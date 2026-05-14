Bitcoin kısa sürede 80 bin doların altına geriledi, piyasalarda jeopolitik gerilim hakim

Kripto para piyasaları, son günlerde art arda gelen enflasyon verileri ve Trump ile Xi Jinping arasındaki görüşmenin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşadı. Bitcoin, bir hafta boyunca güçlü bir destek noktası olan 80 bin dolarlık eşiği aşağı kırarak önemli bir geri çekilme kaydetti.

Fiyatlarda Şok Düşüş ve Lider Kripto Paraların Performansı

Perşembe gününün Asya saatlerinde, Bitcoin 79.200 dolardan işlem gördü. Bu, 24 saat içinde yüzde 2,3’lük, son yedi günde ise yüzde 2,2’lik bir değer kaybına denk geliyor. BTC’nin 80 bin doların altına inmesi, geçtiğimiz hafta boyunca gözlenen istikrarlı seyrin ardından dikkat çekici bir düşüş olarak öne çıktı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’deki bu düşüş yatırımcıların güvenini sarsarken, diğer büyük kripto paralarda da ciddi gerilemeler kaydedildi.

Solana yüzde 5,6’lık gerilemeyle 90 dolara indi ve son iki haftalık yükselişini neredeyse tamamen geri verdi. Ethereum yüzde 2,1 düşerek 2.250 dolara çekildi ve haftalık bazda yüzde 3’lük kayıpla Bitcoin’den sonra en zayıf performansı gösterdi. Binance Coin yüzde 1,6 düşerek 660 dolara gerilerken, buna rağmen kayda değer bir haftalık kazancını korudu. XRP ise yüzde 1,7’lik düşüşle 1,43 dolara indi. Majorlar içinde tek artıda kalan Dogecoin oldu; yüzde 0,9’luk yükselişle 0,1126 dolar seviyesinde kapattı.

Jeopolitik Gelişmeler Risk Algısını Bozdu

Söz konusu satış baskısının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı zirve bulunuyor. Bu ziyaret, neredeyse on yıl aradan sonra bir ABD Başkanının Çin’e ilk gidişi olarak tarihi bir öneme sahip. Görüşme sırasında Xi, Tayvan konusuna dikkat çekerek, mevzunun yanlış ele alınması halinde “çatışma ya da daha büyük gerginlikler” yaşanabileceği mesajını verdi.

Çin tarafından yapılan resmi açıklama, görüşmenin bitmesinden önce kamuoyuyla paylaşılmış ve Tayvan meselesi küresel risk algısını sarsmıştı.

Bu açıklama, başta kripto piyasası olmak üzere küresel risk iştahını olumsuz etkiledi. Asya’daki hisse piyasaları da bu gelişmelerle dalgalandı; MSCI Asya Pasifik endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,8 kadar yükselmişken, seans sonunda yüzde 0,1 geriledi. Çin anakarasındaki hisseler ise görüşme öncesi 2021’den bu yana en yüksek seviyesini görse de, genel tabloda yüzde 1,3’lük bir düşüş yaşadı.

Enflasyon Verileri Fed’in Adımlarını Zorlaştırıyor

Kripto piyasasındaki satışlar, ABD’den gelen enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde kalmasıyla daha da güçlendi. Çarşamba günü açıklanan üretici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllıkta yüzde 6’ya ulaştı. Bu sonuç, yüzde 0,5’lik beklentinin oldukça üzerinde. Salı günkü tüketici fiyatları ise yüzde 3,8’lik orana yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu enflasyon sürprizleri, ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru faiz indirimine gitmesini zorlaştırıyor. Piyasada uzun süredir destekleyici unsur olarak görülen faiz indirimleri için umutlar azalırken, bu durum kripto varlıklar üzerindeki uzun vadeli olumlu beklentilere de darbe vurdu.

Tüm bu gelişmelere rağmen, teknoloji ve yapay zekaya yönelik yatırım iştahı Asya hisse senetlerinde yeni bir rekor getirdi. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 0,2 artış gösterirken, Cisco hisseleri de beklentilerin üzerinde gelen satış hedefiyle yüzde 20 yükseldi.

Bitcoin için bir sonraki destek noktası 78 bin dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, mayıs ayı başında görülen dip bölgesi olarak değerlendiriliyor. Eğer fiyat buranın da altına sarkarsa, nisan sonundaki sert satış bölgesi gündeme gelebilir. Üzerinde tutunabilirse, yatırımcıların olumlu beklentileri yeni makro ekonomik veriler ve zirve görüşmeye ilişkin gelişmelerle birlikte yakından izlenecek.