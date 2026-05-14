Bitcoin 200 günlük ortalamaya çarptı 24 saatte %2,3 kayıpla 79.300 dolara geriledi

Kripto para analiz şirketi CryptoQuant’ın yayımladığı rapora göre, Bitcoin’in fiyatı 200 günlük hareketli ortalama olan 82.400 dolara ulaştıktan sonra satış baskısıyla karşılaştı ve kısa süreli yükselişini kayıplarla tamamladı. Bu seviye, tarihsel olarak “büyük ayı piyasası direnci” olarak biliniyor ve geçmişte benzer temaslarda fiyatlarda geri çekilmeler izlenmişti.

Ayı Piyasası Direnci Yeniden Gündemde

Nisan başından bu yana yaklaşık altı haftadır değer kazanan Bitcoin, 66.000 dolardan başlattığı yükselişiyle dikkat çekmişti. Ancak CryptoQuant raporunda, 200 günlük ortalamanın özellikle 2022 yılındaki ayı piyasasında önemli bir direnç işlevi gördüğü hatırlatıldı. O dönem de, Bitcoin bu seviyeye ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde değer kaybetmişti.

Raporda ayrıca, “şu anki görünüm tarihi tekrar eder mi?” sorusu öne çıkarılarak, mevcut tabloyla iki yıl önceki fiyat hareketleri karşılaştırıldı. Birçok trader ise ABD Senatosu’nda uzun süredir bekletilen CLARITY yasa tasarısının hayata geçmesi halinde Bitcoin’de yeni bir yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor. Öte yandan CryptoQuant verileri, kısa vadede tersi bir tabloya işaret etti.

CryptoQuant’ın değerlendirmesinde, 5 Mayıs itibarıyla Bitcoin yatırımcılarının gerçekleşmemiş kâr marjı %17,7’ye çıktı ve bu oran, Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şirket, bu artışı kar satışı baskısının güçlenebileceğine dair bir sinyal olarak yorumladı.

Fiyatlarda Satış Baskısı ve Kar Realizasyonları

Analizlerde, Mart 2022’de Bitcoin’in yine 200 günlük ortalama temasında benzer kâr marjı seviyelerine geldiği ve ardından sert bir düşüş yaşandığı belirtildi. Son 24 saatte Bitcoin fiyatı %2,3 gerileyerek 79.300 dolara indi.

Bu düşüş, Orta Doğu’daki gerilimin hafiflemesiyle riskli varlıklara olan ilginin kısa süre için artmasının ardından geldi. Aynı zamanda, ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, üretici fiyatları Nisan ayında %1,4 artarak son dört yılın en hızlı yükselişini sergiledi. Bu veri ise enflasyon endişelerinin canlı kaldığını gösterdi.

Bununla birlikte, CryptoQuant’ın raporuna göre 4 Mayıs’ta günlük gerçekleşen kâr miktarı Aralık başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. O gün, toplamda 14.600 Bitcoin nakde çevrildi; bu miktarın değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar etti.

CryptoQuant, yoğun kâr satışlarının ve ayı piyasası yükselişlerinde görülen bu tür artışların, genellikle kısa vadeli tepe noktalarını işaret ettiğini vurguladı.

Analiz firması, fiyatlarda düşüş devam ederse destek olarak 70.000 dolar seviyesinin öne çıktığını belirtti. Bu seviye, Bitcoin’in son işlem görme ortalaması ve kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanını temsil ediyor. Buradaki kâr marjı azalınca satış baskısının da hafiflemesi bekleniyor.

Piyasa Beklentileri ve Farklı Yaklaşımlar

Bitcoin’in hareketleriyle ilgili uzman görüşleri de farklılık gösterdi. MN Capital kurucusu Michaël van de Poppe, sosyal medyada paylaştığı analizde, ABD Senatosu’nda kripto varlıklarla ilgili yasa teklifinde ilerleme olursa Bitcoin’de çok hızlı bir şekilde 90.000 dolara ulaşabileceğini savundu.

Ayrıca, kripto fonu Maelstrom’un yatırım direktörü Arthur Hayes, Bitcoin’in 126.000 dolardaki tüm zamanların zirvesine ulaşmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü dile getirdi. Hayes’e göre, İran’daki savaş riski ve ABD ile Çin arasında yapay zeka rekabetinin kızışması nedeniyle, para arzında artış bekleniyor ve bu ortamda yatırımcıların Bitcoin’e yöneleceği öngörüsü ön plana çıktı.

Bir diğer yandan, geleneksel finans dünyasından da ilgi artıyor ve Bitcoin’in fiyat hareketleri ABD ekonomisine daha duyarlı hale geliyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in güncel fiyatı 79.300 dolar seviyesinde işlem görüyor.