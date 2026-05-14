Bitcoin ETF’lerde 635 milyon dolarlık tek günlük çıkışla net girişler geriledi

  • 🚨 Bitcoin ETF’lerden tek günde 635 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.
  • Bu hafta toplam para çıkışı 1,26 milyar dolara ulaştı.
  • Bitcoin yüzde 2’den fazla düşerek 79.400 dolara geriledi.
  • 🔍 Ama asıl dikkat çeken, $BTC ile ETF akışları arasındaki bağın zayıflamış olması.
ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’lerinde son günlerde ciddi para çıkışları yaşanıyor. Bu fonlar, ocak ayında piyasaya sunulduklarından beri yoğun ilgi gördü ve özellikle mart ile nisan aylarında 3,29 milyar doların üzerinde yeni yatırımcı parası çekmişti. Ancak mayıs ayı itibarıyla bu eğilim tersine dönmüş durumda. Son verilere göre, 11 farklı Bitcoin spot ETF’sinden bir günde toplam 635 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu rakam, 29 Ocak’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış olarak dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 ETF Fonlarından Rekor Çıkış
2 Makroekonomi ve ETF Akışları
3 ETF ve Bitcoin Arasındaki Bağ Zayıflıyor

ETF Fonlarından Rekor Çıkış

Haftalık verilere bakıldığında, son beş işlem gününde bu fonlardan toplamda 1,26 milyar dolar çıktı. Böylece yıl başından itibaren ETF’lere net giriş miktarı 58,5 milyar dolara geriledi. Geçen hafta bu rakam 59,76 milyar dolardı; yani sadece bir hafta içinde önemli bir azalış yaşandı.

Bitcoin fiyatı da bu gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdüremedi. Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden itibaren 65 bin dolardan başlayan yukarı hareket, 80 bin doların üzerine ulaşsa da, yükseliş momentumu 82 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde bulunan 200 günlük basit hareketli ortalamada zayıfladı. Son 24 saatteki verilere göre, Bitcoin yüzde 2’den fazla değer kaybederek 79.400 dolara düştü. Analistler, bu düşüşte ABD’de artan enflasyon endişesinin etkili olduğunu belirtiyor. Ancak bu makroekonomik gelişmeler, Nasdaq ve S&P 500 gibi ana endekslerde henüz önemli bir gerileme yaratmadı; aksine bu iki endeks dün yeni zirvelere ulaştı.

Makroekonomi ve ETF Akışları

Mart ve nisan ayındaki güçlü Bitcoin ETF girişlerinin, kriptoda boğa sezonunu desteklediği sıklıkla dile getirilmişti. Şimdi ise hem ciddi çıkışlar hem de ABD’deki enflasyonun yükselmeye devam etmesi, risk algısını artırıyor. Uzmanlar, bu para çıkışlarının küçümsenemeyeceğini vurguluyor.

Aset yönetimi şirketi Tesseract Group’un yöneticisi Adam Haeems, “Sürekli yüksek gelen TÜFE, piyasalarca daha şahin görülen Warsh başkanlığında bir Fed ya da yeni bir petrol şoku, net girişler pozitif olsa bile Bitcoin’i baskı altında tutabilir. Bizim için asıl soru, yukarı yönlü hareketin devam edip edemeyeceği değil, makro koşullar fon akışlarının etkili olmasına yeterince imkan tanıyacak mı?” ifadelerini kullandı.

Tesseract Group, portföyünde 500 milyon doların üzerinde varlık barındıran global bir kripto yatırım şirketi olarak tanınıyor. Şirket çeşitli dijital varlık enstrümanlarında yönettiği fonlarla öne çıkıyor ve sektörde makroekonomi ile kripto para piyasalarının etkileşimine dair kapsamlı analizler yapıyor.

ETF ve Bitcoin Arasındaki Bağ Zayıflıyor

Bitcoin’in fiyatı ile ETF fon akışları arasındaki ilişki ise eskisi kadar sıkı değil. Son yapılan korelasyon analizine göre, Bitcoin’in günlük getiri oranı ile ETF fonlarındaki net akışların yüzdesel değişimi arasındaki 90 günlük korelasyon katsayısı şu anda 0,16 seviyesinde. Bu değer, istatistiksel olarak anlam ifade etmeyecek kadar düşük bir düzeyde ve şubat ayındaki 0,68’lik zirveden belirgin biçimde gerilemiş durumda.

Özetle, artık ETF’lere bir gün içinde ne kadar para girip çıktığına bakılarak doğrudan Bitcoin fiyatının yönü hakkında kesin tahmin yapılamıyor. Yine de çarşamba günü yaşanan gibi büyük hacimli çıkışlar, piyasa üzerinde hâlâ önemli bir baskı oluşturabiliyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
