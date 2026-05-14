Moody’s, Fidelity ve BlackRock’ın dijital para piyasası fonlarına AAA kredi notu verdi

  • 🚨 Moody’s, BlackRock ve Fidelity’nin tokenleştirilmiş para piyasası fonlarına AAA notu verdi.
  • Fonlar, düşük risk ve yüksek likidite ile blok zinciri üzerinden yatırım imkanı sağlıyor.
  • Sektörün toplam büyüklüğü iki yılda 1 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaştı.
  • 📝 En dikkat çekici gelişme, $BUIDL fonunun küresel ölçekte en büyük tokenleştirilmiş hazine fonları arasında yer alması.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, dijital varlık piyasasında önemli bir gelişmeye imza atarak, Fidelity ve BlackRock tarafından sunulan tokenleştirilmiş para piyasası fonlarına en yüksek kredi notu olan AAA-mf derecesi verdi. Bu not, ilgili fonların yüksek likidite, güçlü sermaye koruması ve düşük risk profili sunduğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Tokenleştirilmiş Fonlarda Güven Artıyor
2 Piyasada Hızlı Büyüme
3 Yeni Nesil Yatırım Araçlarına Yönelim

Tokenleştirilmiş Fonlarda Güven Artıyor

Finans sektöründe uzun süredir bilinen para piyasası fonları, hazine bonoları, kısa vadeli ticari senetler ve mevduat sertifikaları gibi kısa vadeli ve güvenli yatırımlara odaklanıyor. Son yıllarda bu geleneksel ürünlerin dijital versiyonları, blok zinciri tabanlı yeni çözümlerle piyasaya sürülmeye başlandı. Fidelity’nin FILQ fonu ve BlackRock’ın BUIDL fonu, bu alanda öne çıkan iki büyük oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Fidelity’nin FILQ fonu, 6 Mayıs’ta piyasada yerini aldı. İsviçre merkezli dijital varlık bankası Sygnum’un Desygnate platformu sayesinde fon kaydı, akıllı kontrat ile işlem, stablecoin ile alım-satım işlemleri gibi birçok hizmet blok zinciri üzerinde sunuluyor. Ayrıca saklama ve fon yönetimi süreçlerinde JPMorgan Chase, transfer işlemlerinde Apex Group rol alırken, Chainlink ise fonun net varlık değeri ve dağıtım verilerini zincir üzerinde yayımlıyor.

BlackRock’ın Mart 2024’te tanıttığı BUIDL fonu ise, transfer ajanı ve tokenizasyon platformu olarak Securitize’in altyapısını kullanıyor. Dün Moody’s tarafından AAA notuyla değerlendirilen BUIDL, global ölçekte en büyük tokenleştirilmiş hazine fonları arasında yer alıyor.

Piyasada Hızlı Büyüme

Amerika Birleşik Devletleri Hazine tahvilleri, bonoları ve bu varlıklara dayalı para piyasası fonlarının dijitalleştirilmiş versiyonları, iki yıl içinde büyük bir büyüme kaydetti. Sektöre dair veriler sunan rwa.xyz platformuna göre, tokenleştirilmiş hazine piyasasının toplam yönetilen varlık büyüklüğü 15 milyar doları geçti. Bu rakam, iki yıl önce yalnızca 1 milyar dolar seviyesindeydi.

“Tokenleştirilmiş finans, tokenleştirilmiş likidite olmadan mümkün olmaz. Piyasadaki işlemler anında gerçekleştikten sonra, nakdin de anında karşılanması gerekir,” ifadelerini kullanan Fidelity International Dijital Varlıklar Dağıtım Direktörü Emma Pecenicic, sektörde gerçek zamanlı çözümlerin önemine dikkat çekti.

Tokenleştirilmiş para piyasası fonları, hem geleneksel finans kurumları hem de kripto sektörünün öncülleri arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu tür fonlar, yatırımcılara blok zinciri üzerinde yüksek güvenlikli, gelir sağlayan ve düşük riskli bir yatırım imkanı sunuyor.

Yeni Nesil Yatırım Araçlarına Yönelim

Para piyasası fonları, özellikle volatil piyasalarda yatırımcılara güvenli liman sağlıyor. Tokenleştirilmiş versiyonları ise, blok zinciri teknolojisinin sunduğu anlık işlem kolaylığı ve şeffaflık avantajlarını geleneksel finans tecrübesiyle birleştiriyor. BlackRock ve Fidelity gibi sektör liderlerinin bu alandaki büyüyen ilgisi, tokenleştirilmiş finans ürünlerinin ana akım haline gelme yolunda önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Sektör uzmanları, AAA seviyesindeki kredi notlarının yatırımcılara ek bir güven unsuru sunduğu görüşünü dile getiriyor. Halihazırda geleneksel para piyasası fonlarına alternatif olarak lanse edilen bu dijital ürünlerin, önümüzdeki dönemde daha geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
