JPMorgan tokenizasyon hamlesiyle yatırım fonunu blokzincire taşıyor

JPMorgan, tokenizasyon alanındaki girişimlerini hızlandırarak blokzincir tabanlı yeni bir para piyasası fonu kurmayı planlıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan yeni başvuru, fonun kısa vadeli ABD tahvilleri, nakit ve kamu borçlanma araçlarıyla teminatlandırılmış gecelik repo işlemleri gibi geleneksel finans ürünlerine yatırım yapacağını ortaya koydu.

Blokzincirde yeni nesil fon

JPMorgan’ın “OnChain Liquidity-Token Money Market Fund” adı verilen bu girişimi, yatırımcıların fon üzerindeki haklarını doğrudan blokzincirde gösteren token bakiyeleriyle yönetilecek. Fonun işlemlerinde Ethereum ağı kullanılacak; yatırımcılar, yetkilendirilmiş olarak alım, satım veya transfer taleplerini doğrudan bu ağ üzerinden iletebilecek.

Fonun teknik altyapısından, JPMorgan’ın blokzincir teknolojileri birimi Kinexys Digital Assets sorumlu olacak. Bu birimin eski adı Onyx olarak biliniyordu ve geleneksel finans kurumlarının blokzincir ile entegrasyonunu sağlama hedefine odaklanıyor. Ayrıca, fonun yapısı ABD’de stabilcoin ihraççılarını düzenlemeyi hedefleyen GENIUS Act kapsamında belirlenen rezerv varlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Kurumlar arası tokenizasyon yarışı

JPMorgan’ın attığı bu adım, geleneksel finans kurumlarının kripto ve blokzincir teknolojilerine yönelik artan ilgisini gösteriyor. Bu gelişme, BlackRock’ın yeni blokzincir tabanlı hazine ürünlerine ve yaklaşık 7 milyar dolarlık bir para piyasası fonunun tokenleştirilmiş hisselerine yönelik son başvurusunun hemen ardından geldi.

Tokenizasyon, yani geleneksel finansal varlıkların dijital temsillerinin blokzinciri üzerinde oluşturulması, son dönemde hem kripto piyasalarında hem de finans sektöründe öne çıkan başlıca eğilimler arasında yer alıyor. Savunucular, bu teknolojinin mutabakat sürelerini azaltabileceğini, şeffaflığı artıracağını ve işlemlerin kesintisiz olmasını sağladığını dile getiriyor.

Fonun yalnızca kısa vadeli Hazine tahvilleri ve devlet destekli repo sözleşmelerine yatırım yapacak şekilde kurgulandığı belirtildi. Kullanıcılar, sahipliklerini blokzincir üzerinde izleyebilecek ve taleplerini Ethereum ağında gerçekleştirebilecek.

Gerçek varlık tokenizasyonunda büyüme

Blokzincir üzerinde temsil edilen geleneksel varlıkların toplam piyasa büyüklüğü son bir yılda iki katını aşarak 32 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede özellikle hazine ürünleri önemli pay sahibi oldu. Kurumların zincir üzerindeki nakitlerini verimli değerlendirme arayışları, bu ürünlere ilgiyi artırıyor.

JPMorgan uzun süredir, blokzincir teknolojisini geleneksel finans dünyasına entegre eden önde gelen bankalardan biri olarak biliniyor. Aralık ayında Ethereum blokzinciri üzerinde MONY adlı tokenleştirilmiş bir para piyasası fonu başlatılmış, böylece kurumsal yatırımcılara kısa vadeli nakit ürünlerine dijital erişim sağlanmıştı. Ayrıca Kinexys üzerinden, kurumsal müşteriler için teminatlandırılmış işlemler ve mutabakatların tokenleştirilmiş versiyonları da yürütülüyor.