Bitcoin 79 bin dolar desteğine indi, majör altcoinlerde satış baskısı öne çıktı

Kripto para piyasalarında haftanın ortasına girilirken, Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinin altına düşmesi ve başlıca altcoinlerde devam eden satış dalgası, dengeleri yeniden belirledi. Piyasadaki kısa vadeli geri çekilmelere karşın, bazı analistler Bitcoin için olumlu beklentilerini koruyor.

Bitcoin’de kritik seviyeler ve analist tahminleri

Haftaya hızlı bir geri çekilmeyle başlayan Bitcoin, 80 bin doların altına sarkarak yatırımcılarda kısa süreli paniğe yol açtı. CryptoAppsy verilerine göre BTC, 79.092 dolardaki 20 günlük üstel hareketli ortalama etrafında dengeleniyor ve bu seviye kısa vadede önemli destek konumunda. Analist CRG, önceki ayı piyasasında Bitcoin’in Ichimoku bulutunun üzerine hiç çıkmadığına dikkat çekerek, mevcut durumda bulutun üzerinde kalıcı bir hareket yaşandığını ve bu nedenle önceki döngüyle tam olarak karşılaştırılamayacağını ifade etti.

Arthur Hayes gibi önde gelen isimler ise Bitcoin’in güç kazanmasını bekliyor. Hayes, Bitcoin’in 90 bin doları aştığında kısa pozisyon açanların kayıplarını kapatmaya çalışacağını ve fiyatın hızlanarak 126 bin dolar hedefini yeniden gündeme getirebileceğini belirtti. Ayrıca ABD ile Çin arasında yapay zekâ rekabetinin ve İran’la yürütülen savaş ortamının para arzını artırarak kripto ekosistemine pozitif yansıyabileceği görüşünü de aktardı.

Diğer yandan tüm piyasa oyuncuları bu pozitif tabloyu paylaşmıyor. ‘pension-usdt.eth’ adını kullanan bir Bitcoin balinasının, 3 kat kaldıraçlı şekilde 81 milyon dolarlık 1.000 BTC’lik açık pozisyonu sürdürdüğü ve pozisyonun Bitcoin 67.990 dolardayken açıldığı bildirildi. Bu yatırımcı, 13 milyon dolara yakın zararda olmasına rağmen pozisyona devam ettiğini X’te açıkladı.

Ethereum, BNB ve büyük altcoinlerde son durum

Ethereum’da ise 2.245 dolardaki 50 günlük basit hareketli ortalama çevresinde, yukarı yönlü denemeler kısa vadede satışlarla karşılanıyor. ETH için ilk güçlenme sinyali 2.465 dolar direncinin üzerinde kalıcı bir kapanışla gelebilir. Bu olursa fiyatın sırasıyla 3.050 dolara kadar ivmelenmesi bekleniyor. Aksi halde, kanal desteğine sarkma ve 1.916 dolara kadar değer kaybı olasılığı gündemde kalıyor.

Binance Coin ise 643 dolarlık 20 günlük ortalamadan tepkiyle yükseliş göstererek 687 dolarlık önemli direnci test etti. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelirse fiyatın yeni rekorlarla 730 doları ve ardından 790 doları hedeflemesi bekleniyor. Satıcıların devreye girmesi durumunda ise bir süre daha 570-687 dolar aralığında yatay hareketler izlenebilir.

XRP’de dar bir sıkışma sürüyor. Son günlerde fiyat, düşen kanalın üst trend çizgisiyle hareketli ortalamalar arasında yön ararken, yukarı kırılımın gelmesi durumunda 1.61 dolara hızlı bir hareket görülebilir. Bu direncin aşılması halinde hedef 2.40 dolar olacak. Ancak ortalamalar altında kapanış, alıcıların geri çekilmesiyle fiyatı 1.27 dolara kadar gerileyebilir.

Majör altcoinlerde öne çıkan teknik seviyeler

Solana için 98 dolar direncinden gelen satışlara rağmen, 89 dolarlık 20 günlük ortalamadan yukarı ataklar devam ediyor. Yatırımcılar fiyat tekrar 98 doları test ederse, olası hareketin 106 dolara ve ardından 117 dolara ulaşması bekleniyor. Fakat bu desteğin kırılması, SOL/USD’de 76-98 dolar aralığında bir süre daha yatay hareket anlamına geliyor.

Dogecoin’de alıcılar 0.10 dolarlık hareketli ortalama bölgesinde devreye girerek fiyatı yukarı taşımaya çalıştı. Ancak 0.12 dolardaki güçlü direnç aşılamazsa DOGE/USD’nin bir süre daha 0.09-0.12 dolar bandında kalması olası. Aksi halde, başarı sağlanırsa yükseliş hızla 0.16 dolara kadar sürebilir.

Hyperliquid’da 40.55 dolarlık ortalamanın altına sarkılması kısa vadeli kâr satışlarının etkili olduğunu gösteriyor. 38.70 dolar altında, kısa vadede 34.45 dolara yönelik bir düşüş potansiyeli var. Alıcılar tepki denemelerinde, özellikle 41.56 dolardan ve 43.76-45.77 dolar bantlarından yoğun satışla karşılaşabilir. Pozitif görünüm ancak 45.77 dolarlık direnç üzerinde güçlenebilir ve bu hedef geçilirse fiyatın 50 dolara tırmanması mümkün.

Cardano’da ise 0.26 dolarlık ortalamanın direnç görevi görmesi, satıcıların etkisinin sürdüğünü gösteriyor. Fiyat 0.29 ve ardından 0.31 doları aşabilirse yukarı yönlü hareketin 0.40 dolara kadar devam edeceği belirtiliyor. Zayıflık sürerse 0.22-0.31 dolar aralığında dip arayışının sürdüğü gözlenebilir.

Zcash yatırımcıları, 560 dolar desteğinden gelen zayıf tepkiye karşın aşağı yönlü riskin sürdüğüne işaret ediyor. Bu seviye korunamazsa; fiyat, önce 481 dolardaki ortalama ve ardından 400 dolara kadar çekilebilir. Ancak fiyat tekrar toparlanır ve 643 dolar üzerine çıkabilirse 750 dolar hedefine doğru yukarı ivme kazanabilir.

Bitcoin Cash ise 443 dolar desteğinin altına gerileyerek satıcıların ağırlığını gösterdi. 419 dolarda güçlü alıcı girişi beklenirken, bu seviyenin altı 375 dolara uzanan yeni bir düşüşü tetikleyebilir. Fiyat keskin şekilde toparlanıp ortalamaları kırarsa, bir süre yatay konsolidasyon devam edebilir; 486 dolar üzeri kapanış, alıcıları destekleyen yeni bir ralliye işaret edecek.

Arthur Hayes, BTC fiyatında hızlanmanın 90 bin doların aşılmasıyla geleceğini ve 126 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu savundu; ayrıca makro ekonomik gelişmelerin kripto piyasasına pozitif yansıma yapabileceği görüşünde.