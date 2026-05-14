Bitcoin cüzdan şifresi 11 yıl sonra Claude AI yardımıyla çözüldü

Sosyal medya platformu X’te “Cprkrn” takma adıyla bilinen bir kullanıcı, 13 Mayıs 2026’da yaptığı paylaşımla eski dijital cüzdanının şifresini Claude yapay zekası sayesinde bulduğunu açıkladı. Kullanıcı, gönderisinde Anthropic firmasını ve CEO’su Dario Amodei’yi etiketleyerek bu gelişmeye duyduğu memnuniyeti esprili bir dille dile getirdi.

Kaybolan Bitcoin ve yıllar süren arayış

Cprkrn, üniversite yıllarında Bitcoin satın almış ve o dönem Bitcoin’in fiyatı 250 dolar seviyesindeydi. Satın aldığı kripto paraların şifresini daha sonra güvenlik nedeniyle değiştirdiğini ancak yeni şifreyi tamamen unuttuğunu belirtti. Bu yüzden yaklaşık 11 yıl boyunca cüzdanına erişemedi. Kullandığı şifrenin “lol420fuckthePOLICE!*:)” olduğunu ve bu sayede 398 bin dolarlık bir miktara sahip Bitcoin’lerinden uzak kaldığını aktardı.

Şifresini unutmasının ardından yıllar boyunca trilyonlarca olasılığı deneyip sonucuna ulaşamayan kullanıcı, BTCRecover ve Hashcat gibi popüler açık kaynaklı şifre kurtarma yazılımlarını kullansa da başarılı olamadı.

Yapay zekanın çözüm yöntemi

Cprkrn, son çare olarak eski bilgisayarındaki dosyaları Claude AI’ye yükleyip yardıma başvurdu. Claude, klasik yöntemlerle şifreyi kırmak yerine, kullanıcının unutmuş olabileceği eski bir “wallet.dat” dosyasını buldu. Bu dosya, Bitcoin Core yazılımının cüzdan bilgilerini sakladığı temel dosya olarak biliniyor.

Kullanıcı ayrıca, bir cümle halinde yazılmış, kripto cüzdanların ana anahtarı işlevi gören bir mnemonic ifadeye sahipti. Claude AI, bu ifadeyi söz konusu “wallet.dat” dosyasıyla eşleştirip şifrenin çözülmesini sağladı. Bu adımla birlikte Cprkrn, şifresine erişmeyi başardı.

“Eski bir cüzdan dosyası buldu ve mnemonic ifadeyle başarıyla çözdük. 11 yıl boyunca dışarıda kalmamın nedeni, kafa karışıklığı ve şifreyi değiştirmemdi. Sonunda en basit açılış şekliyle problem çözüldü,” ifadelerine yer verdi.

Kullanıcı, sosyal medya paylaşımında Claude’un terminalde nasıl işlem yaptığına dair ekran görüntüleri de paylaştı. Görsellerde, Claude’un hem BTCRecover’ın şifre çözme algoritmasını incelediği hem de şifre çözme sürecinde “sharedKey + password” birleşimiyle çalıştığı görülüyor. Akabinde ekranda “PRIVATE KEYS DECRYPTED! WIF formatına çevireyim ve adresleri doğrulayım” ve hemen ardından “WE GOT IT!!! THE 5 BTC IS YOURS!” ifadeleri yer aldı. Bu işlem sonucunda Cprkrn’in yaklaşık 400 bin dolar değerinde 5 BTC’sinin kilidi açıldı.

Yapay zekanın rolü ve sosyal medyadaki yankılar

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Claude AI’nin Bitcoin’in şifrelemesini kırdığını iddia ederken, bir kurtarma uzmanı bunun teknik olarak doğru olmadığını, AI’nın sadece eldeki veriyi analiz ederek sonuca ulaştığını belirtti.

Olay uluslararası düzeyde dikkat çekti. Konuyla ilgili Reddit’te açılan başlıkta binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, dosya araması yapmak varken yıllarca şifreyle uğraşılmasını esprili bir dille eleştirirken, “irritatedellipses” adlı bir Reddit kullanıcısı, insanların böyle bir dosyayı veya anahtar ifadesini araması gerektiğini bilecek bilgiye sahip olamayabileceğine vurgu yaptı.

“Herkes eski cüzdan dosyasını anahtar ifadeyle aramanın mantıklı olduğunu düşünebilir ama bunu yapabilmek için o bilgilere sahip olmak gerekir. Cüzdanların neyi, nerede sakladığından, dosyaların nasıl yedeklendiğine kadar birçok şey bilinir olmalı,” şeklinde görüş bildirdi.

Buna karşılık bazıları, hikayenin doğruluğu konusunda kuşkular dile getirdi; kimileri ise kendi Bitcoin kayıplarını hatırlattı. Bu olay, yapay zekanın günümüzde ne derece güçlü bir araç olabildiğini ve kripto alanındaki kayıp cüzdanların kurtarılmasında yeni ufuklar açabileceğini gösterdi.