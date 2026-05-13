Fidelity International blockchain üzerinde ilk dijital likidite fonunu başlattı

Yaklaşık 1 trilyon dolarlık müşteri varlığı yöneten küresel varlık yönetimi şirketi Fidelity International, blokzincir tabanlı ilk dijital likidite fonunu piyasaya sürdü. Fidelity USD Digital Liquidity Fund (FILQ) adlı yeni fon, Sygnum Bankası’nın tokenize varlık platformu üzerinden ihraç edildi ve Chainlink altyapısı ile bağlantılı şekilde tasarlandı.

Blokzincir, likidite fonları ve Chainlink ortaklığı

Bermuda merkezli Fidelity International, Amerika merkezli Fidelity Investments’tan tamamen ayrı bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin son hamlesiyle birlikte geleneksel likidite ürünleri dijital varlık dünyasına taşınmış oldu. Fonun blokzincire taşınmasında Chainlink teknolojisi merkezi bir rol üstlendi.

Fidelity’nin dijital fonu, Moody’s Ratings’ten AAA-mf notu aldı. Bu not, yüksek kredi kalitesi ve güçlü likiditeye sahip para piyasası fonlarına verilen bir değerlendirme. Sygnum Bankası tokenize varlıklar birimi başkanı Fatmire Bekiri, sürecin geleneksel finans ile blokzincir tabanlı finansı bir araya getiren önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Bu gelişme, sermaye piyasalarının evriminde önemli bir adımı temsil ediyor ve düzenlenmiş, ölçeklenebilir şekilde zincir üstü kaliteli likidite ürünlerinin sunulabileceğini gösteriyor.”

Chainlink, blokzincir uygulamalarını dış dünyadaki finansal verilerle buluşturma konusunda uzmanlaşmış bir platform olarak biliniyor. Son ortaklık kapsamında, Chainlink fona ait net varlık değeri (NAV) ve temettü dağıtım verilerini zincir üstünde herkese açık ve anlık biçimde sağlayacak.

Şeffaflık ve gerçek zamanlı veri akışı

Chainlink Labs’ın sermaye piyasaları başkanı Fernando Vazquez, şirketin endüstri standardı sistemini kullanarak doğrulanabilir ve gerçek zamanlı NAV ile dağıtım verileri sunduklarını, böylece fonun şeffaf ve güvenli şekilde geleneksel finans ile dijital varlık ekosistemi arasında köprü kurduğunu ifade etti.

“Chainlink’in standart altyapısı sayesinde gerçek zamanlı, değiştirilemez NAV ve dağıtım metrikleriyle geleneksel finans ile zincir üstü ekonomi güvenli ve şeffaf biçimde buluşturuluyor.”

Fonun günlük NAV verilerini ise JPMorgan sağlıyor. Bu sayede yatırımcılar fonun değeri ve ödemelerini neredeyse anlık olarak takip edebilecek.

Fidelity International, bu fonla birlikte Chainlink’in tokenize gerçek dünya varlık (RWA) alanındaki etkisini artırıyor. Daha önce hem Sygnum Bankası hem de Fidelity International ile onchain NAV veri entegrasyonları için iş birliği yapılmıştı.

Piyasadaki genel eğilim ve diğer örnekler

Son dönemde dünyanın önde gelen varlık yöneticileri, geleneksel nakit ve hazine fonlarını blokzincir ağına taşımaya başladı. BlackRock ve Franklin Templeton gibi büyük firmalar, kısa vadeli getiri ürünlerini zincir üstüne taşıyan tokenize para piyasası fonlarını piyasaya sürmüş durumda.

JPMorgan da geçtiğimiz günlerde ABD’nin menkul kıymetler düzenleyicisine, Ethereum blokzincirinde tokenize bir para piyasası fonu başlatmak için başvurdu. Bu fonlar, sabit kripto paraları çıkaran şirketlere rezerv tutma imkanı da sunacak.

Fidelity Investments ise, daha önce Fidelity Digital Interest Token (FDIT) adlı tokenize para piyasası fonunu tanıtmıştı. Bu fonun ana yatırımcısı ise Ondo Finance’in OUSG fonu olarak belirtiliyor ve fonun varlıklarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Bu gelişmeler, geleneksel varlık yönetimi modellerinin blokzincir tabanlı finans anlayışıyla yeniden şekillenmeye başladığını gösteriyor.