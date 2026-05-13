Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE, $42 direncini aşamayınca %2 geriledi gözler $35 desteğinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE kısa sürede $42 sınırından dönerek %2 değer kaybetti.
  • Analistler $40 ve $35 seviyelerinde kritik destek alanlarını ön plana çıkarıyor.
  • Fiyatın yönü sürekli değişirken, $HYPE ’da psikolojik sınır hâlâ $50 olarak görülüyor.
  • 🔍 Asıl önemli olan, kalıcı bir hareketin hangi yönde olacağı.
COINTURK
COINTURK

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, son günlerde önemli oranda dalgalanma gösterdi. Özellikle $42,30 seviyesindeki kritik direncin kırılamamasının ardından fiyatta kısa vadeli bir zayıflama yaşandı. Bazı kripto para analistleri, bu gelişmenin HYPE’ın yukarı yönlü trendine devam edip etmeyeceğini ya da düzeltme sürecini derinleştirip derinleştirmeyeceğini belirleyebileceğini ifade etti.

İçindekiler
1 Teknik göstergeler neyi işaret ediyor?
2 Kritik destekler ve trader stratejileri
3 Fiyat beklentileri piyasadaki gelişmelere bağlı

Teknik göstergeler neyi işaret ediyor?

Mayıs ortasına kadar güçlü performansıyla dikkat çeken HYPE, en son yaşanan direnç kırma denemesinin başarısız olmasıyla düşüşe geçti. Analist hesabı MarketCoinpedia’ya göre, HYPE fiyatı $40,70 civarındaki yükselen trend çizgisinin altına indi ve günlük bazda yaklaşık %2 değer kaybı yaşadı. Analize göre, Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyenin altına sarkarken, MACD göstergesi de düşüş eğilimine girdi. Bu sinyaller, $42,17 bölgesi kalıcı şekilde aşılmazsa HYPE’ın $37,87 ve $35,05 gibi destek bölgelerine gerileyebileceğine işaret etti.

Bir diğer piyasa analisti TXGTRADES ise HYPE’ın kısa süreliğine $42,30 direncinin üzerine çıksa da, hemen ardından tekrar gerileyerek güç kaybettiğine dikkat çekti. Analist, özellikle $35,80 seviyesinin alıcıların yeniden devreye girmesi için önemli bir nokta olabileceğini belirtti. Bu tür hakimiyet değişimleri, fiyatın kısa vadede aşağı yönlü hareket ihtimalini açık tutuyor.

“Direnç üstünde yaşanan yukarı yönlü kırılma ardından hızlı bir geri çekilme ve kapanış, fiyatın yeniden sınırının altına inmesine yol açtı. Eğer $35,80 civarında güçlü alımlar gelirse ibre yeniden yukarı dönebilir.”

Analistlere göre, $42 seviyesinden dönen fiyat hareketi, bu bölgenin HYPE’ın önceki yükseliş dönemlerinde önemli bir kırılma noktası olarak işlev gördüğünü de gösteriyor. Bu direnç tekrar aşılırsa, boğaların elini güçlendirmesi bekleniyor.

Kritik destekler ve trader stratejileri

Bazı yatırımcılar için son fiyat düşüşü yeni bir alım fırsatı olarak öne çıkıyor. TraderSveezy takma adlı piyasa katılımcısı, HYPE’ın 6 saatlik grafiğinde $40,00-$40,20 bölgesinin hem uzun vadeli trend çizgisiyle hem de geçmiş alım ilgisiyle birleşen bir ‘talep bölgesi’ olduğuna dikkat çekti. Bu bölgede alım yapılabileceğini, destek altında ise zarar etmeyi durdurmak için $38,60 seviyesinin takip edilebileceğini paylaştı.

Analist, olası yükselişte hedef olarak $47,15 seviyesini öne çıkarırken, ek alımlar için $39,55 civarının değerlendirilebileceğini belirtti. Buna paralel olarak TradingView verileri de HYPEUSDT tarafında, hem osilatörler hem ortalamalar açısından belirgin bir yön oluşmadığı, piyasanın kararsız kaldığı bir dönemin yaşandığına işaret ediyor.

HYPE, yükseliş sonrası bir düzeltme sürecine girmiş olsa da, uzun vadeli teknik yapının birçok alternatif coine göre hâlâ güçlü olduğu ifade edildi. Anlık direnç seviyeleri $42 ile $45 arasında, psikolojik sınır ise $50 olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, $38–$40 ve sonrasında $35 civarları ise satış baskısının artması halinde önemli destekler olarak takip ediliyor.

Fiyat beklentileri piyasadaki gelişmelere bağlı

Şu anda HYPE, farklı analizlerin ve piyasa beklentilerinin arasına sıkışmış durumda. Kısa vade için dikkatli olunması gerektiği, fakat uzun vadede Hyperliquid’in ekosisteminden ve token arzında yapılan yakımlardan kaynaklanan temel desteklerin sürdüğü belirtiliyor.

“Belirleyici bir yukarı hareket, boğa havasını geri getirebilir ve $50 civarına dönüş ihtimalini artırabilir. Ancak $40 desteği kaybedilirse analistlerin işaret ettiği $35 seviyelerine daha güçlü bir geri çekilme görülebilir.”

CryptoAppsy verilerine göre HYPE, son 24 saatte %2 değer kaybederek yaklaşık $40,37 seviyesinden işlem görüyor.

Özetle, HYPE fiyatında kısa vadeli görünümde baskı devam etse de, orta ve uzun vadeli beklentilerin korunmaya devam ettiği aktarılıyor. Hangi yönde kalıcı bir hamle gerçekleşeceği ise izlenen destek ve direnç seviyelerinde oluşacak fiyat reaksiyonlarına bağlı olarak netleşecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hyperliquid ETF ilk günde 1,8 milyon dolar işlem hacmine ulaştı

Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı

Bitcoin ve Toncoin kritik dirençlerde zorluk yaşıyor ralli hız kesti

HYPE fiyatında analistler 75 doları hedeflerken yükseliş işareti güçleniyor

Hyperliquid haftanın en büyük token kilit açılımını 416 milyon dolar ile gerçekleştirecek

Binance’de 2025’te listelenen altcoinler piyasayı geride bıraktı

Hyperliquid HYPE fiyatı 41,29 dolarda güçlü seyrederken 50 dolar bandında volatilite ve dönüş riski artıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Analistler son düşüşü nasıl değerlendiriyor?
Bir Sonraki Yazı ABD’de kripto sahipleri 67 milyona ulaştı Clarity Act için kritik oylama yarın
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD’de kripto sahipleri 67 milyona ulaştı Clarity Act için kritik oylama yarın
RIPPLE (XRP)
Analistler son düşüşü nasıl değerlendiriyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin, CLARITY Act oylaması öncesi 90 bin dolar hedefiyle yükseliş sinyali verdi
BITCOIN (BTC)
Portföyüne Özel Algoritmayla Vakit Kazan
BITCOIN Haberleri
Bitcoin 79 bin dolar desteğine indi, majör altcoinlerde satış baskısı öne çıktı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?