetimde Yeni Süreçler Devrede

Son teklifte, UNIfication ile onaylanan hızlandırılmış yönetim prosedürü uygulanıyor. Bu modele göre, ilgili ücret parametreleri toplulukta doğrudan beş günlük Snapshot oylamasının ardından zincir üzeri oylamaya taşınabiliyor. Böylece, önemli güncellemeler daha hızlı devreye alınabiliyor.