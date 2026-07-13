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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 1.770 ve 1.700 dolar desteği yeniden öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da $ETH için 1.770 ve 1.700 dolar destekleri yeniden öne çıktı.
  • 📉 Ali Martinez, kanalın üst bandında görülen satış sinyalinin düzeltme riskini artırdığını belirtiyor.
  • 📊 Türev piyasasında açık pozisyon 24,88 milyar dolara, hacim ise 28,16 milyar dolara yükseldi.
  • 🧭 Önümüzdeki birkaç işlem gününde yönün direnç bölgesinde verilecek tepkiyle netleşmesi bekleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum son günlerdeki toparlanmanın ardından yeniden baskı altında kalırken, fiyat hareketi kritik bir teknik eşikte izleniyor. ETH, 1.806,6 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 0,32 yükseldi. Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 14,73 milyar dolar, piyasa değeri ise 217,99 milyar dolar oldu.

İçindekiler
1 Teknik görünümde direnç baskısı öne çıkıyor
2 Türev piyasasında ilgi sürüyor
3 İzlenen seviyeler netleşti

Teknik görünümde direnç baskısı öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Martinez, 12 Temmuz 2026 tarihinde Ethereum’un yükselen kanalın üst bandında işlem gördüğünü belirtiyor. Martinez’e göre TD Sequential göstergesi de satış sinyali üretti. Bu yapı, güçlü bir yükselişin ardından ivme kaybına ve olası bir düzeltmeye işaret eden teknik bir görünüm olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası yön değişimini tespit etmek için kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. Genellikle trendin sonuna yaklaşıldığı bölgeleri işaret etmek amacıyla takip edilir.

Ali Martinez, Ethereum’un kanalın üst sınırını test ettiği sırada TD Sequential göstergesinin satış sinyali verdiğini, bu birleşimin önce 1.770 dolara, ardından 1.700 dolara doğru bir düzeltmeyi gündeme getirebileceğini vurguluyor.

Mevcut direnç bölgesinde satış baskısının artması halinde ETH’nin kısa vadede 1.770 dolara çekilebileceği belirtiliyor. Bu seviyenin de aşağı kırılması durumunda sıradaki önemli destek 1.700 dolar olarak öne çıkıyor. Teknik göstergeler tek başına kesin yön vermese de, yatırımcılar bu araçları alım ve satım ilgisinin yoğunlaşabileceği alanları belirlemek için yakından izliyor.

Türev piyasasında ilgi sürüyor

Spot tarafta fiyat hareketi sınırlı kalırken, Ethereum türev piyasasında katılımın arttığı görülüyor. Açık pozisyon büyüklüğü yüzde 0,64 artışla 24,88 milyar dolara yükseldi. Türev işlem hacmi ise yüzde 48,17 artarak 28,16 milyar dolara çıktı.

GöstergeSon veriDeğişim
ETH fiyatı1.806,6 dolarYüzde 0,32
Açık pozisyon24,88 milyar dolarYüzde 0,64
Türev hacmi28,16 milyar dolarYüzde 48,17
Fonlama oranıYüzde 0,0009Hafif pozitif

Açık pozisyonla birlikte işlem hacmindeki yükseliş, piyasaya yeni pozisyonların girdiğine işaret edebilir. OI ağırlıklı fonlama oranının yüzde 0,0009 ile hafif pozitif kalması ise türev piyasasında dengeli ancak sınırlı ölçüde yukarı yönlü bir eğilim bulunduğunu gösteriyor. Bu görünüm, kaldıraçlı alımların varlığına işaret etse de aşırı bir sıkışmaya henüz işaret etmiyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Ethereum, kripto para piyasasının en yakından takip edilen varlıkları arasında yer alıyor çünkü fiyatındaki yön değişimi çoğu zaman büyük altcoinlerde de algıyı etkiliyor. Bu nedenle mevcut direnç bölgesinin aşılması, yalnızca ETH için değil, piyasanın geneli açısından da önem taşıyor.

1.770 ve 1.700 dolar bölgelerinde kalıcılık sağlanması, mevcut toparlanma eğiliminin korunması açısından kritik görülüyor. Bu desteklerin kaybedilmesi halinde ise yeni alım ilgisi oluşmadan önce daha derin bir geri çekilme riski artabilir.

Önümüzdeki birkaç işlem gününde Ethereum’un yönü bu teknik eşikte şekillenebilir. Kanalın üst sınırının aşılması halinde satış sinyalinin etkisi zayıflayabilir. Buna karşılık direnç güçlü kalır ve satışlar sürerse, yatırımcıların 1.770 dolar ile 1.700 dolar seviyelerini kısa vadede yakından izlemesi bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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