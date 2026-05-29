Grayscale HYPG ETF dosyasına 2 milyon HYPE token’lık yatırım yoluyla yeni düzenleme

Grayscale, Hyperliquid tabanlı HYPG borsa yatırım fonu (ETF) için dördüncü kez düzenleme başvurusunda bulundu. Bu adım, HYPE token’ına kurumsal ilginin kısa vadeli fiyat düşüşüne rağmen arttığı bir dönemde geldi. Şirket, HYPG ETF’sinde yaklaşık 2 milyon HYPE token’ı (113 milyon dolar) içeren potansiyel bir başlangıç yatırımı üzerinde görüşmeler yürütüyor. Diğer yandan Grayscale, piyasa koşulları nedeniyle kendi halka arz planlarını durdurmuş durumda. Bu sürecin tekrar başlaması için en erken yılın son çeyreği işaret ediliyor.

Grayscale’in Yeni Hamlesi ve Başlangıç Sermayesi

Bloomberg ETF analisti James Seyffart’a göre, dosyanın güncellenmiş hali ürünün lansmanına daha da yaklaştığına işaret ediyor. Ancak HYPG fonu için yönetim ücreti seviyesi henüz açıklanmadı. En dikkat çekici değişiklik, Grayscale’in fon başlatmak için yaklaşık 2 milyon HYPE token’ı ile ön sermaye oluşturmayı değerlendirmesi. Başvuru metnine göre, Grayscale’in sponsor firması ile Hyper Holdings Global LP arasında, yetkili bir katılımcı aracılığıyla fondan pay almaları için görüşmeler sürüyor. Fakat bu görüşmeler bağlayıcı değil; yatırımcı daha fazla ya da daha az pay alabilir veya hiç almayabilir.

Mini sözlük: Seed capital, bir borsa yatırım fonunun (ETF) ilk işlemlerine başlamadan önce yaratılan ve fonun lisans almasına yardımcı olan başlangıç sermayesidir. Bu sayede ETF, borsada işlem görmeye başlamadan önce varlık portföyünü oluşturabilir.

“Başvuru metni, Grayscale’in potansiyel bir yatırımcıyla yaklaşık 2 milyon HYPE token’ı karşılığında fon paylarını alması için görüştüğünü, ancak bunun kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını belirtiyor.”

Rakipler ve Piyasa Dinamikleri

Grayscale’in bu yeni başvurusu, firmanın dijital varlık ürün gamını genişletme çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor. Şirket, Hyperliquid protokolünün merkeziyetsiz perpetual vadeli işlemler alanında öne çıktığını, 2025 yılı itibarıyla toplam hacmin 2,9 trilyon dolara ulaştığını ve açık pozisyonların 7 milyar dolara yaklaştığını bildiriyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, VanEck de Hyperliquid ETN ürününü Deutsche Börse Xetra borsasında VHRL koduyla açtı. Bu ürün tamamen HYPE token’larıyla teminatlandırılıyor ve avro cinsinden işlem görüyor. VanEck yönetimi, Hyperliquid’i merkeziyetsiz perpetual vadeli kontratlar alanında en büyük platform olarak tanımlıyor ve hızlı işlem/finalizasyon ile protokol gelirlerinden yapılan HYPE alımlarına dikkat çekiyor.

Fon/Şirket Ürün Tipi Varlık Değeri (Milyon $) İşlem Hacmi (Günlük, Milyon $) Öne Çıkan Özellik Grayscale HYPG ETF (öneri) ETF 113 (2 milyon HYPE) – Seed capital HYPE ile VanEck VHRL ETN ETN – – HYPE ile tam teminat Bitwise BHYP ETF ETF 62,9 19,8 Spot ETF, staking, şeffaf cüzdan

HYPE’da Son Fiyat Hareketleri ve Balina İşlemleri

Piyasa hareketlerine bakıldığında, on-chain analizler büyük HYPE alımlarına işaret ediyor. Analistler a16z ile ilişkilendirilen bir balina cüzdanının sadece yedi saat içinde 253.947 HYPE (yaklaşık 15,03 milyon dolar) daha aldığını ortaya koydu. Bu cüzdan, 14 Nisan’dan itibaren ortalama 48 dolar fiyatla toplam 3,55 milyon HYPE biriktirdi. Aynı dönemde, Bitwise da üç saat içinde 301.863 HYPE alımıyla (yaklaşık 18,43 milyon dolar) dikkat çekti.

HYPE fiyatı, son 24 saatte yüzde 7,84 değer kaybıyla 56,93 dolar seviyesinde işlem gördü. Token’ın kısa süre önce 62-65 dolar bandına yükselip ardından düzeltme yapması, yatırımcıların kâr satışına yöneldiğini gösteriyor. Yine de mart ayından beri yükseliş trendi korunurken, teknik göstergeler yukarı yönlü momentumun azaldığına işaret ediyor.

Teknik Görünümde Kritik Seviyeler

Günlük grafikte fiyatın 45-48 dolar aralığından yukarı çıkarak direnç bölgesini test ettiği görülüyor. RSI, aşırı alım seviyesinden geri çekilerek 63,52’ye geriledi; MACD pozitif ancak ivme zayıflıyor. Kısa vadede 58,80-60 dolar bandı en yakın direnç, bu seviyenin aşılması halinde tekrar 62,50-65 dolar hedeflenebilir. Yukarı yönlü güçlü bir kırılım HYPE’ı yeniden fiyat keşfi bölgesine taşıyacak.

Aşağıda ise, 55-56 dolar bandı ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altına inilirse 52,50 ve devamında 50 dolar izlenebilir. Daha derin düzeltmelerde 47,50-48 dolar alanı yeniden gündeme gelebilir.