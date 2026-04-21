Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum’da 1 yıl sonra ilk kez SuperTrend pozitif sinyal verdi, 8.000 dolar hedefi gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 💥 Ethereum’da 1 yıl sonra ilk kez SuperTrend göstergesi pozitife döndü.
  • Uzun vadeli destek korunduğu sürece 8.000 dolar yukarı hedefi gündemde kalmaya devam ediyor.
  • 🚨 Kritik veri: Fiyat, $ETH ’de 2.312 dolar seviyesinde ve piyasada orta vadeli güçlü toparlanma beklentisi öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum’da dikkat çeken iki teknik sinyal yatırımcıların odağında yer alıyor. Bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez SuperTrend göstergesi pozitife dönerken, ETH fiyatı da uzun vadeli destek eğrisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Her iki gelişme de piyasada kalıcı bir toparlanma ihtimalini artırıyor.

İçindekiler
1 SuperTrend sinyali: Uzun süre sonra ilk pozitif dönüş
2 8.000 dolarlık hedef: Destek trendi korunuyor

SuperTrend sinyali: Uzun süre sonra ilk pozitif dönüş

Kripto para analizlerinde sıklıkla kullanılan SuperTrend göstergesi, Ethereum için uzun bir aranın ardından yükseliş yönünde sinyal verdi. Analist Ali Charts, ETH’nin şu anda 2.312 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü, yeni alım sinyalinin ise 1.675 dolar civarında oluştuğunu gösteren grafiği paylaştı.

Ali Charts’ın aktardığına göre, “Ethereum’da bir yılı aşkın sürenin ardından ilk defa SuperTrend göstergesi yükselişe geçti. Bu sinyal, uzun vadeli yön değişimini göstermesi sebebiyle geçmişte de önemli fiyat hareketlerini tetiklemişti.”

SuperTrend, genellikle genel piyasa yönünü ortaya koyan bir araç olarak biliniyor. Son yükselişin ardından Ethereum’un fiyatı daha önce 4.000–5.000 dolar aralığına kadar ilerlemişti. Göstergenin tekrar negatif dönmesiyle ise uzun süren düşüş ve dalgalanma dönemi başlamıştı.

Göstergenin şimdi bir kez daha pozitife dönmesi, büyük bir çıkışın kesin işareti olmasa da orta ve uzun vadede güçlü bir toparlanma ihtimaline işaret ediyor. Özellikle fiyat bu yeni destek bölgesinin üzerinde tutundukça, kısa süreli yükselişlerden ziyade kalıcı bir iyileşme senaryosu öne çıkıyor.

8.000 dolarlık hedef: Destek trendi korunuyor

Bir diğer dikkat çeken analiz ise James tarafından paylaşılan haftalık grafik oldu. Burada Ethereum’un 2016’dan bu yana etkisini koruyan uzun vadeli yükselen trend çizgisine tutunduğu görülüyor. Bu trend çizgisi, geçmişte birçok önemli döngüde piyasanın yeniden güç kazanmasını sağlamıştı.

James’e göre, “Ethereum’da 8.000 dolar seviyesi hâlâ uzun vadeli hedef olarak masada. Ancak bu senaryonun geçerli olabilmesi için fiyatın mevcut trend desteğini kaybetmemesi ve yeniden yukarı yönlü ivme yakalaması gerekiyor.”

Ethereum’un 3.000 dolar üzerindeki seviyelerde kalmayı başaramamasının ardından trend çizgisine geri döndüğü görülüyor. Şu an için yapısal bir bozulma yoğun biçimde hissedilmese de, fiyatın mevcut destek eğrisinde kalıp kalmayacağı kritik önem taşıyor.

8.000 dolar hedefi kısa vadede ulaşılacak bir seviye olarak değil, uzun vadede izlenen bir üst sınır olarak yorumlanıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi için öncelikle mevcut destek bölgesinin korunması ve ardından istikrarlı bir toparlanmanın başlaması gerekiyor.

Aksi durumda, destek seviyelerinin açık şekilde kırılması, Ethereum’daki uzun vadeli olumlu tablonun zayıflamasına neden olabileceği; bu da mevcut döngünün momentumunu önemli ölçüde azaltabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana son düşüş sonrası kritik desteklerde 85,73 dolara tutundu
Bir Sonraki Yazı Bitcoin haftaya yeni CME gap ve sert baskı ile başladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?