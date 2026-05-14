BITCOIN (BTC)

Nakamoto’nun gelirinde çeyreklik bazda altı kat artış, net zararda 238,8 milyon dolarlık kayıp

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nakamoto ilk çeyrekte gelirini yüzde 500 artırdı ama 238,8 milyon dolar net zarar açıkladı.
  • 🔍 Şirket, BTC Inc. ve UTXO Management’ı bünyesine katarak Bitcoin ekosisteminde büyümesini hızlandırdı.
  • ⚡ 31 Mart’ta operasyon giderleri için 284 BTC satışı yapıldı, NAKA hissesi duyuru sonrası yüzde 2,7 yükseldi.
  • 🔥 En önemli nokta: Kapsamlı yeniden yapılanmanın ardından Nakamoto, temel odağını Bitcoin ve ilgili varlık yönetimine kaydırdı.
Bitcoin ekosistemi odaklı faaliyet gösteren Nakamoto, ilk çeyrekte gelirini bir önceki döneme kıyasla yüzde 500 artırdı. Bu artışta, Şubat ayında tamamladığı iki stratejik satın alma hamlesinin önemli payı olduğu aktarıldı. Şirket, kısa süre önce Bitcoin odaklı haber platformu BTC Inc. ile Bitcoin yatırımlarına yönelik UTXO Management’ı bünyesine kattı.

İçindekiler
1 Stratejik satın almalar ve mali tablo
2 Bitcoin rezervleri ve piyasa baskısı
3 Gelecek hedefleri ve faaliyet değişimi

Stratejik satın almalar ve mali tablo

Yılın ilk üç aylık döneminde Nakamoto, toplamda 1,1 milyon dolardan fazla geliri yeni Bitcoin rezerv ve türev yatırımı stratejisinden elde etti. Medya faaliyetlerinden 800 bin dolar, sağlık alanındaki operasyonlardan 500 bin dolar ve varlık yönetiminden ise 200 bin dolar gelir sağladı.

Her ne kadar gelirde büyük bir artış yaşansa da şirket net zararda 238,8 milyon dolar açıkladı. Açıklanan kaybın asıl nedeni, satın alma öncesi verilen bir opsiyonun 107,7 milyon dolarlık nakit dışı etkisi ve Nakamoto’nun 5.058 adet Bitcoin’ine yönelik değer düşüklüğünden kaynaklanan 102,5 milyon dolarlık zarardı. Şirketin elindeki BTC’ler, çeyreklik dönemde %23 oranında değer kaybetti.

Nakamoto Üst Yöneticisi David Bailey, birinci çeyreğin şirket için ciddi bir dönüşüm dönemine işaret ettiğini, BTC Inc. ile UTXO Management’ın Bitcoin ekosistemindeki uzun vadeli büyüme yolculuğunda temel şirketler olacağını ifade etti.

Bitcoin rezervleri ve piyasa baskısı

Son bir yılda Bitcoin hazinelerinde görülen genel baskı Nakamoto’yu da etkiledi. Analistler, Bitcoin’in zirvesinden bu yana yüzde 37’lik düşüş göstermesinin ardından “al ve tut” stratejilerinin sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılara dikkat çekiyor.

Piyasada Nakamoto dışında kalan pek çok şirketin geçen 12 ayda BTC alımlarını yavaşlattığı, bazı kuruluşların ise borç ödemelerini karşılamak için rezervlerini kullandığı belirtildi. Nakamoto ise bu süreçte en çok kayıp yaşayanlar arasında yer aldı; şirketin hisse değeri tarihsel zirvesinden bu yana yüzde 99,2 oranında düştü.

Şirket, söz konusu çeyrekte yeni Bitcoin alımı gerçekleştirmedi; ancak 31 Mart’ta operasyonel giderler için 284 BTC satışı yaptı.

Gelecek hedefleri ve faaliyet değişimi

Halka açık NAKA koduyla işlem gören Nakamoto hisse fiyatı, finansal sonuçların duyurulmasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 2,7 artarak 0,18 dolara yükseldi.

Nakamoto, BTC Inc. ve UTXO Management birleşiminin gelirlerini gelecek dönemlerde daha da artıracağı görüşünde. Şirket açıklamasında, bu iki birimden alınan katkının çeyreğin yalnızca bir kısmında gerçekleştiği, satın alımların 20 Şubat’ta tamamlandığına dikkat çekildi.

Yönetim Kurulu Başkanı David Bailey, 2026’nın geri kalanında temel hedeflerinin faaliyet kollarını büyütmek, yeni gelir imkânları yaratmak ve Bitcoin’e uzun vadeli inançla hissedarlara sürdürülebilir değer üretmek olduğunu belirtti. Şirket, Bitcoin rezervlerini teminat göstererek türev araçlardan getiriler yaratmayı ve sağlık alanındaki operasyonlarını yılın ikinci çeyreği sonunda tamamen sonlandırmayı planlıyor.

Nakamoto, ocak ayında adını KindlyMD’den Nakamoto’ya çevirmişti. Şirketin bu kararı, geçtiğimiz ağustosta Utah merkezli bir sağlık hizmet sağlayıcısı ile yaptığı birleşmenin ardından gelmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
