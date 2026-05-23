HYPE 2026’da dört ayda 3x yaptı ETF’lere 75 milyon dolar giriş gerçekleşti

2026 yılında HYPE coin, mart ayından bu yana yaşadığı sert yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Fiyat, dört ayda 20 dolardan 62 dolar seviyesine çıkarak üç katına ulaştı. Böylece HYPE yılbaşından bu yana Bitcoin ve Ethereum’un performansını geride bıraktı. Piyasadaki bu hareketliliğin arkasında ise kurumsal talebin güçlenmesi ve borsada işlem gören fonların (ETF) devreye alınması etkili oldu.

ETF girişleri, kurumsal ilgiyi kanıtladı

HYPE’ın son dönemdeki çıkışında iki yeni ETF’nin rolü büyük oldu. New York Borsası’nda işlem görmeye başlayan 21Shares’in THYP ve NASDAQ’ta listelenen Bitwise’ın BHYP ürünleri, yatırımcılardan sekiz gün içinde toplamda 74,91 milyon dolar fon çekti. Söz konusu ETF’lere olan ilgi, HYPE’a yönelik kurumsal yatırım iştahının anlık heyecanın ötesine geçtiğini gösterdi.

Bu dönemde Bitcoin yıl başından bu yana negatif getiriyle dikkat çekerken, Ethereum ve Solana da HYPE karşısında düşük bir performans sergiledi. Yıl başından itibaren yaklaşık %118 getiri kaydeden HYPE, piyasanın güçlü isimlerinden biri oldu.

Analistler, “Her düşüş yükselen diplerle karşılandı ve bu da uzun soluklu bir birikim sürecine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılındaki düzeltmelerde HYPE’ın fiyatı istikrarlı şekilde bir önceki dipten daha yukarıda tutundu. Bu yapı, çoğunlukla kurumsal yatırımcıların hakim olduğu uzun vadeli alımlara bağlı olarak şekillendi.

Mini sözlük: ETF (Borsada işlem gören fon), hisse senedi gibi borsada alınıp satılan, belirli bir varlık grubunu ya da endeksi izleyen fon türüdür. Kripto paralarda ETF onayı, kurumsal yatırımcılar ve ana akım piyasa oyuncuları açısından önemli bir likidite ve şeffaflık göstergesidir.

Aralık ayında yaşanan %59’luk sert geri çekilmenin ardından fiyat 20-22 dolar aralığında taban buldu ve ardından 129 dolara kadar süren %614’lük hızlı bir toparlanma yaşandı. Bugünse 60 dolar seviyesine yakın seyreden HYPE için önemli bir eşik noktası oluşmuş durumda.

$60 direncinde “çift tepe” riski öne çıkıyor

Analizlere göre 60 dolar seviyesi HYPE için yeni bir direnç değil; geçmişte de defalarca test edilen, güçlü satış baskısının bulunduğu bir bölge. Son dönemde fiyatın bu banda yaklaştıkça tutunmakta zorlandığı görülüyor. Bu nedenle teknik olarak “çift tepe” formasyonu oluşabileceği ve kısa vadeli alımların riskli bir zeminde olduğu vurgulanıyor.

Deneyimli bir piyasa analisti, “Akıllı yatırımcı korkunun hakim olduğu dönemde alır, küçük yatırımcı ise ilgi ve heyecan zirveye ulaşınca giriş yapar. Bu farkı gözden kaçırmamak gerekir” uyarısında bulundu.

20-22 dolar seviyelerinden pozisyon alan büyük yatırımcılar hâlihazırda 3 ila 6 kat arasında açık kar taşıyor. Dolayısıyla bu bölgede yeni alım yapanlar, kârdaki yatırımcıların satış baskısıyla karşılaşabilir.

Teknik açıdan daha güçlü fırsatlar için takip edilen aralıklar 35-40 dolar bandında yoğunlaşıyor. Bu bölge, önceki yükseliş dalgasının kırıldığı nokta olarak öne çıkıyor. Alt tarafta ise, makro koşullar zayıflarsa, 20-30 dolar bandı uzun vadeli alım yapmak isteyenler için izleniyor.

HYPE Fiyat Dönemi Destek Bölgesi Direnç Bölgesi Güncel Aralık 2025 Düşüş 20-22 $ Yok Yükseliş başladı Yükseliş ve Konsolidasyon 35-40 $ 60 $ 60 $ civarı Potansiyel Geriçekilme 20-30 $ 35-40 $ Bekleme

Fiyat, 20 doların altına gelirse mevcut olumlu piyasa yapısının geçerliliği sorgulanmaya başlayacak. Uzun vadede ise analistler, 150-200 dolar fiyat hedefinin hâlâ masada olduğunu ancak bu noktaya kısa vadede değil, daha temkinli bir ilerlemeyle ulaşılabileceğini dile getiriyor.