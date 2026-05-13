Bitcoin kritik 79.145 dolar seviyesi için testte

Bitcoin’in son günlerde 79.000 doların üzerine çıkan fiyat hareketi, piyasa uzmanı Peter Brandt’a göre henüz kalıcı bir dip doğrulaması sunmadı. Deneyimli analist, Bitcoin’in teknik olarak hala bir düzeltme kanalı içinde olduğunu ve kesin bir trend dönüşünden bahsedilemeyeceğini savundu.

Brandt, Bitcoin’in günlük grafiğini değerlendirirken, piyasada bir ayı kanalı oluşumunun Şubat ayı diplerinden bu yana devam ettiğini belirtti. Ona göre, son yükseliş hareketi, fiyat kanaldan kesin olarak çıkış yapana kadar yalnızca kanal içerisinde bir tepki yükselişi sayılmalı.

Kritik Dirençler ve Olası Senaryolar

Bitcoin kısa süre önce yukarı yönde 79.660 dolar seviyelerine ulaşarak kanalın üst bandındaki direnci test etti. Bu bölge, özellikle nisan ayındaki dipten başlayan ralliyle birlikte, geçmişte satıcıların devreye girdiği noktalar arasında görülüyor. Brandt, Bitcoin için 79.145 doları izlenmesi gereken ana seviye olarak gösterdi. Buna göre, fiyatın ATR tabanlı günlük kapanışta bu seviyenin altına gerilemesi, yükseliş momentumunun zayıflamasına ve kanal direncinden olası bir geri çevrilme olasılığının öne çıkmasına yol açabilir.

Eğer 79.145 dolar seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşirse, kanalın orta noktası takip edilecek yeni destek konumu olarak öne çıkar. Bu seviyenin de korunamaması durumunda, fiyatın kanalın alt bandına doğru düşme potansiyeli artar. Dolayısıyla, piyasada kısa vadeli düzeltmelerin devam etmesi gündeme gelebilir.

On-chain Göstergeler ve Piyasa Dinamikleri

Teknik analiz dışında zincir üstü veriler de Bitcoin piyasasında dikkate değer gelişmelere işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşmemiş karlılık oranları, 5 Mayıs itibarıyla yüzde 17,7’ye yükselerek Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son yükselişle birlikte, yatırımcıların kar satışı yapma olasılığı artış gösterdi; zira bu oran, daha önce de Mart 2022’de 200 günlük hareketli ortalamaya yakın seviyelerde görülmüş ve ardından fiyatlarda düşüş gözlenmişti.

Diğer yandan, 4 Mayıs’ta günlük gerçekleşen karlar da 14.600 BTC’ye ulaşarak 10 Aralık 2025’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Bu durum, birçok yatırımcının son yükselişi fırsat bilip satış gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

ABD Verileri, Spot Talep ve Piyasa Tepkileri

Spot piyasada da hareketlilik dikkat çekiyor. Nisan sonu itibarıyla Coinbase üzerinde Bitcoin fiyat primi negatife döndü, yani ABD spot piyasasında talep küresel ortalamalara göre daha düşük seyrediyor. Nisan ayında görülen 91.000 BTC’lik spot talep daralması, Mayıs’ta 11.000 BTC’ye kadar toparlansa da henüz pozitif bölgeye geçilmiş değil. Son dönemdeki talep artışının daha çok vadeli işlem piyasasından geldiği belirtiliyor.

Makroekonomik tarafta ise ABD’den gelen enflasyon rakamlarının piyasa üzerinde baskı oluşturduğu aktarılıyor. Üretici fiyat endeksi (PPI), yıllık bazda yüzde 6’ya çıkarken, çekirdek PPI da yüzde 5,2’ye ulaştı. Bu veriler ışığında, kripto para piyasasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın vadede faiz indirimi yapma olasılığının azaldığı ve Bitcoin’deki genel likidite koşullarının sıkı kaldığı değerlendiriliyor.

Bitcoin, son üç ayda S&P 500 endeksinin üzerinde bir getiri sağladı. Söz konusu dönemde BTC yaklaşık yüzde 20 yükselmişken, S&P 500 yüzde 8 artış gösterdi; aynı süreçte altın ise yüzde 6 geriledi. Böylece, riskli varlıklara yönelik zorluklara karşın Bitcoin’in güçlü seyrini koruduğu gözlemlendi.

Peter Brandt, “Bitcoin henüz belirgin bir dip oluşturmadı ve fiyat, net bir kırılma olmadan toparlanma eğilimini teyit etmiş sayılmaz. Kritik olan, kanalın üst bandının aşılması ve günlük bazda üzerinde kapanış yapılması. Aksi takdirde fiyat önümüzdeki günlerde tekrar aşağı yönlü hareket edebilir.” değerlendirmesinde bulundu.