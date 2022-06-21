ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), geçen hafta yaptığı açıklamada BNB coini inceleme altına alacağını açıklamıştı.

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Coin Bureau’nun ev sahibi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) geçen hafta kripto varlığına olası menkul kıymetler kanunu ihlalleri üzerine bir soruşturma başlatmasının ardından Binance Coin’e (BNB) ne olabileceği konusunda spekülasyonlar piyasa çevrelerince dolaşmaya başladı.

Analistin Yorumları

Guy olarak bilinen takma adlı kripto analisti, yeni bir video güncellemesinde 2.07 milyon YouTube abonesine BNB için en kötü senaryonun bu yıl Binance.US’ta listeden çıkarılabileceğini söyledi.

Ancak Guy, ABD’deki bir listeden çıkarmanın, işlem hacminin çoğu uluslararası düzeyde gerçekleştiğinden, tokenin fiyatını büyük olasılıkla etkilemeyeceğini belirtiyor. Guy şu şekilde açıklama yaptı;

“En kötü durumda, BNB’nin Binance ABD listesinden çıkarılması mümkün, ancak BNB’nin ticaret hacminin çoğunun Binance’in uluslararası versiyonunda ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki diğer borsalarda gerçekleştiği göz önüne alındığında, bunun derin bir etkisi olması pek olası değil.’’

BNB Fiyatına Göre Durum

Binance’in, borsanın bu günlerde ne kadar kazandığına bağlı olarak dolar üzerinden bir peni olan BNB ICO’su (ilk kripto para teklifi) üzerinden SEC’e küçük bir para cezası ödemesi mümkün. Mesele şu ki, bu anlaşma BNB’nin bir menkul kıymet olduğu ve ABD borsalarında listelenemeyeceğine dair bir maddeyi de beraberinde getirebilir.

Guy, Binance’in artan merkeziyetçiliği nedeniyle SEC’i BNB’nin artık bir menkul kıymet olmadığına ikna etmeye çalışabileceğini söylüyor. Guy açıklamalarına şunu ekledi;

“Alternatif olarak Binance, SEC’i, BNB’nin ilk yıllarında bir menkul kıymet olmasına rağmen, o zamandan beri yeterince merkezi olmayan hale geldiğine ikna etmeyi başarabilir.’’ ‘’Şimdi Binance’in düştüğü yol buysa, ben şahsen bunun başarılı olmayacağını düşünüyorum. Diğer vakalara dayanarak, SEC kesinlikle Binance ekibinin BNB arzının çoğunu elinde tutmasını sevmiyor.”

SEC, bu ayın başlarında, BNB’nin 2017 ilk kripto para teklifinin menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini belirlemek için Binance’i araştıracaklarını duyurdu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.