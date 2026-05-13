BITCOIN (BTC)

Bitcoin, CLARITY Act oylaması öncesi 90 bin dolar hedefiyle yükseliş sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 90 bin dolar hedefiyle CLARITY Act oylamasına odaklandı.
  • 80 bin dolar seviyesindeki destek ve 200 günlük ortalama kritik direnç olarak öne çıkıyor.
  • 🔍 ABD’de beklenen yeni düzenlemeler stabilcoin piyasasında önemli değişiklikler başlatabilir.
  • 💡 En önemli nokta: Hızla büyüyen stabilcoin kullanımı, uzun vadeli yatırımda $BTC ’de olumlu sinyal veriyor.
Bitcoin, ABD’de kripto piyasası için yeni düzenlemeler getirmesi beklenen CLARITY Act yasa tasarısının Perşembe günü oylanacak olması nedeniyle yatırımcıların odağında. Son bir haftada 80 bin dolar seviyesinde dalgalanan Bitcoin’de hem piyasa koşullarındaki iyileşme hem de kısa vadeli satış baskısının azalması, yukarı yönlü bir hareketin önünü açıyor.

80 Bin Dolar Eşiğinde Fiyat Hareketleri

Bitcoin, geçtiğimiz hafta boyunca 80 bin dolar bandında işlem gördü. 200 günlük üstel hareketli ortalama ise teknik anlamda hâlâ güçlü bir direnç oluşturuyor. 79 bin ile 78 bin dolar arasındaki bölgede 3 milyar doların üzerinde kaldıraçlı long pozisyonun biriktiği belirtiliyor. Bu da, fiyatın kısa süreliğine bu aralığı yeniden test edebileceğini, sonrasında ise 200 günlük hareketli ortalama üzerinde yeni bir kırılım denemesi yapabileceğini ortaya koyuyor.

On-chain yani blokzincir üzerinden takip edilen veriler de olumlu sinyaller gönderiyor. Piyasa araştırmacısı Axel Adler Jr., kısa vadeli yatırımcıların zarar baskısının beş gün üst üste sıfırda kalmasına dikkat çekiyor. Bu metrik, yakın zamanda alım yapan yatırımcıların şu anda Bitcoin’i alım fiyatının altında tutup tutmadığını ölçüyor.

Kısa vadeli yatırımcıların toplam Bitcoin arzındaki payı %22,2 ile son 90 günün en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, kısa vadede satılan Bitcoin miktarının azaldığını ve yeni bir yükseliş için ortam oluşabileceğini gösteriyor.

Fakat bazı analistler olası direnç noktalarına da işaret ediyor. Kripto trader’ı Zord, Bitcoin’in 50% Fibonacci düzeltme seviyesini geri aldıktan sonra 83.400 ile 84.600 dolar arasında güçlü bir dirençle karşılaşabileceğini vurguluyor. Bu bölgede kâr satışlarının gelmesi halinde yükselişin ivme kaybedebileceği öngörülüyor.

CLARITY Act ve Piyasa Dinamikleri

ABD Kongresi’nde görüşülen CLARITY Act, kripto paralara ve stabilcoin piyasasına dair daha açık düzenleme kuralları getirmeyi amaçlıyor. Senato Bankacılık Komitesi üyeleri, Perşembe günkü oylamadan önce yasa tasarısı için 100’ün üzerinde değişiklik önerisi sundu. Bu değişikliklerin önemli bir kısmı, stabilcoinler, kripto geliştiricileri ve etik ile ilgili maddeleri kapsıyor.

Pazartesi günü sızdırılan yasa tasarısı taslağına göre, kripto borsalarının ve platformlarının, geleneksel bankalardaki faiz getiren mevduatlara benzer şekilde stabilcoin ödülleri sunmalarının önüne geçilebileceği öngörülüyor.

Japonya merkezli araştırma kuruluşu XWIN Japan, söz konusu düzenlemenin, ödemelerde kullanılan stabilcoinlerle banka mevduatına benzeyen kripto ürünlerinin birbirinden ayrıştırılmasını hedeflediğini aktarıyor. Bu yaklaşım, sektördeki gri alanın giderilmesi adına önemli görülüyor.

Stabilcoinlerde Hızla Artan Kullanım

Stabilcoinler ise ekosistemdeki ana para akışının çoğunluğunu oluşturmayı sürdürüyor. Son yıllarda ERC-20 tabanlı stabilcoinlerin aktif cüzdan sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. XWIN Japan’ın verdiği bilgiye göre stabilcoinlerin daha yaygın benimsenmesi ve blokzincir tabanlı finansal ürünlere olan ilginin artması, uzun vadede Bitcoin’e olan yatırımı destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
