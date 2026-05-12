Bitcoin gün içinde 79.800 doların altına geriledi, spot alımlar zayıf kaldı

Bitcoin bugün 80.000 doların altına inerek yatırımcıların risk iştahındaki zayıflık ve ABD’den gelen beklenenden yüksek enflasyon verisinin etkisiyle kısa süreli bir düşüş yaşadı. Gün içinde fiyat 79.802 doları görse de, daha sonra tekrar psikolojik seviye olarak kabul edilen 80.000 doların üzerine çıktı. Akşam saatlerinde ise Bitcoin 80.700 ila 80.900 dolar arasında işlem gördü. Bu geri dönüş, satışların ardından bazı alıcıların devreye girdiğini gösterdi ancak yukarı yönlü hakimiyet tam anlamıyla sağlanamadı.

ABD enflasyon verisi ve Fed belirsizliği

Son hareketlilik ABD’de açıklanan Nisan ayı TÜFE verisinden sonra ortaya çıktı. Yıllık enflasyon %3,8’e yükselerek piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Bu veri, ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılı için faiz indirme olasılığını zayıflattı ve tahvil getirilerinin artmasına yol açtı. Kripto paraların yanı sıra teknoloji hisseleri gibi diğer riskli varlıklar da enflasyonun etkisiyle baskı altına girdi.

Fed’in başında değişiklik olasılığı da piyasada belirsizlik yarattı. Senato onayının ardından Jerome Powell’ın koltuğuna Kevin Warsh’ın geçmesi bekleniyor. Yatırımcılar, Warsh’ın enflasyon sonrası sıkı para politikasına mı, yoksa yönetimin talep ettiği faiz indirimlerine mi yöneleceğini yakından takip ediyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Jeopolitik gerilimler ve zincir üstü veriler

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden gündeme gelmesi ise enerji fiyatlarını yükseltti ve güvenli liman arayışını artırdı. Zamlanan petrol ve benzin fiyatları TÜFE üzerinde etkili oldu ve bu durum kripto para piyasasında belirsizliği derinleştirdi.

Zincir üstü verilere göre, büyük Bitcoin sahipleri son geri çekilmeye rağmen alımlarını artırdı. 10 ile 10.000 BTC arasında varlık bulunduran cüzdanların yaklaşık 16.622 BTC biriktirdiği, bu tutarın %0,12’lik bir artış anlamına geldiği bildirildi. Küçük yatırımcıların yer aldığı 0,01 BTC altı cüzdanlar ise toplamda 28 BTC satarak %0,05’lik bir azalma kaydetti. Büyük oyuncuların alım yönlü hareket etmesi, daha küçük yatırımcıların ise çekingen davrandığını ortaya koydu.

Bazı piyasa gözlemcileri, büyük Bitcoin sahiplerinin dalgalı dönemlerde alım yapmasının destekleyici bir sinyal olarak izlendiğini belirtti. Ancak sadece büyük yatırımcıların pozisyon artırması, kalıcı bir toparlanma için yeterli olmayabilir.

Derivatif piyasalar, hacim ve teknik görünümler

Vadeli işlemler tarafında ise piyasa kararsızlığını sürdürüyor. Kaldıraçlı pozisyonları yansıtan açık faiz, 5 Mayıs’ta 29,09 milyar dolarken 11 Mayıs’ta 26,84 milyar dolara geriledi. Bu, yaklaşık %7,75’lik bir düşüş anlamına geliyor. Açık faiz hacmi azalırken negatif fonlama oranları ise artarak türev piyasalarda satış baskısının öne çıktığına işaret etti.

Piyasa takas platformu Wintermute, Bitcoin’in 80.000 doların üzerine çıkışını sağlıklı bir yükselişten çok, pozisyon kapatmaya sebep olan kısa sıkıştırma şeklinde değerlendirdi. Son bir ayda açık faizin 48 milyar dolardan 58 milyar dolara yükselmesine karşın, spot işlem hacimlerinin iki yılın en düşük seviyelerine yakın olduğu belirtildi.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in 79.802 dolara kadar geriledikten sonra 80.800 dolara toparlaması, psikolojik seviyenin yatırımcılar açısından kritik olduğunu gösteriyor.

Yıl sonu için yapılan 126.000 dolar tahminlerine rağmen, analistlere göre Bitcoin’in şu anki fiyat hareketi dar bantta devam ediyor. Özellikle son olarak 82.000 dolar civarında yatay seyreden fiyat ve düşük volatilite, piyasadaki kararın netleşmediğine işaret etti. Kısa vadede ise 82.300 doların üzerinde hacimli kapanışlar olmadan güçlü bir yükseliş hareketinin tetiklenmesi beklenmiyor.