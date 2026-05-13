HYPE, $42 direncini aşamayınca %2 geriledi gözler $35 desteğinde

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, son günlerde önemli oranda dalgalanma gösterdi. Özellikle $42,30 seviyesindeki kritik direncin kırılamamasının ardından fiyatta kısa vadeli bir zayıflama yaşandı. Bazı kripto para analistleri, bu gelişmenin HYPE’ın yukarı yönlü trendine devam edip etmeyeceğini ya da düzeltme sürecini derinleştirip derinleştirmeyeceğini belirleyebileceğini ifade etti.

Teknik göstergeler neyi işaret ediyor?

Mayıs ortasına kadar güçlü performansıyla dikkat çeken HYPE, en son yaşanan direnç kırma denemesinin başarısız olmasıyla düşüşe geçti. Analist hesabı MarketCoinpedia’ya göre, HYPE fiyatı $40,70 civarındaki yükselen trend çizgisinin altına indi ve günlük bazda yaklaşık %2 değer kaybı yaşadı. Analize göre, Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyenin altına sarkarken, MACD göstergesi de düşüş eğilimine girdi. Bu sinyaller, $42,17 bölgesi kalıcı şekilde aşılmazsa HYPE’ın $37,87 ve $35,05 gibi destek bölgelerine gerileyebileceğine işaret etti.

Bir diğer piyasa analisti TXGTRADES ise HYPE’ın kısa süreliğine $42,30 direncinin üzerine çıksa da, hemen ardından tekrar gerileyerek güç kaybettiğine dikkat çekti. Analist, özellikle $35,80 seviyesinin alıcıların yeniden devreye girmesi için önemli bir nokta olabileceğini belirtti. Bu tür hakimiyet değişimleri, fiyatın kısa vadede aşağı yönlü hareket ihtimalini açık tutuyor.

“Direnç üstünde yaşanan yukarı yönlü kırılma ardından hızlı bir geri çekilme ve kapanış, fiyatın yeniden sınırının altına inmesine yol açtı. Eğer $35,80 civarında güçlü alımlar gelirse ibre yeniden yukarı dönebilir.”

Analistlere göre, $42 seviyesinden dönen fiyat hareketi, bu bölgenin HYPE’ın önceki yükseliş dönemlerinde önemli bir kırılma noktası olarak işlev gördüğünü de gösteriyor. Bu direnç tekrar aşılırsa, boğaların elini güçlendirmesi bekleniyor.

Kritik destekler ve trader stratejileri

Bazı yatırımcılar için son fiyat düşüşü yeni bir alım fırsatı olarak öne çıkıyor. TraderSveezy takma adlı piyasa katılımcısı, HYPE’ın 6 saatlik grafiğinde $40,00-$40,20 bölgesinin hem uzun vadeli trend çizgisiyle hem de geçmiş alım ilgisiyle birleşen bir ‘talep bölgesi’ olduğuna dikkat çekti. Bu bölgede alım yapılabileceğini, destek altında ise zarar etmeyi durdurmak için $38,60 seviyesinin takip edilebileceğini paylaştı.

Analist, olası yükselişte hedef olarak $47,15 seviyesini öne çıkarırken, ek alımlar için $39,55 civarının değerlendirilebileceğini belirtti. Buna paralel olarak TradingView verileri de HYPEUSDT tarafında, hem osilatörler hem ortalamalar açısından belirgin bir yön oluşmadığı, piyasanın kararsız kaldığı bir dönemin yaşandığına işaret ediyor.

HYPE, yükseliş sonrası bir düzeltme sürecine girmiş olsa da, uzun vadeli teknik yapının birçok alternatif coine göre hâlâ güçlü olduğu ifade edildi. Anlık direnç seviyeleri $42 ile $45 arasında, psikolojik sınır ise $50 olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, $38–$40 ve sonrasında $35 civarları ise satış baskısının artması halinde önemli destekler olarak takip ediliyor.

Fiyat beklentileri piyasadaki gelişmelere bağlı

Şu anda HYPE, farklı analizlerin ve piyasa beklentilerinin arasına sıkışmış durumda. Kısa vade için dikkatli olunması gerektiği, fakat uzun vadede Hyperliquid’in ekosisteminden ve token arzında yapılan yakımlardan kaynaklanan temel desteklerin sürdüğü belirtiliyor.

“Belirleyici bir yukarı hareket, boğa havasını geri getirebilir ve $50 civarına dönüş ihtimalini artırabilir. Ancak $40 desteği kaybedilirse analistlerin işaret ettiği $35 seviyelerine daha güçlü bir geri çekilme görülebilir.”

CryptoAppsy verilerine göre HYPE, son 24 saatte %2 değer kaybederek yaklaşık $40,37 seviyesinden işlem görüyor.

Özetle, HYPE fiyatında kısa vadeli görünümde baskı devam etse de, orta ve uzun vadeli beklentilerin korunmaya devam ettiği aktarılıyor. Hangi yönde kalıcı bir hamle gerçekleşeceği ise izlenen destek ve direnç seviyelerinde oluşacak fiyat reaksiyonlarına bağlı olarak netleşecek.