ABD’de kripto sahipleri 67 milyona ulaştı Clarity Act için kritik oylama yarın

ABD’de kripto paralarla ilgili yasal düzenlemelerin gündemde olduğu bir dönemde, sektörün önde gelen şirketlerinden Ripple‘ın hukuk direktörü Stuart Alderoty, kripto yatırımlarına dair güncel verileri paylaştı. Alderoty, National Crypto Association’ın (NCA) 2026 Kripto Sahipleri Raporu’na dayandırdığı analizde, ABD’de 67 milyon kişinin kripto varlık bulundurduğunu açıkladı. Bu rakam, nüfusun hatırı sayılır bir kısmının dijital varlıklara yatırım yaptığını ortaya koydu.

ABD’de kripto paraların yaygınlığı

Hazırlanan rapora göre, kripto paralar sadece teknoloji odaklı azınlık tarafından değil, toplumun her kesiminden insanlar arasında yaygınlaşmış durumda. California 9,5 milyon sahip ile en fazla kripto yatırımcısına ev sahipliği yaparken, Texas 5,94 milyon kişi ile ikinci sırada. Florida ise 4,71 milyon kullanıcıyla üçüncü konumda yer aldı. Ülkenin en az kripto yatırımcısı bulunduran eyaletlerinde bile yaklaşık 99 bin kişinin dijital varlık sahibi olduğu kaydedildi.

Rapor, kripto piyasasıyla ilgilenen Amerikalıların yalnızca teknoloji meraklıları değil, farklı sosyoekonomik arka planlardan gelen “gündelik insanlar” olduğunu vurguluyor. Bu geniş katılım, kripto sektörünün siyasi ve düzenleyici süreçlerde göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Clarity Act neden önemli?

Kripto düzenlemeleriyle ilgili en sıcak başlıklardan biri olan Clarity Act, dijital varlık sektörünün geleceği için belirleyici bir adım olarak görülüyor. Ripple şirketi, uzun süredir bu yasal düzenlemenin savunuculuğunu üstleniyor ve yasanın hem sektör hem de milyonlarca Amerikalı için kritik olduğunun altını çiziyor.

Stuart Alderoty’nin açıklamaları, “yarının Clarity Act görüşmesi öncesinde” geldi. Yasa tasarısı, kripto piyasasında daha net ve öngörülebilir kurallar getirmeyi hedefliyor. Ripple yönetimi, tasarının ilerlemesini ABD regülasyon sisteminde “anlamlı bir ilerleme” olarak tanımlarken, bazı sektör temsilcileri yasanın mevcut haliyle sorunlu olduğu görüşünde.

Ripple yöneticileri, Clarity Act’in yalnızca kripto şirketleri için değil, milyonlarca Amerikalı için de büyük önem taşıdığı görüşünü savunarak, “Dijital varlık düzenlemelerinde netlik kaostan iyidir” ifadesinin altını çizdi.

Farklı görüşler ve sektörün beklentisi

Kripto sektöründeki önemli isimlerden Input Output CEO’su Charles Hoskinson gibi bazı isimler, yasa tasarısının eksik yönlerini eleştiriyor. Clarity Act’in mevcut haliyle geçmesi durumunda sektörün beklentilerini tam olarak karşılamayacağı savunuluyor.

Galaxy şirketinin CEO’su Mike Novogratz ise ABD’de kripto inovasyonunun önemine dikkat çekmiş, Demokrat siyasetçilerin bu konuda olumsuz görüşlere teslim olmaması gerektiğini belirtmişti. Bütün bu gelişmelerin odağında, Clarity Act’in yarınki kritik oylaması yer alıyor. Yasal sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.