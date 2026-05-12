DTCC, tokenleştirilmiş varlıklar için zincirler arası yönetimi 2026’da başlatacak

Dünyanın en büyük finansal saklama ve takas kurumlarından Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), zincirler arası varlık yönetimini geliştirmek amacıyla Chainlink altyapısını teminat yönetim platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. Kurumun açıklamasına göre, bu entegrasyonun 2026’nın dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Varlıkların Gerçek Zamanlı Takibi Hedefleniyor

DTCC’nin Collateral AppChain adlı platformu, saklama kuruluşları, üçlü temsilciler ve teminat yöneticileri de dahil olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren kurumsal oyuncular için ortak altyapı olarak geliştirildi. Platform, gerçek zamanlıya yakın hareket, değerleme ve blokzincirler arası teminat transferi için otomasyon sağlama hedefiyle tasarlandı. Chainlink’in blokzincir üzerinde gerçek dünyadan veri sağlayan merkeziyetsiz oracle teknolojisi, marjin işlemlerinden teminat optimizasyonuna ve transfer süreçlerine kadar birçok adımı otomatikleştirecek.

DTCC, portföylerinde hisselerden borsada işlem gören fonlara kadar toplamda 114 trilyon dolar varlığı saklıyor. Son dönemde duyurulan bu entegrasyon, geleneksel piyasaların kripto dünyasıyla köprü kurmaya çalıştığı yeni bir döneme işaret ediyor.

Piyasa Oyuncularında Dijitalleşme Beklentisi Artıyor

DTCC’nin son açıklamalarına göre, Collateral AppChain ile teminat anlaşmaları artık sürekli ve güncel fiyatlama, değerleme ile varlık hareket verileriyle bütünleşmiş olacak. Platformun 7 gün 24 saat teminat yönetimi desteği sağlaması ve sermaye verimliliğini artırması hedefleniyor.

Nasdaq tarafından yapılan bir araştırma, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 52’sinin 2026 yılı sonuna kadar canlı tokenleştirilmiş teminat yönetmeyi planladığını gösteriyor. Ancak, ankete katılan banka, saklama kuruluşu ve varlık yöneticilerinin yüzde 70’i, halen manuel işlemlerin ağırlığı nedeniyle her gün teslimat ve mutabakat sorunları yaşandığını bildiriyor.

DTCC duyurusunda, “Entegrasyonun amacı, farklı piyasalarda teminat anlaşmalarını fiyatlandırma, değerleme ve varlık transferiyle birleştirerek 2026’nın sonuna kadar 7/24 otomasyon ve verimlilik sağlamak” ifadelerine yer verdi.

Genişleyen Blokzincir Entegrasyonları

DTCC’nin Chainlink ile geliştirdiği bu yeni yapı, küresel piyasalarda blokzincir tabanlı menkul kıymet işlemlerinin yaygınlaşma sürecine denk geliyor. Mart ayında New York Borsası’nın ana şirketi Intercontinental Exchange, Securitize ile işbirliğine giderek borsa hisseleri ve fonlarda blokzincir tabanlı işlem ve anlık mutabakat altyapısı kuracağını duyurdu.

Aynı dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Nasdaq’ın belirli Russell 1000 hisselerini ve büyük endeks fonlarını kapsayan tokenleştirilmiş varlık işlemine yönelik pilot programını onayladı. Bunun yanında Nasdaq, kripto para borsası Kraken ve Backed firmasıyla birlikte blokzincir tabanlı hisse alım-satım altyapısı üzerinde çalışmaya başladı.

Son veriler, zincir üstünde dağıtılan tokenleştirilmiş hisse senetlerinin toplam değerinin yıl içinde 511 milyon dolardan 1,4 milyar dolara ulaşarak yüzde 180 civarında arttığını gösteriyor.

DTCC’nin yanı sıra geleneksel piyasanın öne çıkan oyuncuları da blokzincir ve tokenleştirme odaklı altyapı çalışmalarını hızlandırıyor. Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda geleneksel finansla dijital varlıklar arasında daha yakın bir entegrasyonun sinyalini veriyor.