Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi

Bitcoin, perşembe günü erken saatlerde düşüşünü sürdürerek 63 bin dolara indi ve 24 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. CoinDesk verilerine göre en büyük kripto para, bu hafta yüzde 14’ten fazla, son dört haftada ise yüzde 21 değer kaybetti.

Satış baskısı ve ETF çıkışları öne çıktı

Piyasadaki sert geri çekilme, yatırımcıların koruma amaçlı opsiyonlara yönelmesine yol açtı. Bu hareket, 30 günlük zımni oynaklık endeksi BVIV’in 53,17 seviyesine yükselmesini sağladı. Söz konusu seviye, 2 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek değer olarak kayda geçti.

Mini sözlük: Zımni oynaklık, opsiyon fiyatlarına yansıyan ve piyasanın önümüzdeki dönemde beklediği dalgalanma düzeyini gösteren ölçüttür. BVIV ise Bitcoin için 30 günlük beklenen oynaklığı izleyen bir endeks olarak kullanılır.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden çarşamba günü 50 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Böylece bu ürünlerde üst üste 13 işlem günüdür para çıkışı görüldü. Spot ETF’ler, kurumsal yatırımcı talebine dair önemli bir gösterge olarak izleniyor.

Wincent kıdemli direktörü Paul Howard, kripto para piyasasında başlayan geniş çaplı satış dalgasının ETF çıkışlarıyla derinleştiğini, Mt. Gox tasfiyelerine ilişkin spekülasyonların da baskıyı artırdığını belirtti.

Piyasa 60 bin dolar bölgesini izliyor

Howard, mevcut görünümün satışların bir süre daha devam edebileceğine işaret ettiğini söyledi. Ona göre piyasada yeni bir yükseliş katalizörünün bulunmaması ve likiditenin yapay zeka gibi diğer teknoloji alanlarına kayması, dalgalanmanın sürebileceğine işaret ediyor. Howard ayrıca, bazı yatırımcıların bu yıl için olası dip seviye olarak 50 bin doları konuşmaya başladığını aktardı.

Öte yandan bazı işlemciler, 60 bin dolar çevresindeki seviyeleri olası destek bölgesi olarak yakından takip ediyor. Şubat ayındaki sert düşüş sırasında fiyatlar bazı borsalarda bu eşiğe oldukça yaklaşmış, ardından satış baskısı zayıflamıştı.

Material Indicators analistleri, ilk büyük izleme alanının 60 bin doların hemen üzerindeki bölge olduğunu, çünkü yerel dip seviyesinin 59,9 bin dolarda bulunduğunu ve 200 haftalık hareketli ortalamanın da aynı alana yaklaştığını kaydetti.

Analistler, bu teknik kesişimin tek başına güçlü bir destek garantisi vermediğini vurguladı. Buna karşın söz konusu bölgenin, piyasanın yön tayini açısından kritik bir karar alanı haline geldiği değerlendiriliyor.