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Ethereum (ETH)

ETH 1.750 dolar eşiğine yaklaştı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum için kritik bölge 1.850 dolar çevresinde öne çıktı.
  • 📈 Bazı analistler, kısa vadede tepki yükselişi sonrası 1.750 doların test edilebileceğini belirtti.
  • 💬 Olası senaryoda $ETH’de önce direnç denemesi, ardından önceki dip seviyesinin yeniden yoklanması izleniyor.
  • 🧭 Daha güçlü toparlanma beklentisi ise mevcut destek alanlarının korunmasına bağlı kalıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, 1.850 dolar bandı yakınında işlem görürken, bazı analistler fiyatın olası bir son geri çekilme aşamasında olabileceğini belirtiyor. Değerlendirmelere göre piyasadaki bir sonraki kritik sınav 1.750 dolar civarında oluşabilir. Bu bölgenin test edilmesi halinde, daha güçlü bir toparlanma öncesinde son bir dip arayışı gündeme gelebilir.

İçindekiler
1 Grafiklerde önceki yapıya benzer bir görünüm izleniyor
2 Kısa vadeli tepki yükselişi sonrası 1.750 dolar yeniden gündeme gelebilir

Grafiklerde önceki yapıya benzer bir görünüm izleniyor

Trader Tardigrade tarafından paylaşılan 3 günlük grafikte, Ethereum için işaretlenen mevcut alanın bir son dip bölgesi olabileceği ifade edildi. Analist, güncel fiyat yapısını 2025’in başlarında görülen önceki bir formasyonla karşılaştırdı. Söz konusu yapıda fiyat yükselen kanalın altına sarkmış, dip oluşturduktan sonra da belirgin bir toparlanma sürecine girmişti.

Mevcut tabloda da Ethereum’un 2.300 ile 2.400 dolar aralığında ivme kaybettikten sonra benzer bir yukarı yönlü kanalın altına indiği görülüyor. Ardından fiyatın 1.850 ile 1.900 dolar bandına yöneldiği, analistin de bu alanı son geri çekilme bölgesi olarak tanımladığı aktarıldı.

Karşılaştırmalı grafik, Ethereum’un yükseliş, kanal oluşumu, kırılım, son dip ve ardından toparlanma şeklindeki önceki döngüyü yeniden izleyebileceğine işaret ediyor.

Bu senaryoya göre Ethereum, önceki örnekte olduğu gibi son dipten sonra yeniden güç kazanabilir. Grafikte öne çıkan projeksiyonda ilk aşamada 3.000 ile 3.300 dolar aralığı, daha uzun vadede ise 2026 içinde 6.000 ile 6.500 dolar bandı dikkat çekiyor. Ancak bu görünümün geçerliliği, mevcut dip bölgesinin korunmasına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Analize göre 1.850 dolar seviyesinin aşağı yönlü kaybedilmesi, söz konusu yapıyı zayıflatabilir. Buna karşılık fiyatın yeniden 2.100 ile 2.300 dolar aralığının üzerine çıkması, yükseliş yönlü benzetmeyi daha güçlü hale getirebilir.

Kısa vadeli tepki yükselişi sonrası 1.750 dolar yeniden gündeme gelebilir

Always Win tarafından paylaşılan ayrı bir değerlendirmede ise Ethereum’un önce kısa süreli bir toparlanma yaşayabileceği, ardından daha düşük destek seviyelerini yeniden test edebileceği belirtildi. Bu senaryoda fiyatın yakın direnç bölgelerine doğru tepki vermesi, sonrasında da önceki dip seviyesini temizleyecek bir geri çekilme yaşaması bekleniyor.

Grafikte Ethereum’un, 1.960 dolar direncinden gelen sert düşüşün ardından yaklaşık 1.845 dolar seviyesinde bulunduğu görülüyor. Ayrıca fiyatın alçalan trend çizgisinin altına indiği, yakın direnç alanlarının ise 1.875 dolar ile 1.935 ve 1.940 dolar aralığında toplandığı kaydedildi.

Mini sözlük: Likidite süpürmesi, fiyatın piyasadaki stop emirleri ve bekleyen işlemleri tetiklemek için önceki dip ya da tepe seviyelerinin kısa süreliğine ötesine geçmesi anlamına gelir. Bazı teknik analistler bu tür hareketleri, yön değişimi öncesinde görülen geçici fiyat taşmaları olarak izler.

Analiste göre Ethereum önce bu direnç alanlarına doğru bir tepki yükselişi yapabilir. Böyle bir hareket, son kayıpların bir bölümünü geri aldırsa da satıcıların yeniden devreye girmesi halinde fiyatın 1.748 dolar civarına gerilemesi olasılık dahilinde görülüyor. Bu seviye, önceki salınım dibine oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

Grafik senaryosu, bu destek bölgesinin yeniden kazanılması halinde Ethereum’un daha güçlü bir toparlanma başlatabileceğini ve yeniden 1.960 dolar direncine yönelebileceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte bu görünüm, fiyatın sırasıyla tepki yükselişi, destek süpürmesi ve toparlanma adımlarını izlemesine bağlı olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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