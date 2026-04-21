Bitcoin haftaya yeni CME gap ve sert baskı ile başladı

Bitcoin’in yeni haftaya, özellikle kısa vadeli ve uzun vadeli grafiklerde devam eden baskı altında girdiği görülüyor. Fiyatın, düşen bir direnç çizgisinin altında işlem görmeye devam etmesi teknik baskının sürdüğünü işaret ediyor. Analistler, mevcut seviyenin üstündeki yeni CME gap’ine odaklanırken, yatırımcıların asıl sorusu Bitcoin’in toparlanıp toparlanamayacağı ya da kritik dirençlerin gölgesinde kalacağı yönünde şekilleniyor.

Teknik görünüm: Düşüş trendi ve geçmiş döngüler

Kripto para piyasasında takip edilen önemli analistlerden Ted Pillows, Bitcoin’in hala düşüş trendinde olduğunu savunuyor ve son yükseliş hareketinin bir boğa tuzağı olabileceğine dikkat çekiyor. Pillows’un paylaştığı grafik, kısa vadede zayıflığın sürmesine rağmen, fiyatın geçmiş piyasa döngülerinde de görülen bir yapıyı tekrar ettiğini gösteriyor. Bitcoin, her döngüde tepe gördükten sonra, düşen bir trend çizgisinin altına iniyor; ardından bu çizgiyi kırıp önemli bir seviyeyi tekrar test ediyor ve yukarı yönlü bir hareket başlatıyor. Grafik üzerinde işaretlenen daireler de bu yeniden test edilen seviyelere işaret ediyor.

Öte yandan son bölüm, piyasadaki negatif beklentileri canlı tutuyor. Fiyat, grafiğin sağ tarafında yer alan direnç çizgisinin üstüne çıkamıyor. Bu yapının yukarı yönlü kırılması gerçekleşmediği sürece, kısa vadeli düşüş senaryosu teknik olarak geçerliliğini koruyor.

Grafikte kısa vadeli toparlanmanın zayıf kaldığı, fiyatın hala düşen trendin baskısı altında hareket ettiği gözleniyor.

Genel görünüme bakıldığında ise mevcut teknik yapı, kesin bir trend bozulmasından ziyade, uzun vadeli yükseliş eğilimi içinde bir düzeltmeye işaret ediyor.

Yeni CME gap ve volatilite beklentisi

Kripto piyasasında yakından takip edilen uzmanlardan Daan Crypto Trades ise hafta sonu yaşanan hareketlerin ardından CME vadeli işlemlerinde oluşan yeni bir “gap”e dikkat çekiyor. CME Bitcoin vadeli kontratlarının, cuma günkü kapanışın oldukça altında, yaklaşık 74.400 dolarda yeniden işleme açıldığı belirtiliyor. Bu açılış, 74.900 dolar ile 77.500 dolar arasında işlem görmemiş bir alan oluşturarak piyasada yeni bir teknik boşluk yarattı.

Bu tür CME gap’lerinin, kısa vadede yatırımcılar için kritik referans noktaları haline geldiği biliniyor. Piyasa oyuncuları tarafından yakından izlenen bu bölgeler, fiyat hareketinde bir mıknatıs etkisi oluşturabilir. Şu anda fiyatlar gap aralığının oldukça altında seyrediyor, bu da piyasadaki zayıf toparlanmanın altını çiziyor. Eğer hareketlilik artarsa, yatırımcılar fiyatın bu gap bölgesine yaklaşıp yaklaşmayacağını takip edecek. Tersi durumda, düşük açılış seviyesi kısa vadede piyasanın tonunu belirleme potansiyeline sahip.

Makro baskılar ve haftalık gündem

Bitcoin haftaya, bir yandan küresel piyasalardaki dalgalanma ve emtia fiyatlarındaki yükselişle şekillenen makro baskıların etkisi altında giriyor. Vadeli piyasada oluşan denge bozukluğuna ek olarak, yatırımcıların dikkati hem teknik göstergelerde hem de gündemdeki gelişmelerde olacak. Önümüzdeki günlerde volatilitenin artması ve kritik direnç-baskı bölgelerinin test edilmesi bekleniyor.