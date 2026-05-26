Chainlink’de 100 bin LINK üstü cüzdan sayısı rekor tazeledi

Chainlink’te büyük yatırımcı hareketliliği dikkat çekerken, fiyat dar bir bantta sıkışmaya devam ediyor ve kritik direnç noktası henüz geçilemedi. Whale olarak adlandırılan ve en az 100 bin LINK bulunduran cüzdan sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 805’e ulaştı. LINK’in güncel fiyatı ise 9,56 dolar civarında hareket ediyor ve halen önemli direnç bölgesinin altında seyrediyor.

Whale cüzdanlardaki yükseliş devam ediyor

Son yedi haftada en az 100 bin LINK bulunduran cüzdanlarda yüzde 8,2’lik bir artış görüldü. Bugünkü fiyatlarla, bu cüzdanların her birinin değeri yaklaşık 958 bin doların üzerine çıkmış durumda. Bu gelişme, zincirde uzun vadeli pozisyon alan büyük yatırımcıların, fiyat baskısı sürse de Chainlink’e olan ilgisini artırdığını gösteriyor. Piyasanın sakin olduğu dönemlerde whale birikimi genellikle uzun vadeli toparlanma beklentisine işaret edebiliyor.

Chainlink, piyasa değeri bakımından önde gelen kripto paralar arasında bulunuyor. Whale’ların toplam arzdan daha büyük pay alması, piyasa duyarlılığını etkileyebiliyor. Ancak cüzdan sayısındaki artış tek başına güçlü bir yükseliş garantisi vermiyor; fiyat onayı için işlem hacmi ve piyasa yapısı gibi ek göstergelerin de takip edilmesi gerekiyor.

Mini sözlük: Whale (Balina), bir kripto para biriminde büyük miktarda varlık bulunduran cüzdan veya kullanıcıları tanımlamak için kullanılan terimdir. Piyasa hareketlerinde etkili rol oynayabilirler.

Piyasa duyarlılığı fiyatı solladı

Chainlink’e yönelik piyasa hissiyatında son günlerde hızlı bir iyileşme gözlendi. Duyarlılık endeksi 777 seviyelerine yaklaşarak yakın dönemin zirvesine ulaştı. Analizlere göre, yatırımcı beklentisindeki artış, fiyat hareketliliğinin önüne geçti. Analistler, bu durumun yatırımcıların fiyatta hızlı bir yükseliş beklediği anlamına gelmesine rağmen, anlık fiyatın henüz bu iyimserliğe tam olarak cevap vermediğini belirtiyor.

Grafiklere bakıldığında, LINK’in 2025’in sonlarında başlayan sert düşüşten sonra Şubat ve Mart aylarında dip yapıp, Nisan’da yukarı yönlü toparlandığı görülüyor. Ancak son birkaç haftada fiyat yeniden baskı altında kalarak yerel zirveden aşağıya çekildi.

Şu anda fiyat, grafik ölçeğinde 735 ile 744 bandının ortasında dalgalanıyor. 735 dolar civarı destek, 744-748 bandı ise yeni direnç olarak öne çıkıyor. 748 üzeri güçlü bir kapanış, yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir. Aksi durumda, tekrar 735’in altına düşüldüğünde 760 bölgesi test edilebilir.

Cüzdan Türü Adet Değeri (USD) Yedi Haftalık Değişim En az 100K LINK 805 ~958.000 %8,2 artış Küçük yatırımcılar Düşük hacimli Belirsiz Durağan

Fiyat kritik direnç altında

Chainlink’in fiyatı, Mayıs 2026 itibarıyla 9,56 dolarda geziniyor. Kısa süre önce 11,15 dolardaki 1.0 Fibonacci seviyesinin altına inilmiş ve burası yeni ana direnç noktası haline gelmiş durumda. Fiyat yeniden 11,15 doları net kırmadan güçlü bir toparlanma beklenmiyor. Daha yukarıda, 14,42 ve 17,00 dolar seviyelerinde ek dirençler yer alıyor. Öte yandan, alıcılar 11,15 doların üzerine çıkamazsa, fiyatın 8,00-7,50 dolar aralığına doğru gevşeme ihtimali bulunuyor.

Teknik göstergeler, nötrden zayıfa kayan bir tablo çiziyor. RSI 47,7 seviyesinde, MACD ise hala hafif negatif bölgede. Whale birikimi uzun vadede olumlu sinyal üretse de, fiyatın yeni bir yükseliş için öncelikle direnç bölgesini geçmesi şart.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, LINK’in fiyatı 9,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.