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Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’da Kritik Seviyelere Dikkat!

Bitcoin ve Ethereum'da dikkat edilmesi gereken bazı kritik seviyeler! Bu seviyelerin kırılması halinde tehlike çanları çalabilir!
23:30
10 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) geçtiğimiz günlerde yaşadıkları küçük çaplı yükselişin ardından belirli bir seviyeye gerileme yaşadı. İşte Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminleri!

İçerik Rehberi

Bitcoin/USDT

Bitcoin 8 Ağustos tarihinde yatırımcılara umut olarak yükseldiği 24.245 dolardan düştü ve 9 Ağustos’ta 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 22.966 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ayrıca boğalar kripto para biriminin düşüşünü fırsat bilerek 10 Ağustos’ta ciddi satın alma gerçekleştirdi. Boğalar bu hareketleri ile fiyatı genel direncin üzerine çıkarmaya çalışıyor. Başarılı olurlarsa, BTC/USDT paritesi bir yükseliş ivme kazanabilir ve 28.000 dolara yükselebilir.

Ayılar bu seviyede güçlü bir direnç gösterebilir ancak boğalar bu engeli aşarsa parite 32.000 dolara kadar yükselebilir. Yavaş yavaş yükselen 20 günlük EMA ve pozitif bölgedeki göreceli güç endeksi (RSI), en az direnç yolunun yukarı doğru olduğunu gösteriyor.

Bu durumların aksine Bitcoin fiyatı 24.668 doları aşamaz ise ayılar pariteyi tekrar 20 günlük EMA’nın altına düşürmeye çalışacak. Başarırlarsa, parite 50 günlük basit hareketli ortalaması (SMA) olan 21.708 dolar seviyesine düşebilir. Bu seviyenin altında bir kırılma, avantajı ayılar lehine çevirebilir.

ETH/USDT

Ethereum 8 Ağustos’ta 1.818 dolardan düştü, ancak ayılar fiyatı 20 günlük EMA seviyesi olan 1.637 doların altına düşüremedi. Bu durum daha düşük seviyelerde güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.

ETH/USDT paritesi, 10 Ağustos’ta 20 günlük EMA’dan toparlandı ve genel direnç seviyesi olan 1.818 doları aştı. Alıcılar fiyatı bu seviyenin üzerinde tutarsa, parite 2.000 dolar psikolojik seviyesine ve ardından 2.200 dolara yükselebilir. Yükselen hareketli ortalamalar ve pozitif bölgedeki RSI, boğaların piyasada üstün olduğunu gösteriyor.

Bu yükseliş görünümü, fiyatın 20 günlük EMA’nın altına düşmesi durumunda geçersiz olacaktır. Olası bir aşağı yönlü hareket pariteyi 50 günlük SMA seviyesi olan 1.388 dolar seviyesine doğru düşebilir. Ethereum’un fiyatının belirtilen seviyelere gerilemesi halinde bir sonraki ralli tarihi daha gecikebilir.

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