HYPE 40 dolar desteğini kaybetti Ethereum yeniden 2.300 dolar civarına toparlandı

Kripto para piyasasında son günlerde genel bir dengede seyir görülürken, bazı altcoinlerde dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, önemli bir destek seviyesinin altına geriledi. Bu gelişme teknik görünümü zayıflatırken, Ethereum ve Shiba Inu tarafında ise toparlanma çabaları öne çıkıyor.

HYPE cephesinde beklenmedik düşüş

Hyperliquid, merkeziyetsiz finans altyapısı odaklı yeni nesil projeler arasında kısa sürede öne çıkmış bir ekosistem. Özellikle ETF benzeri ürünleriyle piyasanın ilgisini çeken Hyperliquid’in HYPE tokeninde, son günlerde 40 dolar seviyesinin altına inen sert bir düşüş görüldü. 44–45 dolar bölgesinden dönerek 39 dolara kadar gerileyen HYPE, mart ayından bu yana devam eden yükseliş trendini kırmış oldu.

Teknik açıdan bakıldığında, fiyatın kısa vadeli momentumu kaybettiği, 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı ve 100 günlük ortalama olan 37 dolar civarına yaklaştığı gözleniyor. Bu süreçte RSI göstergesi de nötr bölgeye yaklaştı. 40 dolar desteği, hem psikolojik hem yapısal açıdan önemli kabul edilirken, buranın altına inilmesiyle satıcılar hız kazandı.

Kripto piyasasında BTC ve diğer ana varlıklar güçlü kalmayı başarırken, HYPE gibi kurumsal beklentilere sahip coin’lerde bu kadar hızlı bir geri çekilmenin nedenleri ise henüz net değil. Uzmanlara göre, HYPE 37–36 dolar desteğine yaklaşırsa piyasadaki risk iştahında daha belirgin bir değişim gözlenebilir.

“Fiyatın 40 dolar desteği altına inmesi, kısa vadede teknik olarak daha derin bir düzeltmenin kapısını aralayabilir. Muhtemelen 37 dolar civarı yeni destek noktası olarak izlenecek.”

Ethereum toparlanma girişimini sürdürüyor

Ethereum, son aylarda dar bir bantta ve düşük hacimli işlemlerle yatay seyrederken, son günlerde kısa vadeli desteklerini yeniden kazanarak dikkat çekti. Özellikle 2.000 dolar seviyesinden toparlanan ETH, şu anda 2.300 dolar civarındaki direnç bölgesine yakın hareket ediyor. Son yükselişle birlikte fiyat tekrar 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı, bu da teknik yapıyı güçlendirdi.

Son aylarda her toparlanma girişiminde yeterli hacim bulunamayan Ethereum, bu defa işlem hacminin artmasıyla farklı bir tablo çiziyor. Ancak 2.300–2.350 dolar bandı hala güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor. Orta ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalıcı hareketler görülmedikçe mevcut yapı ihtiyatlılığını koruyor.

Momentum göstergeleri ise aşırı satım bölgesinden uzaklaşıp nötr-bullish çizgide denge kazandı. Bu durum, piyasa katılımcılarının yeniden Ethereum’a ilgi göstermeye başladığına işaret ediyor.

Piyasanın gözü, ETH fiyatının mevcut yükseliş yapısını sürdürebilmesinde. Analistler, 200 günlük hareketli ortalama üzerine atılacak kalıcı bir hamlenin yeni hedefleri gündeme getirebileceğini vurguluyor.

Shiba Inu kritik dirençte zorlanıyor

Meme coinler son dönemde yeniden ilgi toplarken, Shiba Inu yılın başındaki uzun süreli değer kaybını bir ölçüde telafi etmişti. Ancak SHIB, 0.0000063–0.0000064 dolar bandında sıkışmış durumda. Fiyat, mart ayından bu yana kademeli olarak artış gösterse de, 100 günlük hareketli ortalamada karşılaştığı direnç yapısını aşmakta zorlanıyor.

Her ciddi yükseliş denemesi, bu kritik teknik engelde ya duraksadı ya da geri çekildi. Satıcıların hala bu seviyeyi savunduğu, işlem hacminin de yeterince artmadığı belirtildi. Bu koşulda, SHIB’in kısa sürede yeni bir ivme yaratabilmesi için 100 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı kapanışlar yapması ve alıcıların piyasada daha belirgin şekilde öne çıkması gerekiyor.

Göstergeler, özellikle RSI tarafında yatay bir seyri işaret ediyor. Kritik direnç kırılamadığı sürece, SHIB’in yapısı yeni bir düşüş dalgasına açık kalmayı sürdürebilir. Bitcoin güçlü kalırken ve genel piyasada risk algısı düşmemişken, SHIB’in direnç hattında ilerleme sağlayamaması olumsuz bir sinyal olarak öne çıkıyor.

SHIB’de yukarı yönlü hareketin devamı için net bir kırılım, güçlü işlem hacmi ve alıcıların istikrarı şart. Aksi durumda kısa süreli toparlanma denemeleri sonuçsuz kalabilir.