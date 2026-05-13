BITCOIN (BTC)Kripto Para

Analistler son düşüşü nasıl değerlendiriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Kevin Warsh, Senato oylamasıyla Federal Rezerv Başkanı olarak onaylandı. Ancak 12 üyeden biri olarak onun da 1 oy hakkı var ve raporlar bu şekildeyken çoğunluğun onu desteklemesi pek mümkün değil.
  • Santiment Intelligence: BTC son 3 ayda %20 kazanç elde ederken SP500 %8 ve Altın %6 arttı. Gürültüye rağmen 2026 ve sonrası için tablo iyimser..
  • Cryptocon makro ekonomideki kötüleşmenin Bitcoin için pek bir şey ifade etmediğini ve asıl önemli şeyin tarihsel döngü tekrarları olduğunu söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 78.800 doların altına indikten sonra yazı hazırlandığı sırada yaklaşık bin dolarlık artış yaşadı. Kripto paraların genelinde zayıf da olsa düşüş baskın. Kripto para yatırımcıları bugün gelen ÜFE verileriyle artık enflasyon gerçeğini daha fazla göz ardı edemeyeceğini fark etti. Peki analistler ne diyor?

Bitcoin, diğerleri ve Fed

Kevin Warsh, Senato oylamasıyla Federal Rezerv Başkanı olarak onaylandı. Ancak 12 üyeden biri olarak onun da 1 oy hakkı var ve raporlar bu şekildeyken üyelerin çoğunluğunun onu desteklemesi mümkün değil. Dahası bugüne kadar Fed Başkanlarının çoğunluk görüşüne muhalefet ettiğini de görmedik. Trump göreve geldiğinden bu yana Powell’a küfrediyor ancak bugün gelen verilerle bundan sonra da Warsh’a hakaret edecekmiş gibi görünüyor. Fed’in 2 görevi var. Fiyat istikrarı ve istihdam. İşsizlik oranı makul ve göçmen politikası işe yaradı. Ancak enflasyon keskin biçimde yükseliyor ve kısa vadede bunun düzelmesi çok zor.

Santiment Intelligence ise bugünkü raporunda bardağın dolu tarafına bakıp diğer varlıklarla BTC’yi kıyasladı. BTC son 3 ayda %20 kazanç elde ederken SP500 %8 ve Altın %6 arttı. Bunun bir sebebi BTC’nin muhtemel döngü dibine ulaşıp bu 3 ayda yükselmiş olması. Ancak Santiment analistleri 2026 ve ötesi için iyimser görünüyor.

“Evet, BTC geçen Ekim ayında gördüğü 126.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana önemli bir geri çekilme yaşadı; ancak kripto para piyasasının en büyük piyasa değerine sahip varlığı, Orta Doğu’daki gerginlikler ve Clarity Act gibi girişimlere ilişkin belirsizlik ortamında güzel bir toparlanma gösterdi.

Ana akım medyanın kripto para birimlerine yönelik giderek artan olumsuz söylemine rağmen, rakamlar gücün ve daha geniş çaplı benimsenmenin devam edeceğine işaret ederek 2026 ve sonrası için iyimser bir tablo çiziyor.”

Eğer Warsh makro cephedeki görünümü teyit eder nitelikte açıklamalar yaparsa (Cuma koltuğa oturacak) Santiment 2026 ve sonrası için haksız çıkabilir.

Bitcoin döngüsü

Herkes makro görünümdeki negatifliğin kripto paraları aşağı çekeceğini söylese de döngüye saplanıp kalanlar da var. CryptoCon takma isimli analist yıllar boyu aynı şeylerin tekrar ettiğini ve yine aynı şeyin olacağını söylüyor. 2025 Ekim’indeki döngü zirvesinden bu yana Halving Döngüsü’ne karşı öne sürülen en büyük karşı argüman olan iş döngüsüne dikkat çeken isim Global PMI verilerini ele aldı.

“Alt kısımdaki sinüs dalgaları, Bitcoin’in ilk Halving (28 Kasım) günü civarında hareket ederek 3 yıllık bir boğa piyasası ve 1 yıllık bir ayı piyasası oluşturduğunu belirten Halving Döngüsü Teorisini temsil ediyor. Bu teori, döngünün dip ve tepe noktaları dahil olmak üzere 11 önemli yüksek ve düşük noktayı (grafikteki noktalar) işaretler ve her birinin kendi yılında gerçekleşmesi için 3 aylık bir zaman aralığı verir. Bitcoin’in 16-17 yıllık tarihinde bugüne kadar bu döngüde önemli bir sapma veya kırılma olmamıştır.

Genel olarak iş döngüsü, Bitcoin döngüsüyle çok düşük bir korelasyona sahiptir. Döngü dip ve tepe noktaları neredeyse rastgele noktalarda gerçekleşmiştir ve iş döngüsü 2022’den 2025’e kadar neredeyse yatay seyrederken, Bitcoin normal şekilde boğa piyasasını yaşamıştır. Halving Döngüsü son derece canlı ve sağlamdır ve İş Döngüsü hiçbir şekilde onun yerini almaya uygun değildir.”

Özetle bahsettiği şey makro ekonomideki kötüleşmenin Bitcoin için pek bir şey ifade etmediğidir. Bazı analistler BTC’nin likidite, hype, döngü etrafında hareket ettiğini söyleyerek düşüş bekleyen analistleri ciddiye almıyor.

Kyle da enflasyonun daha yapışkan hale gelmesi, yükselen faiz ve daha sıkı para politikası riskine rağmen BTC’nin güçlü kaldığını söylüyor.

“Ağda gerçekleşmemiş kayıplar Şubat ayındaki çöküş sırasında ~%25’e yakın zirve yapmıştı ve şimdi 80 bin dolarıi geri aldıktan sonra ~%8’e doğru sıkıştı. Bu, fiyat hareketinde oldukça hızlı bir toparlanma.

Ve eğer 60.000 dolar döngünün en düşük seviyesi olarak kalırsa… Bu, tarihe geçen en kısa süreli BTC ayı piyasası olur.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
