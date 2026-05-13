Bitcoin 82.000 doları aşamadı XRP ve SHIB güçlenirken TON ve ZEC’de yüksek volatilite görüldü

Kripto para piyasasında son günlerde teknik analize dayalı önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Bitcoin’in (BTC) 82.000 dolar civarındaki direnç seviyesini yine aşamaması, genel piyasa yapısı açısından dikkat çeken bir durum oldu. Buna rağmen önde gelen altcoinlerde ve özellikle Toncoin (TON) ile Zcash’te (ZEC) oldukça dinamik fiyat hareketleri izleniyor.

Bitcoin’in Direnci ve Yapısal Durumu

Bitcoin, birkaç hafta önce önemli olan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarını yeniden kazandı. Fiyat 82.000 dolarda sıkışsa da, grafikte nisan ayının başından bu yana ‘daha yüksek dipler’ oluşmaya devam ediyor. Bu da yapının genel hatlarıyla halen yükseliş eğiliminde olduğuna işaret ediyor.

Yine de, fiyatın 82.000 doları geçme denemeleri sırasında hacim artışının sınırlı kalması, yükseliş ivmesini zayıflatıyor. RSI (göreceli güç endeksi) de 60’ların altındaki bölgede, yani aşırı iyimserlikten uzak ve temkinli bir tablo sunuyor. Bu durum genellikle sağlam bir piyasanın, devam etmeden önce konsolidasyon aşamasına ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor.

Bitcoin fiyatında kritik seviye olarak 78.000-79.000 dolar bandı korunmaya devam ettikçe, yükseliş momentumunun sürebileceği Teknik yorumlarda vurgulanıyor.

XRP ve SHIB’de Yeniden Canlanma

XRP fiyatında mart ayından bu yana devam eden baskının ardından, düşen direnç çizgisinin yukarı yönlü kırılması teknik görünüm açısından önemli bir gelişme oldu. Fiyat bu hamleyle birlikte kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıktı; işlem hacminde gözle görülür bir artış yaşandı ve RSI boğa bölgesine yaklaştı.

Önümüzdeki en büyük engel 1,50 dolar civarındaki direnç noktası. XRP, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkarak bu seviyeyi destek bölgesine çevirmeye çalışıyor. Eğer fiyat bu bölgenin üstünde kalıcı olursa, asıl direnç olan 200 günlük hareketli ortalama (1,70-1,72 dolar) hedeflenebilir.

Shiba Inu ise mart ayından bu yana istikrarlı şekilde yükselen diplerle dikkat çekiyor. Eski ani çıkışların aksine, mevcut grafikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tablo ön plana çıktı. En kritik seviye olan 100 günlük ortalama (0,00000645 dolar) doğrudan test ediliyor. Bu direncin üzerinde kalınması halinde, SHIB için daha geniş kapsamlı bir toparlanma mümkün olabileceği belirtiliyor.

TON ve ZEC’de Sert Hareketler

Toncoin son günlerde piyasadaki en dikkat çekici yükselişlerden birine imza attı. Telegram ekosisteminden aldığı güçle, birkaç gün içinde 1,30 dolardan neredeyse 3 dolara yükseldi. Bu yükselişiyle tüm ana hareketli ortalamaları geçti. Fakat 2,90 dolarda gelen kar satışları, fiyatı hızlı bir biçimde 2,30-2,50 dolar bandında dengelemeye yöneltti.

Bu bölgede genişleyen mumlar ve uzun fitiller volatilitenin yüksekliğine ve yatırımcıların kar realizasyonu eğilimine işaret ediyor. Yine de, 1,80-2,00 dolara doğru yaşanacak geri çekilmede 200 günlük ortalamanın üzerinde kalması, uzun vadeli yapının halen güçlü olduğuna işaret olarak öne çıkıyor.

Zcash ise son günlerin en hızlı çıkış yapan coinlerinden biri oldu. 350 dolardaki direncin kırılmasıyla fiyat neredeyse dik bir şekilde 650 dolara kadar zirveye ulaştı. Ancak ardından 500-520 dolar bandına sert bir düzeltme geldi.

Son günlerde görülen hacimli alım dalgasının ardından, ZEC ’de yukarıda alıcıların güç kaybettiği ve güçlü satış baskısının devreye girdiği gözlendi.

ZEC halen ana hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. 200 günlük ortalamada görülen yukarı kıvrılma, teknik anlamda uzun süreli düşüşün sonlanabileceğini işaret ediyor. Ancak piyasada iştah azaldığında “dikey” yükselişlerin sert düzeltmelere yol açabileceği unutulmamalı.