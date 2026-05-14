Ethereum (ETH)

Aave’nin 71 milyon dolarlık kripto çözüm talebine New York’ta karar ertelendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aave'nin 71 milyon dolarlık kripto çözülme talebine New York'ta karar ertelendi.
  • 🪙 $ETH ve rsETH fonlarının mağdurlara iadesi için hukuki süreç devam ediyor.
  • ⚡ Tarafların ek delil sunması için mahkeme 22 Mayıs'a kadar süre tanıdı, duruşma 5 Haziran'da yapılacak.
  • 🧐 Kritik durum: Kripto hack'lerinde fonların nasıl dağıtılacağı, piyasa istikrarı ve mağdur hakları tartışma konusu olmaya devam ediyor.
New York’ta federal bir yargıç, Aave’nin Kelp DAO saldırısı mağdurlarına ait olduğu tespit edilen ve değeri 71 milyon dolar olan kripto paranın dondurulmasına ilişkin acil başvurusunda henüz kesin bir karar açıklamadı. Yargıç Margaret M. Garnett, mevcut başvuru belgelerinin detay seviyesini yetersiz bulduğunu belirterek, taraflardan ek bilgi istedi.

Dava süreci ve tarafların görüşleri

Dava, merkeziyetsiz finans platformu Kelp DAO’nun bu yıl yaşadığı ve yaklaşık 293 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan saldırı sonrası gündeme geldi. Olaydan sonra kripto para piyasasında önemli bir şok yaşanırken, Aave ekibi Arbitrum’un dondurduğu 71 milyon dolarlık Ethereum’un (ETH) çözülmesini istedi. Bunun gerekçesi olarak, kullanıcı bakiyelerinin hızla eriyebileceği ve merkeziyetsiz finans piyasasında domino etkisiyle ciddi zararlara yol açabileceği öne sürüldü.

Ancak ABD merkezli hukuk firması Gerstein Harrow LLP davaya dahil olarak, müvekkillerinin bu fonlar üzerinde hak iddiası bulunduğunu belirtti ve fonların bırakılmasına karşı yasal bildirimde bulundu. Aave ise fonların serbest bırakılması için mahkemeye acil bir başvuru yaptı.

Yargıçtan ek bilgi talebi

Yargıç Garnett, ilgili belgelerde Aave’nin, fonların dondurulmasında kullanıcı zararlarının nasıl “çığ gibi büyüyebileceğine” ilişkin yeterli ve açık bir açıklama sunamadığına dikkat çekti. Yargıç, tarafların görüşlerini daha ayrıntılı biçimde sunabilmesi için iki haftalık ek süre tanıdı. Ek olarak, sürecin karmaşıklığı nedeniyle hem mağdurlar hem de piyasadaki istikrar için yeni bilgilere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Mahkeme, tarafların hızlı ve kısıtlı bir zaman diliminde sundukları argümanlar ışığında, Aave LLC ve protokol kullanıcılarının kısa vadeli kayıp riskiyle karşı karşıya olabileceğini, dosyadaki karmaşık tablo nedeniyle ayrıntılı bilgi gerekliliği doğduğunu belirterek ek dosya sunumu talep etti.

Mahkemeye göre, değerlendirilmesi gereken altı ana başlık bulunuyor: Saldırının New York’un koruyucu kuralı kapsamında olup olmadığı, dolandırıcılık ile hırsızlık arasındaki hukukî ayrımlar, hack’lenen varlıklar üzerindeki çıkarların niteliği, alacaklı öncelikleri hangi yasaya bağlı olarak belirlenecek, “konstrüktif güven” uygulamasının uygun olup olmayacağı ve varlıkların mağdurlara eşit dağıtılıp dağıtılamayacağı gibi başlıklar, yeni sunulacak belgelerle birlikte açıklık kazanacak.

Aave ve Gerstein Harrow LLP, yeni dosyalarını 22 Mayıs’a kadar mahkemeye sunacak. Duruşma ise 5 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Geri ödeme adımları ve Kelp DAO’daki gelişmeler

Kelp DAO saldırısı sonrası, protokolde büyük bir kripto kaybı yaşandı. Aave ve Kelp DAO ekipleri, saldırıdan etkilenen rsETH varlıklarının telafisi için birlikte çalışma kararı aldı. Arbitrum ekosisteminde hacker’ın elindeki rsETH’ler yakıldı.

Kayıp kalan yaklaşık 278 milyon dolar değerindeki token’ın ise Aave’nin Recovery Guardian adlı multisig cüzdanından iki hafta içinde mağdurlara geri ödeneceği açıklandı. Geri ödeme sonrası, ilişkili akıllı sözleşmelerin yeniden aktive edilmesi ve sistemin normale dönmesi bekleniyor.

Gelişme, merkeziyetsiz finans sektöründe, hack vakalarının nasıl yönetileceğine ve fonların dondurulmasında hangi hukuki süreçlerin izleneceğine dair önemli bir örnek oluşturdu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

