Tokenized gerçek varlıkların değeri 2026’da 31,4 milyar dolara ulaştı beş kat büyüme kaydedildi

Kripto piyasasında gerçek varlıkların (RWA) tokenleştirilmesi hızla yaygınlaşıyor. Piyasa büyüklüğü 2026 yılı itibarıyla 31,4 milyar dolara ulaşarak, 2025 başından bu yana yaklaşık beş katlık bir büyüme gösterdi. Kurumsal yatırımcıların etkin rol oynadığı bu süreçte, hem pazar hacmi hem de sektör oyuncuları açısından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Piyasa Dinamiklerinde Kurumların Etkisi

Son veriler, kurumsal varlık yönetimi şirketlerinin ve yeni nesil finans protokollerinin tokenize varlık pazarında hızla pozisyon aldığını ortaya koyuyor. BlackRock’ın BUIDL fonu, 2,54 milyar dolarlık büyüklüğüyle bu alanın en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Fonun saklama işlemleri, BNY Mellon tarafından birden fazla blokzinciri ağı üzerinden yürütülüyor ve geleneksel finans altyapısıyla uyum gösteriyor.

Tokenizasyonun kripto dünyasından ana akım sermaye piyasalarına köprü kurduğu vurgulanırken, özellikle kurumsal yatırımcılar tarafında dikkate değer bir geçiş yaşandığı belirtildi.

Ondo Finance’in başını çektiği yeni katmanlar ise hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için erişim kolaylığı sağlıyor. USDY ürünü 2,14 milyar dolara ulaşırken, OUSG ürünü 627 milyon dolar seviyesinde. Öte yandan Ondo Global Markets, 1 milyar doları aşan tokenize hisse senedi ve ETF hacmiyle pazara esneklik katıyor.

Centrifuge protokolü ise özel sektör kredileri ve hibrit hazineler gibi daha karmaşık varlıkların blokzinciri üzerinde temsilini sağlıyor. Janus Henderson Anemoy Treasury Fund’ın büyüklüğü de 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Centrifuge gibi platformlar, özellikle düzenlenmiş kredi piyasalarından blokzinciri ekosistemine geçişte benzersiz bir köprü görevi üstleniyor.

Mini sözlük: Tokenize gerçek varlıklar (tokenized RWA), fiziksel veya finansal ürünlerin dijital ortamda blokzinciri tabanlı jetonlar halinde temsil edilmesi anlamına gelir. Bu yöntemle menkul kıymetlerden emtiaya kadar farklı varlıklar yatırımcılar için daha erişilebilir ve şeffaf hale getirilir.

Altyapı ve Regülasyon Belirleyici Rolde

DTCC’nin 2026 yılının ekim ayında başlatacağı tokenize menkul kıymet faaliyetleri, ABD sermaye piyasalarının altyapısında tarihi bir dönüşüme işaret ediyor. Temmuz ayında başlatılacak pilot aşamanın ardından, ekimden itibaren daha geniş çapta uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor. DTCC, Amerika’daki menkul kıymet mutabakat süreçlerinin merkezinde bulunan köklü bir altyapı sağlayıcısı olarak biliniyor.

Bu gelişme, tokenleştirmenin finansal sisteme paralel alternatif olmaktan çıkıp mevcut yapının bir parçası haline gelmesine imkan tanıyacak. Öte yandan stablecoin düzenlemeleri ile ilgili somut adımların atılması, tokenize menkul kıymet çerçeveleriyle paralel ilerliyor. Böylece kurumlar için daha öngörülebilir bir uyum zemini oluşturuluyor.

Tokenleştirilmiş ABD tahvilleri, toplam pazarın yaklaşık yarısını temsil ederken; altın destekli tokenler ise Paxos ve Tether Gold öncülüğünde 5,1 milyar dolarlık bir hacme sahip. Halka açık hisse senetlerinde de son bir yılda 300 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıkan belirgin bir artış yaşandı.

Aşağıdaki tablo, ana kategorilerdeki tokenizasyonun boyutunu özetliyor:

Varlık Türü 2026 Piyasa Hacmi Başlıca Protokoller/Tokenler ABD Hazine Tahvilleri Yaklaşık 15,7 milyar $ BUIDL, Ondo USDY, Centrifuge Altın Destekli Tokenler 5,1 milyar $ Paxos, Tether Gold Halka Açık Hisse Senetleri/ETF’ler 1,5 milyar $ Ondo, Centrifuge Özel Krediler & Hibrit Hazineler ~1 milyar $ Centrifuge

Talep Profili ve Gelecek Öngörüleri

Tokenize varlıklara yönelik talep, son dönemde yalnızca pasif getiri arayanlardan değil; teminat, marjin, ödeme ve rezerv ihtiyaçları olan finansal kuruluşlardan da geliyor. Böylece tokenleştirilmiş varlıklar, günlük finansal işlemlerde daha aktif bir rol üstleniyor.

Binance Research’e göre sektörün 2030 yılına kadar 1,6 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Şu anda tokenleştirilmiş varlıklar 300 trilyon doları aşan geleneksel pazarın yalnızca %0,01’ini temsil ediyor.

Kripto analisti Tanaka, tokenizasyonun dağıtım altyapısındaki gelişmeler ve kurumsal güvenin artmasının sektör büyümesinin ana itici güçleri olduğuna dikkat çekti.