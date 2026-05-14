Bitcoin mayısta 80.621 dolara tırmandı madenciler satışa yöneldi

Bitcoin son iki ayda hareketli bir yükseliş sergileyerek, şubat ayındaki 62.000 dolar seviyesinden 12 Mayıs’ta 80.621 dolara kadar çıktı. Bu yükselişte, özellikle enflasyona karşı dayanıklı varlıklara yönelik ilginin yeniden canlanmasının etkili olduğu belirtiliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, mayıs ortasında 80.621 dolardan işlem gördü.

Bitcoin gibi varlıkların rolü ve piyasa tartışmaları

Son dönemdeki yükseliş, Bitcoin’in ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına benzer bir koruma aracı olup olamayacağına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Pek çok piyasa oyuncusuna göre, Bitcoin hem riskli bir yatırım aracı olarak görülüyor hem de bazı yatırımcılar için uzun vadede değer saklama potansiyeli taşıyor. Ancak kripto para piyasalarının doğası gereği dalgalanması, bu tür tartışmaları canlı tutuyor.

Bitcoin madencileri satış yapıyor

Bitcoin madenciliğinde önde gelen şirketlerden biri olan MARA Holdings’in son açıklamaları sektörün yönünü gösteriyor. MARA, 2026 yılının ilk çeyreğinde 20.880 Bitcoin satarak yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Bu satışlardan 1 milyar dolarlık kısmı, şirketin dönüştürülebilir borçlarının yüzde 30’unun kapatılmasında kullanıldı; borç tutarı 3,3 milyar dolardan 2,3 milyar dolara çekildi.

MARA ayrıca, bu satışlardan elde edilen gelirle Ohio’daki Long Ridge Energy & Power kampüsünü, toplamda 1,5 milyar dolara satın aldı. Satın alınan arazide, 505 megavat kapasiteli doğal gaz tesisinin yanı sıra yapay zeka veri merkezi yatırımı hedefleniyor. Şirketin yetkilileri, madenciliğe ayrılan kapasitenin yüzde 90’ının yapay zeka operasyonlarına aktarılmasını planladıklarını belirtti.

Bitcoin, bilançosumuzda yalnızca bir rezerv varlık değil; aynı zamanda stratejik finansal esneklik kaynağıdır.

Yılın ilk çeyreğinde halka açık madencilik şirketleri toplamda 32.000’den fazla BTC satışını tamamladı. Bu rakam, 2025 yılındaki toplam madenci satışlarını geride bıraktı.

Analistlerin ve kurumların değerlendirmeleri

JPMorgan analistleri, mayıs başı itibarıyla Bitcoin borsa yatırım fonlarına üç ay üst üste girişler olduğunu, buna karşılık altın fonlarının mart ayında İran gerilimi sonrasında hâlâ toparlanamadığını açıkladı. Bankaya göre, son dönemde altından çok Bitcoin’e yöneliş gözleniyor.

Ünlü yatırımcı Ray Dalio da kısa süre önce verdiği bir röportajda, tarihsel olarak ekonomik kriz dönemlerinde itibari paraların değer kaybettiğini ve altının ise değerini koruduğunu vurguladı. Dalio, hiçbir itibari paranın uzun vadede güvenli liman işlevi göremeyeceğini savundu.

Tarih boyunca benzer dönemlerde tüm itibari paralar değer yitirdi, altın ise yükseldi. Hiçbirinin sağlam bir değer saklama aracı olacağını düşünmüyorum.

JPMorgan analistleri, yatırımcıların ‘değer kaybı riski’ beklentisiyle sınırlı varlıklara yöneldiğine dikkat çekiyor. Arka planda ise ABD’nin 39 trilyon doları bulan federal borç yükü bulunuyor.

Halka açık ve kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin’e yaklaşımda ciddi farklar gözlemleniyor. JPMorgan’ın değerlendirmelerine göre, Strategy şirketi yıl başından beri portföyüne 145.834 BTC ekledi ve bu hızla devam ederse 2026’da yaklaşık 30 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapabilir. Şirketin elinde şu anda değeri 65 milyar doları aşan 818.334 BTC bulunuyor. MARA’nın portföyündeki Bitcoin tutarı ise satışı sonrası 35.303 BTC seviyesine geriledi ve şirketin yeni alım yapmadığı görülüyor.

Bu tablo, kurumlar arasında Bitcoin’e yaklaşımın ciddi şekilde ayrıştığını gösteriyor. Kimi kurumlar Bitcoin’i uzun vadeli birikim aracı olarak kabul ederken, MARA gibi şirketler için Bitcoin, finansal dönüşüm ve yeni işler için bir araç olarak kullanılıyor.

Öte yandan Goldman Sachs, altına yönelik yıl sonu hedef fiyatını ons başına 5.400 dolara yükselttiğini açıklayarak, uzun vadeli dalgalanmanın azaldığı ve merkez bankalarının talebinin arttığına işaret etti.