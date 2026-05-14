Trump token yüzde 5 geriledi T1 telefon haftaya dağıtıma çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ismiyle piyasaya sürülen resmi memecoin olan TRUMP tokenı, Trump Mobile’ın uzun süredir beklenen T1 model cep telefonunu önümüzdeki hafta dağıtmaya başlayacağını açıklamasının ardından yüzde 5 oranında değer kaybetti. CoinDesk tarafından paylaşılan piyasa verilerine göre, bu düşüş yatırımcıları tedirgin etti.

T1 Telefonunun Arka Planı

Trump Mobile’ın T1 adlı cep telefonu projesinde süreç ilk günden itibaren istenildiği gibi gitmedi. Daha önce lansmanı duyurulan telefonun teslimatları defalarca ertelendi ve müşteri desteği oldukça sınırlı kaldı. Mobil sanal operatör olarak faaliyet gösteren Trump Mobile’ın, kendi donanımını üretme kapasitesi bulunmuyor. Bu nedenle şirket, farklı bir üreticiyle anlaşıp var olan bir modeli Trump markasına uygun şekilde tasarlamayı tercih etti.

Bu yöntemin sektörde başka örnekleri de var. Solana, ilk Saga telefonunu piyasaya sürerken Osom OV-1 modelinin dış kasasını kendi temasına göre değiştirerek kullanmıştı. Trump Mobile da benzeri bir yaklaşımı benimseyerek, kendisine özel bir cihaz üretmek yerine mevcut bir modeli yeniden şekillendiriyor.

T1 Modeli ve Üreticiye Dair Belirsizlikler

T1 telefonunun teknik olarak hangi firma tarafından üretildiği kesin olarak bilinmiyor. Trump Mobile, telefonların montajının ABD’de yapıldığını, ancak asıl üretimin yurt dışında gerçekleştiğini daha önce doğruladı. The Verge, geçtiğimiz ay T1 telefonunu incelemiş ve cihazın görünümünün 2024 yılında tanıtılan HTC U24 modeline oldukça benzediğini aktarmıştı.

Hem HTC hem de Trump Mobile, telefonun gerçek üreticisiyle ilgili soruları cevapsız bırakıyor. Bu durum, T1’in yalnızca kozmetik farklılıklarla satışa çıktığı görüşünü güçlendirdi.

TRUMP Tokenı ve Beklentiler

Trump Mobile’ın sevkiyat açıklamasına rağmen, TRUMP tokenında son bir yılda yaşanan toplam değer kaybı yüzde 90’a ulaştı. Son olarak yüzde 5’lik günlük düşüş ise piyasanın T1 telefonunu yeni bir ivme kaynağı olarak görmediğini, daha çok önceki Trump markalı ürünler gibi kısa süreli ilgi görebilecek bir girişim olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Yatırımcılar açısından, telefonun nihayet piyasaya çıkacak olması önemli bir gelişme olarak görünse de, kripto para tarafında beklentiler düşük kaldı. T1’in politik ürün kimliğinden reel bir tüketici ürününe geçişi bu nedenle sektör tarafından temkinli bir şekilde izleniyor.

Trump Mobile projesinde telefonun defalarca ertelenmesi ve müşteri desteğinin sınırlı kalması, projenin başlangıcından bu yana yaşanan zorluklara örnek olarak gösteriliyor.

Bütün bu gelişmeler, TRUMP token sahiplerinin ve potansiyel telefon kullanıcılarının, ürünlerin gerçek katma değerini sorgulamaya devam ettiğini gösteriyor. Kripto para sektöründe Trump’ın adını taşıyan projeler, son dönemdeki performanslarıyla yatırımcılara güçlü bir güven vermekte zorlanıyor.